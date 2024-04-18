Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamları durdurmak için daha fazla çaba harcamalıyız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamları durdurmak için daha fazla çaba harcamalıyız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Gazze'deki vahşeti durdurmak için daha fazla çaba harcamamız gerektiğini belirtti. Ayrıca, Batılı ülkelerin İran'a karşı tek ses olarak tepki verebildiğini, aynı şekilde İsrail'e de 'dur' demeleri gerektiğini vurguladı.

18.04.2024 21:18
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(ANKARA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Gazze'deki katliamları durdurmak için daha fazla çaba harcamalıyız. Bu hafta Batılı ülkelerin İran'ın misillemeleri karşısında tek bir ses olarak tepki verebildiklerini gördük. Aynı aktörlerin tek ses olarak İsrail'e 'dur' demeleri gerekiyor. İsrail'in gündemi çarpıtma, Gazze'deki vahşeti gündemden düşürme teşebbüslerine fırsat verilmemelidir" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında Erdoğan, şunları söyledi:

"Tanzanya'da Türk firmalarının toplam proje bakımından Afrika'da üçüncü, sahra altı Afrika'da birinci ülke konumundadır. Firmalarımız; demiryolu inşaatı, tersane ve gemi inşaatı yol yapımı gibi alanlarda önemli yatırımlara imza atmıştır. Ülkeyi baştan başa saracak standart aralıklı demiryolu projesinin büyük kısmının Türk şirketi tarafından inşa ediliyor olması bizler için iftihar vesilesidir.

"FETÖ ÖRGÜTÜ ILE MÜCADELE KAPSAMINDA TANZANYA'DAN BEKLENTILERIMIZI PAYLAŞTIM"

İstişarelerimizde terörle mücadele konusunu da ele aldık. Terör örgütleri arasında ayrım yapmayan Türkiye bu alandaki tecrübelerini dostlarıyla paylaşmaya önem vermiştir. FETÖ örgütü ile mücadele kapsamında Tanzanya'dan beklentilerimizi paylaştım. Maarif Vakfımızın üstlenebileceği eğitim projeleri hakkında bilgi verdim. Tanzanya tarafından etkili ve somut adımlar göreceğiz. İki ülke kurumları arasında eş güdümün daha da geliştirilmesi gerektiği aşikardır.

GAZZE'DEKİ KATLİAMLARI DURDURMAK İÇİN DAHA FAZLA ÇABA HARCAMALIYIZ

Tanzanya'yla tesis ettiğimiz ilişkiler, Gazze başta olmak üzere adaletsizliklere karşı mücadele azmimizi güçlendiriyor. Afrikalı kardeşlerimiz Filistin davasına hassasiyeti tüm dünyanın malumudur. İşgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan vahşet karşısında atılabilecek adımları ele aldık. 7 Ekim'den bu yana 34 bin Filistinli, İsrail güçleri tarafından şehit edildi. 75 bin kardeşimiz yaralandı.

Gazze'deki katliamları durdurmak için daha fazla çaba harcamalıyız. Bir an önce acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı, sonrasında iki devletli çözüm için adımları hemen atmalıyız. Bu hafta Batılı ülkelerin İran'ın misillemeleri karşısında tek bir ses olarak tepki verebildiklerini gördük. Aynı aktörlerin tek ses olarak İsrail'e 'dur' demeleri gerekiyor. İsrail'in gündemi çarpıtma, Gazze'deki vahşeti gündemden düşürme teşebbüslerine fırsat verilmemelidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze\'deki katliamları durdurmak için daha fazla çaba harcamalıyız
Kaynak: ANKA

Tanzanya, İsrail, Gazze, İran, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamları durdurmak için daha fazla çaba harcamalıyız - Son Dakika

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