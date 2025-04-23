Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları kabul etti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan'ın çocuklar gibi milli iradenin de bayramı olduğunu belirterek, "Son 23 yılda bu anlayışla ülkemize, milletimize, özellikle de siz çocuklara hizmet etmeye çalıştık. Sizlere daha mutlu, daha müreffeh, her alanda parmakla gösterilen bir ülke teslim etmek için koşturduk. Hamdolsun, Türkiye'yi çok güzel seviyelere getirdik. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti.

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, çocukları misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Vatan, bağımsızlık ve istikbal uğruna canını veren şehitleri rahmetle yad eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugünlere güçlü ve özgür bir devlet haline gelmesinde emeği olan herkesi şükranla anıyorum. Her birinizin gözlerindeki heyecanı gördükçe aydınlık yarınlarımıza olan inancımızın arttığını özellikle vurgulamak istiyorum. Her birinizin tek tek gözlerinden öpüyorum. Rabb'im sizlere zihin açıklığı versin."

Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'nin en zor zamanlarında Büyük Millet Meclisi'ni açtıklarını anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Milli iradenin kalpgahı olan Meclisimiz bundan 105 sene önce büyük umutlar, dualar, tekbirler ve salavat-ı şeriflerle açıldı. Gazi Meclisimiz, İstiklal Harbimizi başarıyla yürüterek hamdolsun ülkemizi işgalden, milletimizi esaretten kurtardı. Cumhuriyet tarihimizin bu önemli günü sizlere hediye edildi. Böylece egemenliğin sahibinin çocuklar olduğunu tüm dünyaya duyurmuş olduk."

"Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşana kadar durmayacağız"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine değinen Erdoğan, "23 Nisan sadece siz çocukların değil, milli iradenin de bayramıdır. Son 23 yılda bu anlayışla ülkemize, milletimize, özellikle de siz çocuklara hizmet etmeye çalıştık. Sizlere daha mutlu, daha müreffeh, her alanda parmakla gösterilen bir ülke teslim etmek için koşturduk. Hamdolsun, Türkiye'yi çok güzel seviyelere getirdik. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşana kadar durmayacağız." dedi.

Çocuklara hitaben, "Sizler büyük bir milletin evlatlarısınız. Sizler büyük bir ülkenin vatandaşlarısınız. Sizler aynı zamanda bizim en değerli varlığımızsınız" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim için her güldüğünüzde yüzlerinizde açan çiçekleri görmekten daha büyük bir mutluluk kaynağı olamaz. Sizlerin heyecanı, gayreti ve tebessümü ülkemizin en büyük hazinesidir. Gelecekte bu koltuklarda belki de siz oturacak, bu görevlerde belki de sizler bulunacaksınız. Ailelerinizle birlikte milletimizin de kıvanç kaynağı olacaksınız. Eğitimde, bilimde, sanatta, ticarette ve diğer alanlarda başarıdan başarıya koşacağınıza tüm kalbimle inanıyorum. Sizlere güveniyorum, sizleri seviyorum. Ziyaretiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Siz sevgili çocuklarımızın, aziz milletimizin 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Her birinizi muhabbetle kucaklıyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu yarınlar diliyorum."

"Atalarımızın bize emanet ettiği bu güzel vatanın yarınlarıyız"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan ilkokul 4. sınıf öğrencisi İpek Vera Yolcu, Cumhurbaşkanını temsil etmenin gurur ve sevincini yaşadığını söyledi.

Çocukları makamında kabul ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Yolcu, şöyle konuştu:

"Bugün sadece bir bayramı değil, Türkiye'mizin geleceğine duyulan güveni, biz çocukların taşıdığı sorumluluğu ve bizlere emanet edilen mirası da kutluyoruz. Bu sebeple Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere bağımsız bir ülke bırakan tüm büyüklerimize teşekkür ediyor ve rahmet diliyorum. Bir milletin yarınlara güvenle bakabilmesi bugün yetiştirdiği çocuklara verdiği değerle ölçülür. Çünkü her çocuk içinde koskocaman bir gelecek taşır. Biz büyüdükçe ülkemiz de büyür, güzelleşir, güçlenir. Tam da bu yüzden 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi geleceğimiz için çok anlamlıdır. Çünkü aile bizim ilk okulumuz, ilk rehberimizdir. Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, doğruluğu ve çalışkan olmayı önce ailemizden öğreniriz. Güçlü bir toplumun temeli güçlü ailelerdir. Biz çocukların sağlıklı, mutlu ve güvenli bir ortamda büyümesi için ailelerimize verilen desteklerin artması bizleri çok mutlu ediyor."

