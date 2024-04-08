Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan YSK\'nın Hatay kararına ilk açıklama: Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) CHP'nin Hatay'da seçimin yenilenmesi talebini reddetmesine ilişkin, "Sizler azmettiniz, karar verdiniz ve bunun neticesinde de Hatay'da Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu." dedi.
Merkez Antakya ilçesindeki Türkiye Kore Dostluk Geçici Konaklama Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara seslendi.
YSK'nın, CHP'nin Hatay'da seçimin yenilenmesi talebini reddetmesine değinen Erdoğan, şöyle konuştu: "Sevgili Hataylı kardeşlerim, bugün malum Yüksek Seçim Kurulu Hatay'la ilgili nihai kararını verdi ve bundan sonraki süreç içerisinde artık bu malum tiplerin yapacakları yanlış yollar, müracaatlar, herhangi bir netice de veremeyecektir. Sizler azmettiniz, karar verdiniz ve bunun neticesinde de Hatay'da Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu. Biz zaten inanmıştık ve artık Hatay'ın bu karanlık günlerini geride bırakmanın huzuru içerisindeyiz. Bundan sonraki süreçte gerek Cumhurbaşkanı olarak şahsım, gerek kabinem, gerekse Cumhur İttifakı olarak inşallah Hatay'a olan hizmetlerimizi çok daha kararlı bir şekilde arttıracağız, geliştireceğiz ve geçmişte nasıl Hatay'a hizmetler vermişsek, bu hizmetleri bundan sonra da devam ettireceğiz."
Erdoğan, Hatay'ın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilendiğini anımsatarak, "Hepsinden öte Hatay'ın bu talihsiz deprem olayından sıkıntılarını da bir an önce aşmanın gayreti içerisinde olacağız ve bu konuda hiç endişeniz olmasın. Bayramdan sonra inşallah şahsım da heyetimle beraber bir Hatay ziyareti yapacağız. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramı'mızın da ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YSK'nın Hatay kararına ilk açıklama: Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu - Son Dakika
Apple, FaceTime için yerleşik bir kamera ve ek uygulamalarla birlikte gelebilecek yeni bir Apple TV sürümü üzerinde çalışıyor. Yeni Apple TV, hareket tabanlı kontrollere de sahip olacak ve daha büyük bir ekranda görüntülü görüşme yapma imkanı sunacak.
Son sızıntıya göre, yeni nesil Nvidia GeForce RTX 5090 ve RTX 5080 ekran kartlarının çıkış tarihi 2024 yılının 4. çeyreğinde olacak. Ürünlerin bir önceki nesle göre %10 daha pahalı olması bekleniyor. Yeni serinin performans artışı sunmasıyla birlikte AMD'nin gerisinde kalması bekleniyor.
Apple'ın yeni iPhone serisi olan iPhone 16, daha büyük ve masraflı ekranlarla gelecek. Özellikle iPhone 16 Pro ekranının tüketicilere ek masraflar getirebileceği düşünülüyor. Apple, bu seride dört farklı ekran boyutu kullanacak ve ekran köşegeninde 0,2 inçlik bir artış elde etmek için sınır azaltma yapısı yöntemini uygulayacak. Bu durum, tedarikçilerin üretim maliyetlerini düşürmelerine olanak sağlayabilir ve iPhone 16 Pro serisini iPhone 15 Pro ile aynı fiyata sunma imkanı verebilir.
Tecno, Pova 6 Pro reklamında OnePlus ve Nothing markalarıyla dalga geçerek viral oldu. Tecno'nun reklamında, Nothing'in şeffaf tasarımına benzerlik gösteren Pova 6 Pro tasarımı kullanıldı. Nothing CEO'su Carl Pei ise bu dalga geçmeye karşılık vererek Tecno'yu iğneledi.
Efeler Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısında Başkan Anıl Yetişkin, belediyenin mevcut borç miktarını açıkladı. Belediyenin vadesi geçmiş borcu 458 milyon 540 bin TL olarak belirlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?