Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı haftasında birçok liderle görüşmeler gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı haftasında aralarında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud'un bulunduğu birçok liderle görüşmeler gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram haftası boyunca yoğun diplomasi trafiği yürüttü. İkili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların konuşulduğu görüşmelerin başlıca gündem maddesi ise Gazze oldu.
Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti, Pakistan'daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefon görüşmesinde de ikili ilişkilerin ele alınmasının ardından, Filistin'e destek konusunda gayretlerin kararlılıkla sürmesi gerektiğini vurguladı.
Erdoğan'ın görüştüğü bir diğer isim Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov oldu. Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinin, bölgesel ve küresel konuların konuşulduğu telefon görüşmesinde Erdoğan, Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatına yönelik artan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İsrail ile Filistin arasında kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devlet temelinde adil çözüm için Türkiye'nin Cezayir ile müşterek gayretlerini artırmaya hazır olduğunu ifade etti.
Erdoğan'ın, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesinde de ikili ilişkilerin yanında bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'daki sel felaketinden dolayı üzüntüsünü paylaştı ve Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu bildirdi.
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile telefon görüşmesinde yine ikili ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular değerlendirildi. Erdoğan görüşmede Sahel bölgesindeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti ve Türkiye'nin Nijerya ile savunma sanayisindeki tecrübe, kabiliyet ve imkan paylaşımına devam edeceğini kaydetti.
Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmesinde de ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda görüştüğü bir başka lider Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev oldu. Görüşmede Erdoğan, ikili ilişkileri daha da derinleştirecek adımların atılmasını sağlama kararlılığını belirtti.
Erdoğan'ın, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile telefon görüşmesinde de Türkiye ve Irak ilişkileri, terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel konular konuşuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Pakistan'da son dönemdeki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile yaptığı telefon görüşmesinde de başlıca gündem maddesi İsrail'in Gazze'ye saldırıları oldu. Erdoğan, İsrail'in Filistin topraklarına saldırılarının durdurulması ve bölgeye acil insani yardımların istenilen ölçüde gönderilmesi için gayretlerin devam etmesinin, İslam dünyasının bu konuda birlik içinde adımlar atmasının önemini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde de ikili ilişkilerin yanında bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefon görüşmesinde, Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e saldırılarının bir an önce sonlandırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ateşkes kararının uygulanması için İslam dünyasının sonuç alıcı biçimde birliktelik sergilemesi gerektiğini ifade etti.
Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram haftası görüştüğü liderler arasında, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo da yer aldı. Türkiye ile Endonezya ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Erdoğan, başkanlık seçimi ve genel seçimlerin Endonezya halkı için hayırlara vesile olmasını diledi.
Erdoğan, Widodo'yla iki ülke ilişkilerinin seyri konusunda yakalanan ivmenin, halefi Subianto'yla da sürmesini beklediğini belirtti. Erdoğan ayrıca Filistin davası başta olmak üzere, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu küresel meydan okumalarla mücadele konusunda gayretlerin artırılması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Endonezya'nın seçilmiş Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile telefon görüşmesinde de iki ülke ilişkileri ve küresel gelişmeler ele alındı. Seçim zaferinden ötürü Subianto'yu tebrik eden Erdoğan, yeni dönemde köklü ilişkilerin daha da gelişeceğine; iki ülkenin her alanda işbirliklerinin karşılıklı güven çerçevesinde ilerletileceğine dair beklentisini ifade etti.
Erdoğan, Filistin davası ve İslam alemini ilgilendiren tüm konularda Endonezya ile güç birliğine devam etmenin önemli olduğunu da belirtti.
Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaptığı telefon görüşmesinde, "Ne olursa olsun, İsrail'in Gazze'ye yönelik barbarca saldırıları karşısında biz dik durmaya devam edeceğiz ve İsrail bu zulmün bedelini elbet ödeyecek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı dahil ateşkes için tüm imkanları seferber etmemiz gerekir" ifadesini kullandı.
Erdoğan ayrıca, üç çocuğu ve üç torunu İsrail saldırısında şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi telefonla arayarak başsağlığı diledi. Erdoğan, görüşmede, İsrail'in, işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.
Erdoğan'dan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'a mektup
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a da "Filistin mektubu" gönderdi. Erdoğan mektubunda, insanlığın, Gazze'de uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade etmemesi gerektiğini belirtti.
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