Eğitimin de tıpkı aile gibi çocukların geleceğini şekillendiren en değerli unsurlardan biri olduğunu dile getiren Yolcu, şunları söyledi:

"Kendi kültürümüzü, tarihimizi ve milli değerlerimizi öğrenerek erdemli insanlar olarak büyüyoruz. Biz çocuklar olarak ülkemizi çok seviyor ve gelecekte onu daha ileriye taşımak için çok çalışıyoruz. Çünkü biz atalarımızın bize emanet ettiği bu güzel vatanın yarınlarıyız. Bu mutluluk ve umut dolu duygularla öncelikle cennet vatanımdaki tüm arkadaşlarımın ve aynı gökyüzünü paylaştığımız tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Bakan Tekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eğitim camiası adına teşekkür

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan İpek Vera Yolcu'nun konuşmasının her şeyi özetlediğini belirterek, şöyle konuştu:

"İpek Vera'nın konuşmasında hem eğitim sistemimize hem aileye hem de geçmişimize vurgu var. Hem büyüklerini, atalarına hayırla yad etmek, rahmetle yad etmek var. Hem de geleceğe ümitle bakmak, milli egemenliğe sahip çıkmak var. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, sizlere çocuklarımıza, geleceğimize bu denli önem verdiğiniz için öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve geleceğimiz adına şükranlarımızı sunuyorum."

Milli Eğitim Bakanına okul bahçeleriyle ilgili talimat

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı koltuğuna oturan İpek Vera Yolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, "Yeni görevinizde ilk icraatınız ne olacak?" sorusu üzerine Yolcu, "Eğitim alanında ilerleme kaydetmek istiyorum. Gençlerimizin ve çocuklarımızın eğitimine önem vereceğim. Çünkü bu ülke gençlerin ve çocukların ellerinde yükselecek. Okul bahçeleri beton, okul bahçeleri çimen olacak. Okul bahçelerinde seralar, kaydıraklar, salıncaklar olacak." dedi.

Bu sözler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yani beton olmasın, değil mi? Yusuf Bey, talimattır." sözleriyle Yolcu'ya destek verdi.

Başka bir basın mensubunun, gençlere ve çocuklara yönelik TEKNOFEST ve benzer etkinlikleri anımsatıp, bu gibi etkinliklerin artarak hayata geçirilip geçirilmeyeceğini sorması üzerine Yolcu, "TEKNOFEST ve benzeri projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacağım. Çocuklar için iyi oluyor. Bilim ve sanat alanında gelişiyorlar ve yeni bilgiler öğreniyorlar." yanıtını verdi.

İpek Vera Yolcu, diğer bir basın mensubunun, "Başka bir ülkenin çocuk cumhurbaşkanı olsa, görüşmek istediğiniz hangi ülke olurdu, ne konuşurdunuz?" sorusunu şöyle cevaplandırdı:

"Japonya ile konuşmak isterdim. Teknoloji alanında gelişmiş bir ülke. Oradaki robotların ve projelerin nasıl yapıldığını, hangi formüllerin kullanıldığını sorardım. Ülkedeki ağaçlandırma ve çiçeklendirmeyi de çok beğeniyorum, bunu da sorardım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri üzerine Yolcu'ya "Japonya'da en çok hangi ağaç ve çiçekleri seviyorsun?" sorusunu yöneltti.

Yolcu, "Sakura ağacını ve çiçeklerini çok seviyorum." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim İstanbul'da Çam ve Sakura Hastanesi var. Orayı gördün mü? Abe (eski Japonya Başbakanı) ölmeden önce sakurayı göndermişti, biz de yanına çam ağacı dikmiştik. İstanbul'a gittiğinde görmende fayda var." dedi.

Bir başka basın mensubunun, "Sosyal medyaya bir yaş sınırı gelmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Yolcu, "Düşünüyorum. Hatta sosyal medyayı doğru kullanma derslerini de müfredata eklemeyi düşünüyorum." yanıtını verdi.

Çocuklar şarkı söyledi, şiir okudu, dua etti

Kabulde, Azra adlı öğrenci, "Fikrimin ince gülü" şarkısını söyledi. Şarkının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ses tek kelimeyle muhteşem." yorumunu yaptı.

Diğer bir öğrenci "Çanakkale Türküsü"nü söylerken, başka bir öğrenci Nas suresini, farklı bir öğrenci "Bizim Bayramımız" şiirini okudu. Diğer bir öğrenci ise "Kara Kedi" şarkısını seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çocuklara bisiklet armağan edildi. Erdoğan'ın isteği üzerine konuk çocuklardan bir tanesi armağan edilen bisikleti sürdü.