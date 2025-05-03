- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk milleti ve Kıbrıs Türk'ü olarak biz, bu topraklarda ev sahibiyiz"

"Yüzyıllardır buradaydık, 51 yıl önce buradaydık, yine buradayız"

"TEKNOFEST gençliğiyle, nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz"

"Dünyada SİHA teknolojisinde en gelişmiş ilk 3 ülke arasında yer alıyoruz"

"Çağdaşlaşmayı, bilimde, teknolojide, kültür ve sanatta ileri gitmekte değil de kılık kıyafet yasaklarında arayan faşizan zihniyetin buradaki teknoloji şöleninden korkuya kapılması gayet tabiidir"

LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST KKTC 2025'in ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Türk milleti ve Kıbrıs Türk'ü olarak biz, bu topraklarda ev sahibiyiz. Bunu bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun. Her karışında bir Mehmetçik veya Mücahidin naaşı olan bu topraklar bize şehitlerimizin mirası ve emanetidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen, TEKNOFEST KKTC 2025'in ödül töreninde konuşma yaptı. Konuşmasına Kıbrıs Türk halkını selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Akdeniz'in kalbinde, geçmişle geleceğin buluştuğu bu güzel topraklarda sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Bugün Akdeniz'in incisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Tarihle, bilimle, teknolojiyle yoğrulmuş bir coşkuyu hep beraber yaşıyoruz" dedi.

TEKNOFEST öncesi Cumhuriyet Yerleşkesi, Cumhurbaşkanlığı Binası ile Meclis Binasının açılışını yaptıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi de dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Bu alanı hınca hınç dolduran, coşkusuyla, enerjisiyle, sevdasıyla, Kıbrıs'ta muhteşem bir teknoloji rüzgarı estiren siz gençlerimizin her birine ayrı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu iftihar tablosu için Rabb'ime sonsuz hamdediyorum. Heyecanınız, coşkunuz, tutkunuz daim olsun. Bizleri böylesine güzel bir atmosferde buluşturan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Türkiye Teknoloji Takımı T3 Vakfımıza, festivale emek veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknolojide bir dünya markası haline gelen TEKNOFEST'in 11'incisini, Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştiriyoruz. Her sene yeni rekorlar kıran TEKNOFEST'in Kıbrıs etabına 22 ülkeden 15 bin 750 takım ve 47 bin 865 yarışmacı başvurdu. Farklı kategorilerde düzenlenen bu yarışmalarda 6 ülkeden 268 takım ve bin 83 yarışmacı ise finalist olma başarısı gösterdi. Ödül alan gençlerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Yarışmaya katılan, fikirleriyle, eserleriyle, projeleriyle TEKNOFEST'e güç katan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyduğumu özellikle bilmenizi isterim" diye ekledi.

"Bu topraklar bize şehitlerimizin mirası ve emanetidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dron Şampiyonası'ndan Uçan Araba Simülasyon Yarışması'na, Sosyal İnovasyondan Turizm Teknolojilerine, Robotik ve Yazılımdan Kontrol Mekanizmalarına sergilenen eserlerin, başarılan işlerin gençlerin teknolojide aldığı mesafeyi net bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek, "Her birinin gerisinde büyük emekler, fikir ve alın teri olan bu çalışmaların Kıbrıs'ta sergilenmesi bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü bu sadece bir festival değil aynı zamanda bir milletin, iki devletin, tek yüreğin ortak istikbaline doğru attığı kararlı bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Türk milleti ve Kıbrıs Türk'ü olarak bu topraklarda ev sahibi olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun. Her karışında bir Mehmetçik veya Mücahidin naaşı olan bu topraklar bize şehitlerimizin mirası ve emanetidir" şeklinde konuştu.

