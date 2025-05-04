Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının, eşit ortağı olduğu Ada'da, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün tescilini er ya da geç temin edeceğini belirterek, "Ada'nın huzurunu bozan, hassasiyetlerini kaşıyan, kargaşa çıkartmayı arzulayan yaklaşımlara da müsaade etmeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KKTC'ye gerçekleştirdikleri günübirlik ziyareti tamamladıklarını ifade eden Erdoğan, ziyaretinde Türkiye tarafından inşaatı 3 yıl içinde tamamlanan Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışını yaptıklarını anımsattı.

Erdoğan, "Sağlam devlet, saygın gelecek" şiarıyla KKTC'ye kazandırdıkları 25 bin 210 metrekarelik alana sahip projede, Cumhurbaşkanlığı binası, 600 kişilik 2 konferans salonu, 400 kişilik kabul salonu, 52 çalışma ofisi ile 109 araçlık otopark bulunduğunu belirtti.

20 bin metrekare alanda inşa edilen meclis binasında ise başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, 25 milletvekili makam odası, bakanlar için toplantı salonu ile 135 kişilik konferans salonu ve bir de kütüphanenin bulunduğunu aktaran Erdoğan, "290 bin metrekaresi yeşil alan olarak planlanan millet bahçemiz, yine 2 bin 252 kişilik millet camisi ise inşa ediliyor. Yerleşkemizin son etabı olan Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesinin inşasına başladık. İnşallah onları da kısa sürede hizmete alacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin gücüne ve itibarına yakışan böylesi bir eseri Kıbrıs Türkü kardeşlerimize kazandırmaktan memnunuz. Yeni yerleşkenin hayırlara vesile olmasını temenni ederim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerleşkenin açılışına müteakip bu yıl ilk kez KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST 2025'e iştirak ettiklerini söyledi.

6 ana kategori ve 13 alt kategoride düzenlenen, geleceğin odak alanlarındaki teknoloji yarışmalarına, kalbi teknolojiyle atan 22 farklı ülkeden yaklaşık 50 bin gencin katıldığını belirten Erdoğan, yarışmalara katılan tüm gençleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, festivalin, KKTC'nin, Akdeniz'in eğitim, bilim ve teknoloji üssü haline gelmesi yolunda öncü adımlara vesile olacağını ve Kıbrıs Türk halkının değerli gençlerine de yeni ufuklar açacağını vurgulayarak, "Ziyaretim vesilesiyle Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar başta olmak üzere Kıbrıs Türkü kardeşlerimle ve Ada'da toplanan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'yle de bir araya geldik. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonunu tüm gücümüzle desteklemeyi sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Kıbrıs Türk halkı, eşit uluslararası statüsünün tescilini er ya da geç temin edecektir"

17- 18 Mart'ta Birleşmiş Milletler çatısı altında Cenevre'de düzenlenen geliştirilmiş katılımlı gayriresmi toplantıda kararlaştırılan Ada'daki iki komşu ülke arasında, muhtelif alanlarda başlatılması öngörülen işbirliği alanlarında üzerlerine düşeni yapmaya ve yapıcı olmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Türk halkı, eşit ortağı olduğu Ada'da, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün tescilini er ya da geç temin edecektir. Ana vatan Türkiye, bu yolda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her zaman yanında olacak, dayanışmasını ebediyete kadar sürdürecektir. Bizim samimi arzumuz adil, kalıcı, sürdürülebilir ve gerçekçi bir çözüm. Bölgemizde yaşanan gelişmeler de artık bu realitenin kabul edilmesinin gerektiğinin telkinidir. Ada'da iki halk ve iki devlet olduğu gerçeğini herkesin idrak etmesinin zamanı gelmiştir. Ana vatan ve garantör olarak Kıbrıs Türkü'ne ve Kıbrıs Türkü'nün bağımsız devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne desteğimiz bakidir. Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkı, inşallah eninde sonunda hak ettiği konuma ülkemizin de desteğiyle gelecektir. Ziyaretimiz ve temaslarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Erdoğan, ziyareti sırasında TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberini aldığını dile getirerek, "Sayın Önder'e bu vesileyle Cenabıallah'tan rahmet; acılı ailesine, sevenlerine ve seçmenlerine bir kez daha sabırlar diliyorum." dedi.

"TEKNOFEST gençliğinin yöneteceği Türkiye, bugünkünden çok daha ileride olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TEKNOFEST'te başka bir heyecan vardı. Kıbrıs gazilerimiz alandaydı, '1974'te elimizde Amerikan silahlarıylaydık şimdi çok şükür her şeyimiz var' diyorlar. Savunma sanayinin bu noktaya gelmesinde sizin hassasiyetiniz de etkili oldu. Bugün TEKNOFEST gençliğini görünce neler hissettiniz?" sorusuna karşılık, "TEKNOFEST bir şov veyahut da bir alelade organizasyon değil. TEKNOFEST bir bilincin, bir davanın, bir şuur ikliminin ete kemiğe bürünmüş halidir." görüşünü paylaştı.

