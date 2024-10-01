Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenlik Konseyi başta olmak üzere barışı ve güvenliği sağlamakla görevli uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin Devleti'nin tanınması, daha büyük anlam ve önem ifade ediyor." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Finlandiya ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Stubb'u Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz üzere Finlandiya geçtiğimiz sene NATO üyesi olmuştur. Dostluk bağlarımıza NATO müttefikliğinin eklenmesi, ikili iş birliğimizi yeni bir boyuta taşımıştır. Bugün de görüşmelerimiz vesilesiyle kıymetli mevkidaşımla Türkiye-Finlandiya ilişkilerini geliştirme yönünde ortak irademizi teyit ettik. İkili ticaret hacmimiz bir önceki yıla kıyasla geçtiğimiz sene yaklaşık yüzde 6'lık artış göstererek 2,2 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Müşterek gayretlerimizle 5 milyar dolarlık hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki sene Finlandiya'da düzenlemeyi planladığımız Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu Toplantısını bu bakımdan önemsiyoruz."

"NATO bünyesindeki iş birliğimizin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum"

Erdoğan, görüşmede NATO müttefikleri olarak savunma sanayi alanındaki iş birliğini de ele aldıklarını belirterek, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecinde üçlü muhtırayla tesis ettiğimiz daimi ortak mekanizma, terörle mücadele iş birliğimizin güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Bu alanda atılan adımları da memnuniyetle takip ediyoruz. Tabii beklentilerimizi de en üst düzeyde aktarıyoruz." dedi.

Bilim ve teknolojiden, eğitim, kültür ve turizme uzanan geniş bir yelpazede ilişkilerin çeşitlendirilmesini geleceğe yönelik yapacakları yatırımlar olarak saydıklarını vurgulayan Erdoğan, "Finlandiya'da yaşayan vatandaşlarımız ve Tatar toplumu ilişkilerimizin önemli beşeri boyutunu teşkil ediyor. İkili ilişkilerimizin ve NATO bünyesindeki iş birliğimizin sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum." diye konuştu.

"Finlandiya'nın AB üyelik sürecimize desteğini artırarak sürdürmesini bekliyoruz"

Türkiye'nin kalıcı barış, istikrar ve refah ortamının tesisi için ara buluculuk konusunda öncü bir rol oynadığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Finlandiya ile Arabuluculuk Dostlar Grubunun eş başkanlığını yürütmekteyiz. Bu alandaki iş birliğimizi derinleştirmenin, küresel meydan okumalarla mücadele bakımından önemli olduğuna inanıyoruz. Görüşmelerimizde ikili münasebetlerimizin yanı sıra Gazze'de yaşanan soykırım, Lübnan'a sıçrayan Orta Doğu yangını ile Türk- Avrupa Birliği ilişkileri başta olacak şekilde güncel meseleleri değerlendirdik. Finlandiya'nın Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimize yönelik desteğini artırarak sürdürmesine dair beklentimi Sayın Stubb ile paylaştım. İstişarelerimizde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizin bir kez daha altını çizdik. Ukrayna'daki yıkımın bir an evvel son bulması ile adil ve nihai bir çözüme ulaşılmasının ancak diplomasi yoluyla mümkün olduğuna dair kanaatimi Sayın Cumhurbaşkanına ifade ettim."

"Lübnan halkının ve hükümetinin de bu süreçte yanında olmamız gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırganlığının da gündemlerinin odağında yer aldığını belirterek, şunları söyledi:

"İsrail'in katliamlarıyla ilgili tavrımızı hem Birleşmiş Milletler'de hem de bugün Meclisimizde açık yüreklilikle dile getirdim. İsrail'in hakka, hukuka aykırı işgal ve ilhak arayışına karşı tavrımız, tüm devletlerin ve uluslararası kuruluşların asli görevidir. Buradan bir kez daha Gazze'de acil kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması çağrımızı tekrarlıyorum. Lübnan halkının ve hükümetinin de bu süreçte yanında olmamız gerekiyor. Güvenlik Konseyi başta olmak üzere barışı ve güvenliği sağlamakla görevli uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin Devleti'nin tanınması, daha büyük anlam ve önem ifade ediyor. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin Devleti'ni tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımızı tekrarlıyoruz."

"Finlandiya'yı zannedildiği gibi bekletmedik"

Finlandiyalı bir gazetecinin, Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO'ya üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanma süreciyle ilgili bir sorusu üzerine Erdoğan, "Finlandiya'yı biz öyle zannedildiği gibi bekletmedik." karşılığını verdi.

Finlandiya'nın NATO'ya üyelik yolunu İsveç'ten önce açtıklarını anımsatan Erdoğan, "Tek şeyimiz yeter ki terör noktasında Finlandiya'da hareketlenme olmasın. Bir an önce orada terörün önü alınsın dedik." açıklamasını yaptı.

Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün bununla ilgili mücadele verdiğini aktaran Erdoğan, terör noktasında adım atılınca Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin önünü açtıklarını kaydetti.

Terörle mücadelede Finlandiya gibi davranmayan İsveç'in gecikmeli olarak, terörle mücadelede gereken adımları attıktan sonra, NATO'ya alındığını anımsatan Erdoğan, üyeliğin her iki ülke için de hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, diğer bir gazetecinin, "Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye ve Finlandiya öncülüğünde oluşturulan Arabuluculuk Dostları Grubu, bölgedeki çatışmaların sonlandırılabilmesi adına bir inisiyatif başlatabilir mi?" şeklindeki sorusu üzerine Stubb ile bunları da görüştüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müşterek atılabilecek adımlar konusunda, her iki ülkenin de ara buluculuk noktasında ne denli başarılı olabileceğini zamanın göstereceğini ifade etti. İsrail'in ara buluculuğa yaklaşması veya kabulünün söz konusu olmadığının görüldüğünü aktaran Erdoğan, "Atılacak adımlarla, temennim odur ki, bakanlarımızın yapacağı ön çalışmalarla böyle bir netice alabilirsek, bu netice üzerinden inşallah bu ara buluculuk çalışmalarına devam ederiz." değerlendirmesini yaptı.