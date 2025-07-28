Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'nin terör prangasından kurtulma mücadelesi kısır çekişmelere ve farklı ikbal hesaplarına kurban edilmemelidir. Siyasette pek çok şeyin kazası olur. Ama bu konuda ayak diremenin, işi yokuşa sürmenin, süreci sulandırmaya çalışmanın mazereti olmaz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, terör ve şiddetten beslenenlerin tezviratlarının milletin engin basiret ve feraseti karşısında tuzla buz olduğunu belirtti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde büyük bir iyimserlik havasının hakim olduğunu dile getiren Erdoğan, umutları boşa çıkarmamak için canla başla çalıştıklarının altını çizdi.

Erdoğan, sürecin şeffaf ve olabilecek en geniş katılımla devam etmesine önem verdiklerini vurgulayarak, "Bu konudaki hüsnüniyetimizi farklı vesilelerle çok net ortaya koyduk. Meclisteki tüm siyasi partilerin Terörsüz Türkiye faaliyetlerine yapıcı katkı vermesini istediğimizi açıkça dile getirdik." diye konuştu.

Bu iradenin somut bir nişanesi olarak geçen hafta MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın TBMM'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiğini anımsatan Erdoğan, ziyaretlerin ardından yapılan açıklamaları dikkatle takip ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin terör prangasından kurtulma mücadelesi kısır çekişmelere ve farklı ikbal hesaplarına kurban edilmemelidir. Siyasette pek çok şeyin kazası olur. Ama bu konuda ayak diremenin, işi yokuşa sürmenin, süreci sulandırmaya çalışmanın mazereti olmaz. Bunu ne millet affeder ne tarih affeder. Terörsüz Türkiye süreci özellikle ana muhalefet partisi için geçmiş günahlarına kefaret olabilecek bulunmaz fırsattır. Bu fırsatın değerlendirilmesi bir nebze de olsa yapılan hataların telafisine vesile olacaktır."

-"İşbirliği çağrımızı yineliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefetin sürece daha geniş bir mercekten bakarak tarihin doğru tarafında konumlanmasının milletin de beklentisi olduğu ifade etti.

Siyaset kurumunun, milletin müşterek menfaatleri söz konusu olduğunda görüş ayrılıklarını bir süreliğine rafa kaldırıp, ortak zeminde buluşacak, sorunlara diyalogla çözüm arayacak olgunluğa eriştiğini belirten Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinin bunun için önemli bir referans olacağını söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yürüttüğü çalışmaları, verdiği kapsayıcı ve uzlaştırıcı mesajları memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Erdoğan, "86 milyonun tamamını ilgilendiren, sadece bugünümüzü değil, ülkemizin istikbalini de şekillendirecek böyle bir mücadelede aklı selimin, sağduyunun, milli sorumluluk şuurunun en sonunda galip geleceğine inanıyorum. Bu meseleyi iktidarı ve muhalefetiyle dayanışma içinde, kalıcı biçimde çözmeyi temenni ediyor, bu konudaki işbirliği çağrımızı yineliyoruz." diye konuştu.

"Ormanlarımızı korumak için her türlü tedbiri alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak orman yangınlarındaki artışın artık küresel bir sorun haline geldiğine işaret etti.

Erdoğan, 2002-2012 yılları arasında dünyada yanan orman alanı 44 milyon hektarken, 2013-2023 arasında bu rakamın 94 milyon hektara çıktığına dikkati çekerek, "Dünyada son 9 yıl, 1880'den bu yana en sıcak 9 yıl olmuş, geçen yıl son 145 yılın en sıcak yılı olarak kayıtlara geçmiştir." dedi.