Anadolu gençlerinin güçlü sesinin, Kıbrıs Türk gençliğinin sesiyle burada birleştiğini kaydeden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"1974'te malum bizim öyle ciddi manada silahımız yoktu. 1974'te başkalarının bizlere verdiği silahlarla bu adaya barış getirmek için geldik. Bugün, o zamanların çok çok ötesinde bir Türkiye var. Türkiye, savunma sanayindeki özgün tasarımları ve yerli üretimleriyle artık dünyanın parlayan bir yıldızı haline geldi. Özellikle insansız hava araçlarımız, savunma sistemlerimiz, haberleşmedeki atılımlarımız, adeta harp tarihini yeniden şekillendirecek boyuta ulaştı. Bu konuda da geçmişe göre fersah fersah ötede adımları attık, atıyoruz.

Şunu çok açık net söylemek durumundayım; TEKNOFEST gençliğinin yöneteceği Türkiye, bugünkünden çok daha ileride olacaktır. TEKNOFEST'lere katılan çocukların gözlerinde, ben o kararlılığı görüyorum. 'Ben daha iyilerini yapacağım' azmini bu gençlerde okuyabilirsiniz. Ben, yeni nesilden bu noktada oldukça ümitliyim. Maşallah, TEKNOFEST gençliği, birçok yerde de söyledim, gümbür gümbür geliyor. Hani bir söz var ya, 'Eğer 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız fidan dikin, 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin' diye… Biz de bu amaçla gençlere yönelik her alanda yatırım yapmaktan geri durmadık. Bizden devralacağı sancağı çok daha yukarılara taşıyacak olanlar, işte bu başta TEKNOFEST gençliği olmak üzere yeni kuşaklardır. Bunlara güvenim, güvencim çok çok fazla."

"Kargaşa çıkartmayı arzulayan yaklaşımlara da müsaade etmeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu bir mesajında, adadaki Türkleri hedef aldı. Bir yandan da Güney Kıbrıs'ta Türkiye karşıtı yeni bir terör örgütü kuruluyor gibi emareler var. EOKA'yı yeniden diriltmeye mi çalışıyorlar?" sorusuna, "Tarihten ibret almayan topluluklar, benzer akıbetleri tekrar tekrar yaşamaya mahkumdur. Kıbrıs'ta barış dilini bozan, gelecek nesilleri de tehlikeye atan her açıklamayı, ben şiddetle kınıyorum." yanıtını verdi.

Kıbrıs Adası'nda barış ve huzur için bugüne kadar, üzerlerine düşeni yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini kendi hak ve menfaatlerimiz bilerek hareket ettik ve bu değişmeyecektir. Ada'nın huzurunu bozan, hassasiyetlerini kaşıyan, kargaşa çıkartmayı arzulayan yaklaşımlara da müsaade etmeyiz. Terör yoluna başvuranların, Kıbrıs Türkü'nü yok sayanların, karşılarında daha güçlü bir Türkiye bulacaklarını bilmeleri lazım. Gerilimleri artıran söylemler yerine, yapıcı ve birleştirici bir dil kullanmak, Ada'nın geleceği adına daha faydalı olacaktır. Buna dikkat etmeleri lazım. Acıların tekrarına asla izin vermeyiz ve bu konuda da kararlıyız. Kıbrıs Türkleri'nin haklı davalarının en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Ne Türkiye eski Türkiye, ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ne dünya eski dünyadır. Bunları artık çok çok iyi bilmelerinde fayda var."

"Saldırının gerçekleştirilmesi, tam anlamıyla haydutluktur, korsanlıktır"

Gazze'ye insani yardım götüren gemiye Malta'da bir saldırı düzenlendiğine, gemide Türk vatandaşlarının olduğuna ve saldırının İsrail'e ait dronlarla yapıldığına ilişkin soruya ise Erdoğan, "İsrail, uluslararası hukukun önündeki en büyük tehlikedir. Uluslararası hukuku çiğnemeyi adet haline getirdiler. Gemilerin, insani amaçlı yardım malzemesi taşıdığını ve uluslararası seyrüsefer kuralları çerçevesinde hareket ettiğini tüm dünya biliyor. Buna rağmen, bu saldırının gerçekleştirilmesi, tam anlamıyla haydutluktur, korsanlıktır." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bombalarla, ağır silahlarla yenemediği Filistinlileri, gıdadan, ilaçtan mahrum bırakarak yenmeye çalıştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İsrail gıdayı, temiz suyu, ilacı silah olarak kullanıyor. İnsan öldürürler dünya sessiz kalır; katliam yaparlar dünya sessiz kalır, egemen devletlere saldırırlar dünya sessiz kalır, uluslararası kuruluşların personellerini öldürür, yapılarını bombalarlar dünya sessiz kalır, göz göre göre soykırım suçu işlerler dünya sessiz kalır. Bu 'sessizlik sarmalı' artık son bulmalıdır. Bilinmelidir ki; dünya İsrail'den büyüktür. Büyüklüğünün hakkını vermeli ve dünyayı ateşe vermeye çalışan bu alev topunu söndürmelidir. Yoksa çok geç olacak ve İsrail'e bugün sessiz kalanlar, tarihe bunun hesabını veremeyeceklerdir. İsrail zannetmesin ki işledikleri suçlar cezasız kalacaktır. Adalet bir gün yerini bulacaktır."

(Sürecek)