Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Konya 8. Olağan İl Kongresi\'nde konuştu: (2)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye yönelik, "Savcıları tehdit ederek, yargıya parmak sallayarak, mahkemelerin görevini yapmasını engelleyerek, bağırarak, çağırarak, nümayiş yaparak, yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz." dedi.

Erdoğan, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

CHP yönetimine eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Aslına bakarsanız kendi içlerindeki hırsızlık, arsızlık, taciz ayıplarının üzerine gitmek yerine yalan yanlış söylemlerle, lakayıt çıkışlarla bize hücum edenlerin derdini gayet iyi biliyoruz." ifadesini kullandı.

Partilerindeki rezillikleri düzeltmeye çalışmak varken, vazifesini yapan kamu görevlilerine saldırmanın başlı başına bir suçluluk alameti olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunlar eski Türkiye'de hukuk önünde sahip oldukları ayrıcalıklarını kaybetmenin öfkesini bir türlü atamadılar. Sayın Özel ve şürekasına şunu açıkça söylemek durumundayım: Günümüz Türkiye'sinde siz dahil hiç kimsenin hukuku ve kanunları hiçe sayma, yok sayma, göz göre göre çiğneme hakkı yoktur. Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek, siz de buna saygı göstereceksiniz. Eğer siyasi hesaplaşma peşindeyseniz, muhatabınız da yargı mensupları değil, siyasetçilerdir. Kusura bakmayın savcıları tehdit ederek, yargıya parmak sallayarak, mahkemelerin görevini yapmasını engelleyerek, bağırarak, çağırarak, nümayiş yaparak, yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye "sağa, sola sataşmaktan, ona, buna saldırmaktan vazgeçmeleri" çağrısında bulunarak, "Biz işte buradayız. Gelin millet önünde kara kaplı defterleri ortaya serelim. Bakalım kimin yüzü kızaracak, kim yüzü ak olarak çıkacak?" dedi.

"Milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kendisini fazla yormaması tavsiyesinde bulunan Erdoğan, "Sayın Özel başka yerlerde harami arayacağına kendisini fazla yormasın, yanındaki, yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecek cevapları olmadığı, yapılan hırsızlık ve arsızlıklar aşikar olduğu için sürekli topu taca atıyorlar. Halbuki onlar da çok iyi biliyor ki daha turpların büyükleri heybede. Telaşlarının, paniklemelerinin, ortalığı velveleye vermelerinin bir sebebi de işte bu hakikattir. Korkarız birkaç yıla kadar bunların hiçbirinin sokağa çıkacak, insanlar içine karışacak, hatta milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'yi "tek parti faşizminin varisi" olarak nitelendiren Erdoğan, "CHP, kodlarındaki milletin değerlerine ve ülkenin kazanımlarına olan düşmanlıktan bir türlü kurtulamıyor. Parti içi iktidar kavgasına kendilerini öylesine kaptırdılar ki dünyada ne olup bittiğini görecek gözleri yok. Kongre ve adaylık hesabı yapmaktan ülkenin ve milletin halini anlamaya, bölgedeki ve dünyadaki gelişmeleri takip etmeye fırsat bulamıyorlar. Öyle olunca da siyasi cambazlıklarla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. İşte Esenyurt'u gördünüz, Beşiktaş'ı gördünüz. Haller ne durumda? Daha niceleri..." ifadelerini kullandı.

"Bunlar rahatlarının bozulmasını, konforlarının ellerinden gitmesini istemiyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Suriye konusundaki politikasını eleştirerek, "Suriye ihtilafında nasıl bir söylem benimsediklerini, nasıl gayri milli ve gayri insani politika izlediklerini cümle alem biliyor. Hatırlayın, Suriyeli muhacirlere her türlü hakareti ettiler. 14, 28 Mayıs seçimleri sürecinde bu insanlara karşı nefret siyasetinin dibini buldular." diye konuştu.

