Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan- Pakistan dayanışmanın önemini, bölgede yaşanan gelişmelerin, her geçen gün ortaya koyduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle bulunduğu Azerbaycan'ın Laçın kentinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği üçlü zirvede konuştu.

İlki geçen yıl Astana'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü zirvesinin ikinci toplantısında bir arada olduklarını belirten Erdoğan, samimi ev sahipliği için Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e teşekkür ederek, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü tebrik etti.

Erdoğan, hayatları pahasına Azerbaycan'ın bağımsızlığına sahip çıkan şehitleri rahmetle yad ederek, "Karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayanan, aynı medeniyet ikliminden beslenen, ortak idealleri paylaşan üç kardeş ülkeyiz. Yaklaşık 350 milyon nüfusa ve 1,5 trilyon dolar ekonomik büyüklüğe sahip ülkelerimizin aralarındaki bağı daha da güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Birlikteliklerini, stratejik bir ortaklığa dönüştürme yönündeki her adımın arkasında olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bölgemizde yaşanan gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın ne denli önemli olduğunu her geçen gün ortaya koyuyor. 30 yıl işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte, artık bölgenin istikrar, refah ve kalkınmanın odağı haline gelmesini arzu ediyoruz. Sabah açılışını yaptığımız Laçın Havalimanı'nın, bölgenin uzun yıllardan bu yana hasret kaldığı kalkınmaya ve dünyayla entegrasyonuna önemli katkısı olacağına inanıyorum."

"Temennimiz, ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Mayıs Pazar günü Pakistan Başbakanı Şerif'i İstanbul'da misafir ettiklerini anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Görüşmemizde, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamındaki işbirliği süreçlerini gözden geçirdik. Türkiye ve Pakistan arasındaki köklü tarihi ve beşeri ilişkileri daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Bu vesileyle Pakistan- Hindistan arasında patlak veren gerilimin ateşkesle sonuçlandırılmasından memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Süreç boyunca sergilediği serinkanlı ve basiretli tutum dolayısıyla Şahbaz kardeşimizi ve Pakistan makamlarını tekrar tebrik ediyorum. Temennimiz, ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesidir. Türkiye, bu yolda yapabileceği her türlü katkıyı yapmaya hazırdır."

"Ortak hareket kabiliyetimizin geliştirilmesi bir seçim değil, zaruret"

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın, Avrasya'nın kesişim noktasında, son derece stratejik bir bölgede konumlandığına dikkati çeken Erdoğan, "Coğrafyalarımızda ve ötesinde, güvenlik tehditlerinden ekonomik dar boğaza, enerji ve gıda krizlerine pek çok sınamayı aynı anda yaşıyoruz. Bu zorluklar karşısında dayanışma ve ortak hareket kabiliyetimizin geliştirilmesini bir seçim değil, zaruret olarak görüyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, 3 ülke arasındaki işbirliğinin daha da ilerletilmesi için bugünkü zirvede önemli konularda fikir teatisinde bulunulduğunun altını çizerek, "Üçlü işbirliğimizin kurumsallaştırılması için önümüzdeki dönemde Dışişleri Bakanlarımız, gerekli çalışmaları yürütecekler. Bilhassa ortak gündemimizi şekillendiren ticaret, yatırımlar, ulaştırma, enerji, savunma sanayi ve terörle mücadele gibi başlıklarda ülkelerimizin ortak vizyonunu yansıtan güçlü bir çerçeveyi hazırlayacaklar." dedi.

"Kalkınma Yolu, Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru gibi projelere birlikte katkı sağlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın katılımıyla düzenli üçlü zirveler ve bakanlar düzeyinde toplantılar tertipleneceğini ve bu yolla, yürütülecek işbirliklerinin kurumsallaştırılacağını aktardı.

Bu kapsamda, savunma alanında işbirliğinin derinleştirileceğini, terörle mücadele ve sınır aşan tehditlere karşı ortak kararlılığın sürdürüleceğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ticaretin kolaylaştırılması, yatırımların teşviki ve dijital dönüşüm alanlarında müşterek adımlar atmayı hedefleyeceğiz. İşbirliğimizin son derece stratejik bir boyutunu teşkil eden ulaştırma konusunda; Kalkınma Yolu, Orta Koridor ve Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru gibi projelere birlikte katkı sağlayacağız. Kültür ve eğitim alanlarında bilhassa gençlerimiz ve akademisyenlerimizin karşılıklı etkileşimini artıracak projeler üzerinde çalışacağız. Enerji güvenliği, gıda arz güvenliği, yenilenebilir enerji alanlarındaki fırsatları birlikte değerlendireceğiz. İnşallah tüm bu alanlarda prestijli projeleri hayata geçirmek suretiyle, inşallah üçlü işbirliğimizi çok daha ileri noktalara taşıyacak, halklarımıza yeni eserler kazandıracağız."

Dünyaya "İsrail yönetimi üzerindeki baskıyı artırma" çağrısı

Kutuplaşmanın derinleştiği, bloklaşmanın arttığı bugünlerde, uluslararası sistemin bir meşruiyet krizine giderek sürüklendiğine şahit olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Uluslararası sistemin içinde bulunduğu krizin bu noktada açık örneğini, İsrail'in Filistin'de durmak bilmeyen mezalimi ve bu mezalim karşısında yayılmacı politikaları oluşturuyor. Biz, Gazze'de göz göre gere katledilen masum çocuklar ve insanların hakkını savunmaya devam etmekte kararlıyız. Bölgemizin huzurunu bozmaya çalışan tüm girişimlere karşı duracağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Coğrafyamız, kana ve gözyaşına doymuştur. Buradan tüm dünyaya, Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve Gazze'ye kesintisiz ve acil insani yardımların ulaştırılması için İsrail yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaları çağrısında bulunuyoruz."

Konuşmasının sonunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Azerbaycan halkına samimi misafirperverlikleri için teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Mevla yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Rabbim kardeşliğimizi daim, birliğimizi baki eylesin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile gerçekleştirdiği üçlü zirvede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.