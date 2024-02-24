Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son teröristi etkisiz hale getirene kadar mücadeleye devam edeceğiz

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, nerede bir terörist varsa bulup, başlarını ezdiklerini belirterek, "Arkalarında kimlerin olduğuna bakmadan, son teröristi etkisiz hale getirene kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da dimdik ayakta durarak hainlere geçit vermeyen bu şehrin Türkiye Yüzyılı'nın da yükselen yıldızı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin demokrasi, adalet ve kalkınma mücadelesinin her safhasında Sakaryalıların yanlarında olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bir dönem bizimle birlikte olup da sonra yolunu ayıranların veya yolunu kaybedenlerin aksine Sakarya istikametini hiç bozmadı. Aynı şekilde Sakarya, ülkeye eser kazandırmak, millete hizmet etmek için çalışması gereken muhalefetin oyunlarına da hiç gelmedi." diye konuştu.

Erdoğan, ülkenin ikinci büyük partisinin işi gücü bıraktığını ve kendi içinde saç saça, baş başa kavga ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Dün, Türkiye'yi yönetecek cumhurbaşkanı adayı diye karşımıza çıkardıkları genel başkanlarını çiğneyip geçtiler. Onun yanında cumhurbaşkanı yardımcısı diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin ise yarın ne olacakları belli değil. Yaptıkları kongrenin üzerindeki şaibeleri, aday belirleme sürecindeki kirli pazarlıklar ve vahim iddiaları izledik. Öyle bir haldeler ki, dünya yansa, ülke batsa, kıyamet kopsa, millet feveran etse umurlarında değil. Kendi çıkarlarından, kendi şahsi kariyerlerinden başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Aslında bunlar tek parti devrinden beri hep böyleydiler. Bunun için milletimiz rahmetli Menderes'ten merhum Özal'a, kendi hayallerini paylaşan, kendi derdiyle dertlenen herkese sahip çıkmıştır."

Kendilerinin 21 yıldır, ülkenin kalkınması ve gelişmesi için verdikleri mücadeleyle farklarını gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, şimdi de ülkeyi Türkiye Yüzyılı belediyeciliğiyle mahalli idarelerde de dünyanın en üst ligine çıkarmak istediklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakarya buna hazır mıyız?" sorusuna mitingdekilerin "Evet" diyerek cevap vermesi üzerine, "Milletimizden 31 Mart'ta sandıkta desteği, muhalefetin yaptığı gibi siyasi rant paylaşımı değil, işte bu vizyonu hayata geçirme iradesiyle talip ediyoruz. Bugün sizlerin karşısına da aynı hissiyatla çıktık." ifadelerini kullandı.

Katılımcılara, "Sakarya'dan öyle bir ses verin ki Marmara'dan Karadeniz'e kadar duymayan kalmasın" diyen Erdoğan'ın, "Ayağa kalkmaya hazır mıyız Sakarya? Sakarya, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim akşamı Sakarya'yla birlikte Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?" sözlerine alandakiler "Evet" diye karşılık verdi.

Erdoğan da "Rabb'im hepinizden razı olsun, maşallah." dedi.

"Ezanlarımız susmasın, mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değmesin diye can verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın Türkiye'nin, Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyanın kalbi olduğunu belirterek, "Tarih boyunca tüm hükümdarların, tüm imparatorlukların gözü hep bu coğrafyada oldu. Boğazları, İstanbul'u, Anadolu'yu almak için çok kanlı savaşlar yapıldı. Bu bakımdan Anadolu sadece medeniyetler beşiği değildir. Aynı zamanda bir medeniyetler mezarlığıdır. Bu topraklarda nice devlet kuruldu, hüküm sürdü ve yıkılıp gitti. Nice kral, nice kumandan en son nefesini bu topraklarda verdi." diye konuştu.

Türk milleti olarak, Malazgirt'ten beri vatan olan bu toprakları müdafaa için mücadele ettiklerini, can verdiklerini kaydeden Erdoğan, "Bir asır önce Çanakkale'de ve Milli Mücadele'de yüz binlerce vatan evladını feda ederek, Anadolu'yu milletimizin mezarı haline getirmek isteyenlerin elinden kurtardık. Bayrağımız inmesin, ezanlarımız susmasın, mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değmesin diye can verdik, ter döktük." şeklinde konuştu.

"Son teröristi etkisiz hale getirene kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz"

Erdoğan, son 40 yıldır da birliğe, beraberliğe, kardeşliğe kasteden bölücü terör örgütüne karşı mücadele yürüttüklerine işaret ederek, "Terör örgütü, askeriyle polisiyle kamu görevlisiyle korucusuyla kadını, yaşlısı, genci ve hatta bebeğiyle on binlerce insanımızı katlederek bizden kopardı. Çektiğimiz acıların, maruz kaldığımız ihanetlerin, ödediğimiz bedellerin haddi hesabı yok. Ama hamdolsun her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu cennet vatanı işgalcilere, hainlere, emperyalistlerin tetikçiliğini yapan teröristlere teslim etmedik." diye konuştu.

Katılımcılara, "Bunları Cudi'de, Tendürek'te, Gabar'da gömdük mü?" diye seslenen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi artık içeride terör örgütleri kalmadı. Hepsi de terk ettiler. Son olarak güney sınırımız boyunca bir teröristan kurmaya teşebbüs ettiler. Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu senaryoyu da yırtıp attık. İnsansız hava araçlarımızla İHA'larımızla SİHA'larımızla Akıncı'larımızla değerleri evlatlarım, değerli kardeşlerim, gençler, bunları yok ettik ve bunları o mağaralarda yok ettik. Şimdi en son olarak ortaya hangi uçağımızı çıkardık? Şimdi de KAAN'ımızı çıkardık. KAAN'la beraber yine gökyüzüyle buluştuk."

Erdoğan'ın, "Yaparsa" sözlerine katılımcılar "Erdoğan yapar" karşılığını verdi. Erdoğan da "Yaptık mı? Gene yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nerede bir terörist varsa buluyoruz, başını eziyoruz. Arkalarında kimlerin olduğuna bakmadan, son teröristi etkisiz hale getirene kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Tüm bu sürecin bize öğrettiği en önemli hakikat nedir biliyor musunuz; Hazır ol cenge, eğer ister isen sulh-ü salah. Yani barış ve huzur istiyorsan savaşa hazır olmalısın." diye konuştu.

(Sürecek)