"Biz millet olarak en zor, en sancılı zamanlarımızda dahi hayal kurmaktan asla vazgeçmedik"

Ada'nın her metrekaresinde izleri, eseri ve silinmez hatıraları olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzyıllardır buradaydık, 51 yıl önce buradaydık, yine buradayız. Geleceğin teknolojilerine yön veren TEKNOFEST gençliğiyle, Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yanında yükselen eserlerimizle, büyük bir vizyonla hayata geçirdiğimiz stratejik projelerimizle inşallah daha nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, kanlarıyla destan yazan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize, Mevla'dan hayırlı ve sağlıklı ömürler niyaz ediyorum. Şüheda yurdu bu toprakları, gerekirse canımız pahasına müdafaa ve muhafaza etmeye hazır olduğumuzu bugün tekrar ilan ediyorum. Bir milletin büyüklüğü, kurduğu hayallerle ölçülür. Biz millet olarak en zor, en sancılı zamanlarımızda dahi hayal kurmaktan asla vazgeçmedik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu uğurda sayısız bedeller ödedik ama hedeflerimizden kopmadık. Piri Reislerin, Mimar Sinanların, Ali Kuşçuların, Cezerilerin, Ferganilerin, Hezarfen Ahmet Çelebilerin yolundan sapmadık. Uçağını kendi elleriyle yapan Vecihi Hürkuş'un, 'Milletimiz tayyaresiz yaşayamaz' diyerek uçak fabrikası kuran Nuri Demirağ'ın, savunma sanayiine ömrünü adayan Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'nın yarım kalan hikayesini tamamlamak için gecemizi gündüzümüze kattık. 'Tam bağımsız Türkiye' idealimizi kuvveden fiile çıkarmak için yerli ve milli teknoloji hamlemizi başlattık. Bu zorlu mücadelenin yol başçılarından biri olan merhum dünürüm, Özdemir Bayraktar abimizdi. İnsansız hava araçlarında bugün geldiğimiz noktada en büyük paylardan biri, şüphesiz merhum Özdemir Bayraktar'ındır. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum, ruhu şad, mekanı inşallah cennet olsun" diye konuştu.

"Dünyada SİHA teknolojisinde en gelişmiş ilk 3 ülke arasında yer alıyoruz"

"Bu yola revan olduğumuzda bize 'boşuna heveslenmeyin, yapamazsınız, başaramazsınız' diyenlere bugün en güzel cevabı sizlerle veriyoruz" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli muharip uçak KAAN, insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, muharip insansız uçak ANKA-3, jet motorlu eğitim ve taarruz uçağı Hürjet, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2 ve daha nicelerinin Gök Vatan'da, çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu'nun ise Mavi Vatan'da bayrağı gururla dalgalandırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, SİHA teknolojisinde en gelişmiş ilk 3 ülke arasında yer aldığına işaret ederek, "Bundan sonra da aynı azimle, aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerden aldığımız ilhamla, sizlere duyduğumuz güvenle, sizlerin ürettiği teknolojilerle çok daha güçlü bir Türkiye, çok daha müreffeh bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hiç hafife almayın, inşa edeceğiz. İstikbalin taşlarını şimdiden döşüyoruz. Eğitim, teknoloji ve spor alanında sizlerin yanındayız. Yeni okul projelerinin yanı sıra mevcut okulların tamir, tadilatı, ilave derslikleri ve diğer çalışmalarla depreme dayanıklılığını artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizin hakkının yenilmesinin önüne kalıcı ve kati biçimde geçmiş oluyoruz"

YÖK ve YÖDAK arasında ilerlettikleri projeyle Ada'yı bir eğitim merkezi haline getirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belge güvenliği ve dijital altyapı noktasında Türkiye'de hangi imkanlar varsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de aynısının olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde kamuoyumuzu da rahatsız eden İstanbul'daki diploma sahtekarlığı gibi utanç verici skandalların hiçbiri tekerrür etmeyecek. Gençlerimizin hakkının yenilmesinin önüne kalıcı ve kati biçimde geçmiş oluyoruz. Ülkemizde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de gençlerin ve her yaştan insanın spor yapmasını arzu ediyoruz. Bu kapsamda halı sahalar, kapalı spor salonları, çok amaçlı spor tesisleri ve öğrenci yurtları inşa ediyoruz. 4 adet spor tesisinin yapımı tamamlandı. Açılışa hazır hale geldi. Bir diğer önceliğimiz yurtlardır. Halihazırda Ada genelinde 5 binada toplamda 7 bin 26 öğrenciye barınma hizmeti veriyoruz. Tüm kamu kurumlarında e-Devlet projelerimiz devam ediyor. Buradan şu müjdeyi de vermek isterim, elektronik Devlet mobil uygulamasının hayata geçirilmesi için çalışmalarda son aşamaya gelindi. Çok kısa sürede uygulamanın lansmanı gerçekleşecek" şeklinde konuştu.