Birleşmiş Milletler'e göre orman yangınlarında 2030 yılına kadar yüzde 14, 2050 yılına kadar ise yüzde 50 artış beklendiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemine göre yılbaşından bu yana kıtada toplam 238 bin hektarlık alan yanmıştır. Geçen yıl aynı dönemde yanan orman alanı 133 bin 320 hektardı. Yani geçen yıla göre Avrupa'da yanan alan miktar olarak söylüyorum, yaklaşık iki kat artmıştır. Bu yılın ilk 6 aylık kuraklık haritalarına baktığımızda ülkemizde son 5 yılın en kurak günleri yaşanıyor. 25 Temmuz'da bazı yerlerde görülen 50 derece ile ülkemizde tarihin en yüksek sıcaklık değeri kaydedildi. Aşırı sıcaklar, düşük nem ve şiddetli rüzgar, maalesef yangın riskini daha da yükseltiyor. Devlet olarak bütün planlarımızı bu ürkütücü veriler temelinde yapıyoruz. Artık tehditler karşısında yeşil vatanımız olan ormanlarımızı korumak için her türlü tedbiri alıyoruz."

-"Bu yıl çıkan yangınların yüzde 96'sı insan kaynaklıydı"

Tarım ve Orman Bakanlığınca sonbahardan itibaren yangına hassas illerdeki bütün köylerde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, ormanların temizliğinden bakımına kadar gerekli bütün hazırlıkların çok büyük özenle yapıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni araç ve ekipmanların eklenmesiyle hava ve kara filosunun yangınlara hazır hale getirildiğini ifade ederek, "27 uçak ve 105 helikopter, ülke genelinde 65 noktada 6 bine yakın kara aracımız ise 1600 noktada konuşlandı. Orman teşkilatımız 25 bin yangın personeli ve ihtiyaç halinde desteğe gelen 132 bin gönüllüsüyle 1 Mayıs'tan itibaren teyakkuz durumuna geçti." dedi.

Ormanları 14 insansız hava aracı ve 776 gözetleme kulesiyle 7 gün 24 saat takip ettiklerini, yangın meydana geldiğinde 2 dakika içinde tespit edildiğini dile getiren Erdoğan, bu alanda Türkiye'nin insansız hava aracı kullanan 2 ülkeden biri olunduğunu hatırlattı.

Erdoğan, geliştirilen meteorolojik erken uyarı sistemiyle riskli bölgelerin önceden görülüp, önlemlerin arttırıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Dünyada sadece 5 ülkenin sahip olduğu Yangın Yönetim Uçağımız OTAĞ da bu konuya ne kadar ehemmiyet verdiğimizin bir başka göstergesidir. Şurası özellikle dikkat çekicidir. Sahip olduğumuz bu teknolojiler sayesinde yangına ilk müdahale süresini 40-45 dakikalardan 10-11 dakikalara kadar düşürdük. Hava ve kara araçlarımızın daha hızlı su alabilmesi için göreve geldiğimizde hiç olmayan yangın gölet ve havuzlarının sayısı bugün 4 bin 796'ya ulaştı. Yine 2002'de 73 ton olan havadan su atma kapasitemiz, bugün 438 tona yükseldi. Tarihimizin en güçlü hava ve kara filosuyla, yılbaşından bu yana toplam 4 bin 247 yangınla mücadele ettik. Bu yangınların 3 bin 102'si 1 Haziran'dan bu yana meydana geldi. Devam eden iki yangın dışında diğerlerinin tamamını kontrol altına aldık. Bu yıl şu ana kadar çıkan yangınların yüzde 96'sı insan kaynaklıydı. Yani sigara izmaritinden söndürülmeyen piknik ateşine, ormana bırakılan camlardan, anız yakmaya kadar çoğu zaman önemsiz görülen ihmallerin bedelini milletçe hep beraber ödedik. Halen de ödüyoruz."

