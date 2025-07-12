Kızılcahamam'da 37 Eserin Açılışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kızılcahamam'da 37 Eserin Açılışı

12.07.2025 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu aziz millete olan tutkumuzu, sevdamızı, bağlılığımızı bir bir hayata geçirdiğimiz eserlerimizle taçlandırıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu aziz millete olan tutkumuzu, sevdamızı, bağlılığımızı bir bir hayata geçirdiğimiz eserlerimizle taçlandırıyoruz. Milli mücadelenin karargahı olan Ankara'mızı, hak ettiği ihtişama kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da düzenlenen Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Açılışı yapılan 37 eserin güncel bedelinin 2 milyar 218 milyon lira olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kızılcahamam'ı bambaşka bir çehreye kavuşturan, ilçemize çok önemli bir değer ve vizyon katan bu eserler ilçemize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere yatırımlara emek veren İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde Kızılcahamam Belediyemize, Belediye Başkanı Süleyman Acar kardeşime, TOKİ'mize, yüklenici firmalarımıza, işçisinden, mimar ve mühendisine, herkese şükranlarımı iletiyorum. Eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya, şehirlerimizi, ilçelerimizi mamur kılmaya, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam. Bu aziz millete olan tutkumuzu, sevdamızı, bağlılığımızı bir bir hayata geçirdiğimiz eserlerimizle taçlandırıyoruz. Milli mücadelenin karargahı olan Ankara'mızı, hak ettiği ihtişama kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir yandan Ankara'nın her yerinde 'kentsel dönüşüm' diyerek depreme dayanıklı, güvenli, modern yaşam alanları inşa ediyoruz.

Diğer yandan kamu binalarımızla, sokak sağlıklaştırma projelerimizle, cephe yenileme çalışmalarımızla Başkentimizi nakış nakış işliyoruz. Kızılay'ın tam kalbinde, tarihle bugünü buluşturan Saraçoğlu Mahallesi'ni çok titiz bir çalışmayla aslına uygun şekilde yeniden inşa ettik. Yine 45 bin seyirci kapasiteli stadyum projemizle Ankara'yı inşallah sporun da başkenti yapmayı hedefliyoruz. Millet bahçelerimizde, parklarımızla, yeşil alanlarımızla, Ankara'ya adeta nefes aldırıyoruz. Belediyelerimizin yeşil alan projelerine, altyapı yatırımlarına, İller Bankamızla tam destek veriyoruz. Su, kanalizasyon, yol gibi temel ihtiyaç kalemlerinde vatandaşımızın yanında duruyor, projelerimizi hızlıca hayata geçiriyoruz. Sıfır Atık Projelerimizle, bisiklet yollarımızla, yeşil yürüyüş yollarımızda, Ankara'mızı çevreci, modern, yaşanılabilir bir dünya şehri yapıyoruz."

"Kızılcahamam, kültür ve kongre turizminin de önemli merkezlerinden biri oluyor"

Ankara'yı, tüm ilçeleriyle, tüm mahalleleriyle hak ettiği hizmete kavuşturduklarını ve kavuşturmaya da devam edeceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geniş orman örtüsü, yeşili, cennet gibi doğasıyla Kızılcahamam, Ankara'nın sayfiyesi, dinlenme yeridir. Şifalı suları, temiz havası, güzel coğrafyasıyla Kızılcahamam, doğa ve sağlık turizminin yanında artık kültür ve kongre turizminin de önemli merkezlerinden biri oluyor." diye konuştu.

Kızılcahamam'ın gelecekte kültür ve kongre turizminde, ulusal ve uluslararası boyutta büyük projelere ev sahipliği yapacağına inandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum; suyu gibi sıcak, doğası gibi mert insanlarıyla Kızılcahamam, bu ülkenin bekası için mücadeleden çekinmeyen bir karaktere sahiptir. Kızılcahamamlılar, vatanperverdir, milli ve yerlidir. Bizim dostumuz, kardeşimizdir. İstanbul ve Ankara'dan sonra Kızılcahamam bizim 3'üncü evimiz olarak, parti çalışmalarımızın da ana mekanlarından birini oluşturuyor. Kızılcahamam'ı hiçbir zaman unutmadık, unutmuyoruz. Burayı asla ihmal etmiyor, tüm imkanlarımızla sizlerin hizmetinde olmaya gayret ediyoruz. Bildiğiniz gibi Kızılcahamam'ı Türkiye'nin ilk Sıfır Atık pilot ilçesi yaptık. Bu projeyle Kızılcahamam'ı ürettiği atığı dönüştüren bir ilçe haline getirdik. Doğal güzellikleriyle, kaplıcalarıyla, kültürüyle, parlayan bir yıldız olan Kızılcahamam, artık Sıfır Atık'ta öncü bir ilçe oldu.

Yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelen Kasaplar Çarşısı'ndaki dükkanlarımızın yapımını, söz verdiğimiz üzere hızlıca tamamladık ve esnaflarımızın, yani sizlerin hizmetine sunduk. İlçemizdeki 55 binayı ve 151 iş yerini yürüttüğümüz sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla yeniledik. Yenice Mahallesi Rezerv Yapı Alanında başlattığımız Hamam Projesi'ni de hamdolsun bitirdik. Böylece ilçemize 16 iş yerinin yanında modern bir hamam kazandırdık. İşte bugün de her biri yoğun, titiz ve kapsamlı bir çalışmanın ürünü olan 37 eser ve yatırımı siz kardeşlerimin hizmetine veriyoruz. Kızılcahamam ilçemiz için, Ankara'mız ve ülkemiz için bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu eserlerde emeği geçen bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, Kızılcahamam Belediyemize, yüklenici firmalarımıza ve katkı veren her bir kardeşime canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri millete hizmet yolundan ayırmasın. Aramızdaki birliği, muhabbeti, dayanışmayı daim eylesin."

Notlar

Konuşmaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye etti.

Daha sonra Kızılcahamam'da yapımı tamamlanan Millet Bahçesi, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı, Hamam ve Sosyal Tesis Yapımı, Sokak Sağlıklaştırma Çalışması ve Belediye Yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okunan duanın ardından beraberindeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, AK Parti milletvekilleri ile Ankara Valisi Vasip Şahin'in de yer aldığı protokolle kurdele keserek hizmete alınan eserlerin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni alanına gelişinde Kızılcahamamlılar tarafından karanfillerle karşılandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Yönetim, Kızılcahamam, Politika, Ekonomi, ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da 37 Eserin Açılışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi’nden çıkarılıp Konferans Ligi’ne gönderildi Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'nden çıkarılıp Konferans Ligi'ne gönderildi
Eski milli basketbolcu İlkan Karaman’ın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 4 ay hapis cezası Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 4 ay hapis cezası
Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı
Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan isteği deprem etkisi yarattı Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan isteği deprem etkisi yarattı
Kayserispor’dan Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe cevabı Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe cevabı
Ve mutlu son Beşiktaş Orkun Kökçü için uçağı kaldırıyor Ve mutlu son! Beşiktaş Orkun Kökçü için uçağı kaldırıyor
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını Bir mahalle tahliye edildi Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı

17:12
Trump’tan AB ve Meksika’ya yüzde 30 tarife kararı
Trump'tan AB ve Meksika'ya yüzde 30 tarife kararı
15:17
Erdoğan’ın “Birlikte yürüyeceğiz“ sözlerine DEM Parti’den ilk yanıt Buldan açıklık getirdi
Erdoğan'ın "Birlikte yürüyeceğiz" sözlerine DEM Parti'den ilk yanıt! Buldan açıklık getirdi
14:05
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu
14:05
Kartalkaya davasında evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu
Kartalkaya davasında evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu
21:51
Anında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özel: Baklavacıyı 1 ay eğitmişler, elimizde görüntüler var
Anında soruşturma başlatıldı! CHP lideri Özel: Baklavacıyı 1 ay eğitmişler, elimizde görüntüler var
21:20
Suriye’deki orman yangını Hatay’ın Yayladağı ilçesine sıçradı
Suriye'deki orman yangını Hatay'ın Yayladağı ilçesine sıçradı
20:59
Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş Silahı ilk bırakan PKK’lı Bese Hozat’la ilgili çarpıcı detay
Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay
20:54
Barzani: Uygun koşulların olması durumunda Öcalan’ı ziyaret edebilirim
Barzani: Uygun koşulların olması durumunda Öcalan'ı ziyaret edebilirim
20:43
Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’i Kenan Çoban, Çanakkale’de çıkan yangına müdahale etti
Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban, Çanakkale'de çıkan yangına müdahale etti
20:31
Dimitrios Goutas yeniden Süper Lig’e döndü
Dimitrios Goutas yeniden Süper Lig'e döndü
20:24
Ordu’da denize giren 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ordu'da denize giren 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
20:19
Tekirdağ’da orman yangını: Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor
Tekirdağ'da orman yangını: Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor
19:54
Aslan saldırısında yaralanan çiftçi Süleyman Kır: Aslana hakkımı helal ederim, bir suçu yok
Aslan saldırısında yaralanan çiftçi Süleyman Kır: Aslana hakkımı helal ederim, bir suçu yok
19:51
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 19:00:26. #7.12#
SON DAKİKA: Kızılcahamam'da 37 Eserin Açılışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.