Sanayi ve istihdam alanında çalışmaların sürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, organize sanayi bölgelerini geliştirerek, yeni sanayi bölgelerinin inşasını planlayarak Kıbrıs Türkü'nün dışa bağımlılığını azalttıklarını vurguladı.

"TEKNOFEST ruhundan, buradaki şu muhteşem ve muazzam tablodan vazgeçmeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sayamadığı nice yatırım, eser, hizmet ve projenin aydınlık yarınlara giden yolda birer kilometre taşı olduğunu belirterek, "Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a denizin altından suyu getirdik mi? Şimdi ikinci etap. İnşallah elektriği de getireceğiz ve bununla su, elektrik konusunda Kuzey Kıbrıs'ın ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Gözleri karanlığa alışmış olanlar elbette aydınlıktan korkacaklardır. Kıbrıs Türkü'nün varlığına tahammül edemeyenlere taşeronluk yapanların TEKNOFEST'ten rahatsız olması doğaldır. Çağdaşlaşmayı, bilimde, teknolojide, kültür ve sanatta ileri gitmekte değil de kılık kıyafet yasaklarında arayan faşizan zihniyetin buradaki teknoloji şöleninden korkuya kapılması gayet tabiidir" değerlendirmesinde bulundu.

Sendikacılık yapmaya kimsenin mani olamayacağına dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yap sendikacılığını. Biz bu işlere alışmışız. Türkiye'de sendikacılığın mazisi çok eskidir. Ama STK'ler, STK'lik nasıl yapılır bunu bilmesi lazım. Burada kalkıp da eğer sen Kuzey Kıbrıs'ta kızlarımızın başörtüsüyle uğraşmaya kalkarsan kusura bakma karşında bizi bulursun. Çünkü biz bunun mücadelesini çok verdik. Bu mücadeleyi vere vere bir yere geldik. Nasıl birilerinin gözleri kamaşacak diye güneş doğmaktan vazgeçmezse 3-5 marjinal rahatsız olacak diye biz de TEKNOFEST ruhundan, buradaki şu muhteşem ve muazzam tablodan vazgeçmeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin yıllardır olduğu gibi gelecekte de çok kültürlülüğün, hoşgörünün, barışın merkezi olmaya devam edeceğini, bu güzel iklimi hangi bahaneyle olursa olsun kimsenin dinamitlemesine izin vermeyeceklerini söyledi.

"Gençler, başarılarınızla çığır açan projelerinizle onlara hak ettikleri cevabı vermeye devam edeceksiniz"

TEKNOFEST'i boykot çağrısı yapan marjinal tiplerin, Türkiye'de olduğu gibi KKTC'de de hayal kırıklığına uğradıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boykot dediniz, ne oldu, meydan tıklım tıklım dolu. Aynen Türkiye'de olduğu gibi boykot dedikçe satış yaptık. Burada da boykot dedikçe meydanlar doldu. Gençler, gençler olarak başarılarınızla çığır açan projelerinizle onlara hak ettikleri cevabı vermeye devam edeceksiniz. Sizlerden inancınıza, imanınıza, ahlakınıza, tarihten süzülüp gelen kültür ve medeniyet değerlerimize sıkı sıkıya sarılmanızı bekliyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah nidalarıyla şehadete yürüyerek bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizin ruhlarını şad etmenizi, onların hatıralarına sahip çıkmanızı sizlerden rica ediyorum. Ben sizlere güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Tbmm Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı

"İstanbul milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum Sayın Önder'i ve Sayın Buldan'ı geçen ay Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum. Rabb'im hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. TEKNOFEST 2025'in bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, ödül kazanan tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. TEKNOFEST'e emeği geçen herkese, ülkemizin bu yüz akı projesine ilk günden beri katkı sunan her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Erdoğan, TEKNOFEST Yarışması'nda dereceye giren gençlere ödüllerini verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TEKNOFEST Yarışması'nda dereceye giren gençlere ödüllerini verdi. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a hediye takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Tatar ile TEKNOFEST pozu verdi, ardından T3 Vakfı Yönetim Kurulu ile fotoğraf çektirdi.