Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı\'nın İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri için Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Toplantıda tanıtılan adaylar şu şekilde:

"Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hasan Tahsin Usta, Güngören Belediye Başkan adayı Bünyamin Demir, Kadıköy Belediye Başkan adayı Veli Arslan, Kağıthane Belediye Başkan adayı Mevlüt Öztekin, Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya, Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi, Pendik Belediye Başkan adayı Ahmet Cin, Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü, Sarıyer Belediye Başkan adayı Hüseyin Coşkun, Silivri Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz, Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş, Sultangazi Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun, Şile Belediye Başkan adayı İlhan Ocaklı, Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel, Tuzla Belediye Başkan adayı Şadi Yazıcı, Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Üsküdar Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen, Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy."

"İnşallah 31 Mart akşamı zafer türküleriyle bir arada olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayları tanıttıktan sonra yaptığı konuşmada, "Bu duygularla sevgili gençler, hanımefendiler, sizleri inşallah artık arazide kapı kapı dolaşarak, gönülleri toparlamaya davet ediyorum. Yolumuz, yolunuz açık olsun. İnşallah mitinglerimizde ve 31 Mart akşamı zafer türküleriyle bir arada olacağız." ifadelerini kullandı.

(Bitti)