Trafik sıkışıklığından, akmayan sulara kadar yerel yönetimlerdeki beceriksizliklerin sığınmacılara fatura edildiğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"13 yıl boyunca hükümetimiz ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhine kurdukları cümlelerin binde birini devrik Şam rejimine karşı kurmadılar. Sustular, görmezden, duymazdan geldiler. Katliamları sadece seyrettiler. Gazze krizinde de yine benzer tutum sergilediler. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başladığında katliamların sorumlusu olarak İsrail'i değil, önce Filistinli direnişçileri ve Hamas'ı suçladılar. Millet bunlara tepki gösterince bu sefer 'Yok öyle demek istemedik.' diyerek suçlarını bastırmaya çalıştılar. Burada şunu bir defa açıkça ifade etmek isterim. Bunlarda vicdan olmadığı gibi kızarmasını bilen bir yüz de yok. Şimdi çıkmışlar mahcubiyet duymadan başkalarına akıl veriyorlar. Kendilerini sorgulamak, 'Acaba biz nerede yanlış yaptık?' demek yerine, rol kapmaya çalışıyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP yönetiminin ülkeye ve millete dair herhangi gündemlerinin olmadığını, milletin dertlerine, sıkıntılarına, beklentilerine çareler geliştirmek, ülkenin meselelerine kafa yormak yerine, laf kalabalığıyla günlerini gün ettiklerini söyledi.

"Çünkü bunlar çalışmayı, taş üstüne taş koymayı sevmiyorlar." diyen Erdoğan, "Çünkü bunlar rahatlarının bozulmasını, konforlarının ellerinden gitmesini istemiyorlar. Üretmek, hizmet etmek, millet için ter dökmek, bunların işlerine gelmiyor." ifadesini kullandı.

Çalışmanın emek, zahmet, birikim, fedakarlık istediğini anlatan Erdoğan, aynı zamanda, siyasi risk almayı, yıpranmayı göze almayı gerektirdiğini kaydetti.

"Siyaset üretemediklerini, milletimiz gibi kendi seçmenleri de görüyor"

Sadece boş lafla siyasetçilik oynamanın hiçbir bedeli olmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ama artık bu mızrak bu çuvala sığmıyor, sığmaz. Siyaset üretemediklerini, milletimiz gibi kendi seçmenleri de görüyor. Bunlarda vizyon, ufuk, ülkeye hizmet gibi bir dert olmadığını da insanlarımız çok iyi görüyor. CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın, partilerinin ve başındaki yöneticilerin durumlarına bakıp iç geçirdiklerini tahmin edebiliyoruz. Ne diyelim? Bu da bir imtihan. Bu da CHP'li vatandaşlarımızın imtihanı. Allah hem onlara hem milletimize hem de bize sabır versin diyorum. Her ne kadar çok hazzetmeseler de zorlamalarımızla fildişi kulelerinden çıkıp yavaş yavaş halkımızın arasına karıştıklarını görüyoruz. Bunca yıllık gecikmeyle bile olsa CHP'li yöneticilerin etli ekmekle, arabaşıyla ilk kez tanışmalarına hiç kimse kayıtsız kalamaz. CHP'nin mutfaktan başlayan Anadolu kültürüyle tanışma çabasının, milletin değerleriyle de barışmasına vesile olmasını temenni ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin artık millete tepeden bakan, elitist siyaset dilinden kurtulması, milletin aklını ve irfanını hafife almaktan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

CHP'ye, "Ne verirsek gidiyor" mantığını terk etmeleri önerisinde bulunan Erdoğan, "Kolaya kaçmasın, kurnazlık yapmasınlar. Biraz çalışıp, düşünüp, kafa yorup bizim ve milletimizin karşısına, milletin kalitesine uygun siyasi argümanlarla çıksınlar. Bunu yaparlarsa hem Türk siyaseti kazanır hem ülke kazanır hem de kendilerinin ülkeye ve millete faydası dokunur. Diğer türlü başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşın dalga konusu haline gelmekten kurtulamazlar." dedi.

(Sürecek)