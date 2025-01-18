Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e ''Savaş ilanı'' yanıtı: Esenyurt ve Beşiktaş'ta olanı biteni bilmiyorsan görevi bırak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e ''Savaş ilanı'' yanıtı: Esenyurt ve Beşiktaş'ta olanı biteni bilmiyorsan görevi bırak

Geniş Video İzle

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ilgili sözlerine ''Savaş ilanı'' demişti. Erdoğan, Özel'in sözleriyle ilgili Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerinde yaşananları işaret ederek ''Son gelişmelerden hala haberin yoksa, sen artık bu görevi bırak.'' dedi.

18.01.2025 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da gerçekleşen "ihale yolsuzluğu operasyonu üzerinden CHP'ye yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine, "Bu bir savaş ilanıdır" diyerek karşılık veren Özgür Özel'e ilk yanıt geldi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Akpolat'ın tutuklanması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresi'nde CHP'ye yüklenerek "Onlar da çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyükleri heybede. Telaşlanmalarının bir sebebi de işte bu hakikattir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sözleri sonrası açıklamalarda bulunan CHP lideri Özel, "Bu savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz. Cumhur İttifakı, bizden alacağı yanıttan pek memnun olmayacak. O sandık milletin önüne 2025'te gelecek. Onların kanunsuz emirlerine uyanlar da onlar da yargı önünde hesap verecekler" dedi.

ERDOĞAN'DAN "SAVAŞ İLANI"NA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleşen AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde Özel'in sözlerine yanıt verdi. "Şimdi de çıkmışlar savaş ilanından söz ediyorlar" diyen Erdoğan, "Sayın Özel'e buradan soruyorum; ya Allah aşkına sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin. Esenyurt'u mu takip ediyorsun? Beşiktaş Belediyesi'ni mi takip ediyorsun? Oralarda olan şu son gelişmelerden hala haberin yoksa, sen artık bu görevi bırak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Savaş ilanı' yanıtı

"HARAMİ ARIYORSAN ETRAFINA BAK"

Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi: "Herhalde birileri de gelip elinden bu görevi alacaklar. Milletin bildiğini sen bilmiyorsan bu kimin suçu? 85 milyonun takip ettiğini sen takip etmiyorsan bu kabahat kimin? Yargıyı suçlayacağına CHP'yi zehirli bir sarmaşık gibi saran bu soygun düzeniyle mücadele etsene. Harami arıyorsan etrafını çevreleyen haramilere baksana."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Savaş ilanı' yanıtı

"İSRAİL, GAZZE'NİN DİRENİŞİNİ KIRAMADI"

Öte yandan; konuşmasında Gazze'deki ateşkes kararına da değinen Erdoğan, " Suriye'den sonra Gazze'den de yüreklerimizdeki yangına su serpen müspet bir haber aldık. Bizim de yoğun gayret ve telkinlerimizde Filistin direniş hareketi Hamas ile İsrail arasında ateşkes için mutabakata varıldı. 15 ay sonra inşallah Gazze halkı bir nebze olsun rahat nefes alacak. Burada şunu söylemek gerekir. İsrail hükümeti 467 gündür uyguladığı soykırıma ve katliama rağmen Gazzeli kardeşlerimizin direniş iradesini kıramamıştır. İsrail'in özellikle de Netanyahu'nun ateşkes ihlallerinde sicilinin epey kabarık olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu sefer buna izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Özgür Özel\'e \'\'Savaş ilanı\'\' yanıtı: Esenyurt ve Beşiktaş\'ta olanı biteni bilmiyorsan görevi bırak

Beşiktaş Belediyesi, Rıza Akpolat, Özgür Özel, Beşiktaş, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e ''Savaş ilanı'' yanıtı: Esenyurt ve Beşiktaş'ta olanı biteni bilmiyorsan görevi bırak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (49)

  • Doğrucu Davud:
    Beşiktaş ta CHP sülale boyu rüsvet çarkı kurmuş 1 milyonluk araba 5 milyona satılmış. hastaneyi 150.000 TL altında şirkete satıp kenarda üleşmisler leş kargası gibi CHP liler 308 850 Yanıtla
  • harry can:
    Beşiktaş ta rüşvet muhabbeti dönüyor. Birde çıkmış konuşuyorsun özel. Bence siz daha çok konuşmayın. 167 816 Yanıtla
  • Hamza Aktaş:
    reis boşver esenyurtu Beşiktaşı siz marketi pazarı emekliyi çalışanı 22 yıldır bilmiyorsunuz kim kendiliğinden görevi bıraktı 612 296 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    sn cm başkanım. Anka parkda olanı biteni de siz biliyorsunuz ve hala Gökçek ailesinin peşinden gidiyorsunuz ? kur korumalı faiz çıkarttıniz ki yolsuzluğun tillahiydi o is. ama siz hala gorevdesiniz ? yap işlet devret ile 1 liralık işi 4 liraya yaptınız ama haberiniz yok Muş gibi davranıyorsunuz. 737 166 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    ben olsam Özgür özeli adam yerine koyup cevap vermem 189 686 Yanıtla
  • Tarık:
    dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan 126 618 Yanıtla
  • Hasan Babacan:
    sen bi yorum yapma artık reis ya 584 104 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    vallahi helal olsun bir tane AKP'li belediyede yolsuzluk yok eğer yolsuzluk yapıp akp'deysen sorun yok 585 84 Yanıtla
  • Emir Konez:
    belki de artık en son yolsuzluk yorumu yapacak kişi sizsiniz de haberiniz yok bundan. asıl siz bı çevrenize yanınızda ki yandaşlara bı bakabilsiz, göre bilseniz. yazık ki yazık... 494 55 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Sizlere vatandaşın derdiyle meşgul olun diye oy verdik yetki verdik Vatandaşı unutasınız diye bir birinize laf yetiştiresiniz diye değil Ayaklarınız yere bassın kendiniz kaf dağından büyük görmeyin yeter artık Millet tarihinin en perişan günlerini yaşıyor 516 23 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 CHP’den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:14 Kılıçdaroğlu’ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
07:26 Ünlü yorumcular, Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:25 Gazze’de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti Gazze'de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti
06:51 Gazze’deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu
02:56 Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
01:12 Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 20:02:51. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e ''Savaş ilanı'' yanıtı: Esenyurt ve Beşiktaş'ta olanı biteni bilmiyorsan görevi bırak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.