"Akdeniz kuşağındaki ülkelerden daha fazla hava aracına sahibiz"

Yangınlarda az da olsa sabotaj ve kasıt olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "1 Haziran'dan bu yana 149 şüpheli gözaltına alınmış, 38 kişi tutuklanmış, 61 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Son olarak, Bursa'daki yangını çıkardığı düşünülen, daha önce hakkında FETÖ'den işlem yapılmış bir şahıs yakalanmıştır. Bu vesileyle, Bursa Kestel'deki orman yangınına destek için görev yapan su tankerinin dün kaza yapması sonucu şehit olan üç gönüllümüze Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin yangınlara müdahaledeki etkinliğinin uluslararası karşılaştırmalarla da açıkça görüldüğüne işaret ederek, "Yangınlara hızlı ve etkin müdahalemizin neticesini diğer ülkelerle kıyasladığımızda çok net görüyoruz. 2020-2024 arası orman varlığına göre yanan alan oranına baktığımızda ülkemiz, binde 17'lik oranla İspanya, İtalya, Yunanistan, Portekiz, ABD ve Kanada'dan çok daha iyi durumdadır. Aynı şekilde Akdeniz kuşağında yer alan ülkelerin tamamından daha fazla hava aracına sahibiz." dedi.

Orman yangınları için ilave tedbirlerin alındığını, alınmaya devam edileceğini vurgulayan Erdoğan, "Unutmayalım ki bu bir savaş, bir yeşil vatan müdafaası. Bu sinsi düşmana karşı şunu herkes bilsin ki gereken neyse yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ülkenin başına gelen her felaketten hemen siyasi rant devşirmeye çalışan fırsatçılara, bütün bunlara rağmen yapacağız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, ellerini ovuşturanlara, dezenformasyon yayanlara, her fırsatta ülkesini kötüleyenlere rağmen bu mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bu savaşı milletimiz olmadan kazanamayız. Bu savaşta 86 milyonun desteğini ve gayretini bekliyoruz. Yeşil vatanı canları pahasına savunan Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Orman Genel Müdürlüğümüze, illerimizde AFAD koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren tüm kurumlarımıza, mücadeleye destek veren yönetimlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."

"AFAD 51 ilde teşkilatlanmasını en güzel şekilde yapacak"

Siyaset hayatına belediye başkanı olarak başladığını hatırlatan Erdoğan, itfaiye ekiplerinin sorumluluğunun büyükşehir belediyelerine ait olduğunun altını çizdi. Erdoğan, şunları ifade etti:

"Büyükşehirler itfaiye birimlerini en ideal şekilde kurmak suretiyle bu işi üstlenecektir. 30 büyükşehrin dışında 51 ilimiz var. 51 ilimizde de bundan böyle AFAD'ımızla bu işi örgütleyeceğiz. AFAD 51 ilde teşkilatlanmasını en güzel şekilde, en güçlü şekilde yapacak ve böylece 81 vilayetimizi örgütlemiş olacağız. Su tankerleriyle, traktörleriyle elinde hangi imkan varsa AFAD bu 51 vilayetin tamamında en güçlü şekilde inşallah bu işi planlayacaktır. Böylece AFAD teşkilatımız şu andaki gücünü, yükümlülüğünü daha da arttıracak ve Türkiye genelinde bundan böyle nerede ne tür bir felaket olursa, AFAD nasıl her yere koşuyorsa bundan sonra da aynı şekilde bütün ülke genelinde her yere inşallah yetişecektir.

Ben tüm ülke halkımızı, vatandaşlarımızı aynı şekilde ormanlarımızı korumak ve afetten etkilenen kardeşlerimize yardımcı olmak amacıyla sahada ter döken tüm genç kardeşlerimi tebrik ediyorum. Selden kütük kapma yarışında olanları ise milletimizin vicdanına havale ediyorum. Sosyal medyanın karanlık dehlizlerinden millete nefret kusanlar bugüne kadar hedeflerine ulaşamadı. İnşallah hiçbir zamanda ulaşamayacaktır. Bir olacağız, birlik olacağız, iri, diri olacağız, dilinden ve klavyesinden kin damlayan nifak tüccarlarının oyunlarına asla gelmeyeceğiz. Devam eden yangınlardan da en kısa zamanda iyi haberler alacağımıza inanıyorum. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin diyorum."

(Bitti)