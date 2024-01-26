Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: İstanbul\'un hizmete ihtiyacı var

Emre Can URAN/İSTANBUL, Hemşehri Buluşmaları Bingöllüler Gecesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında çok önemli tarihi bir seçim yaşadık. Cumhur İttifakı'nı zayıflatalım diyen bir seçim oldu. Ama başaramadılar. Şimdi yeni bir seçim var. İnşallah İstanbul'a hak ettiği hizmetleri sağlayacak bir sonucun halkımız tarafından ortaya konacağına yürekten inanıyoruz. İstanbul'un kaybedecek vakti yok. İstanbul'un hizmete ihtiyacı var. Lafa değil, reklama değil. Hizmete ihtiyacı var." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sancaktepe Belediyesi'nin düzenlediği Hemşehri Buluşmaları Bingöllüler Gecesi'ne katıldı. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde Sancaktepe Bingöl İl Derneği ile ortak düzenlenen etkinliğe Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöllüler İl Dernek Başkanı Hasan Dilsiz ve Sancaktepe ilçe başkanları katılım gösterdi.

"İSRAİL'İN GAZZEDE YAPTIĞI SOYKIRIMDAN YARGILANACAĞI KESİNLEŞTİ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugün de Gazzeyle ilgili orada yaşananlarla ilgili Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı oldu bu kararla İsrail'in, Gazze'de yaptığı soykırımdan dolayı yargılanacağı kesinleşti. İnsanlık vicdanında çoktan hüküm giymiş olanlar yaptıkları zulmün hesabını uluslararası mahkemeler önünde de verecekler inşallah. İsrail'in bu yargılanma sürecini, oradaki yöneticilerin yargılanma sürecini çok yakından Türkiye Cumhuriyeti olarak takip edeceğiz. Amacımız biran önce bu vahşetin, kanın durması, kalıcı ateşkes sağlanması ve kalıcı barış için müzakerelerin başlaması. Ama öyle göstermelik uygulamalar değil kalıcı bir ateşkes sağlanması. Ardından da kalıcı bir barış için müzakerelerin başlaması. Türkiye olarak her fırsatta bunu ifade ediyoruz. Bingöllü hemşehrililerimizin, tüm Türkiye'nin, tüm İstanbulluların kalbinin Gazzelilerle birlikte, Filistinli masum kardeşlerimizle birlikte attığını biliyorum. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu konuyu yakından takip etmeye devam edeceğiz. Er veya geç haklı olan kazanacak. Güçlü olduğundan hareketle zulüm işleyenler de er veya geç hesap verecekler" sözlerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NI ZAYIFLATALIM' DİYEN BİR SEÇİM OLDU AMA BAŞARAMADILAR"

Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın güzel bir sözü var. 'Biz millete efendi olmak için gelmedik. Hizmetkar olmak için geldik.' diyor. Bu söz çok önemli. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında çok önemli tarihi bir seçim yaşadık. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de meclis seçimi. Milletten razı olsun. Türkiye o seçimden çok ciddi bir sınavdan geçti. İçeride, dışarıda ne kadar çevre varsa; Recep Tayyip Erdoğan'ı düşürelim, AK Parti'yi düşürelim, Cumhur İttifakı'nı zayıflatalım diyen bir seçim oldu. Ama başaramadılar. Bir ara Cumhurbaşkanımız 'Topunuz birden gelin' demişti. Gerçekten topu birden geldiler ama başaramadılar. Bu millet onlara müsade etmedi. Mayıs seçimlerinden hemen sonra yeni yönetim sistemimizin verdiği imkanla hızlı bir şekilde kabinemizi kurduk, görevimize başladık. Bu dönem çok önemli. Şununda altını çizmek istiyorum; siyasi istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrar olmaz. Son 20 yılda bütün illeriyle, bütün bölgeleriyle Türkiye bu kadar mesafe aldıysa bunun temelinde siyasi istikrar ve güven ortamı var" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UN KAYBEDECEK VAKTİ YOK"

Yılmaz, "Şimdi yeni bir seçim var. Mayıs ayında seçimini yaptı Türkiye. Artık 5 yıl için o tartışma kapandı. Şimdi yerel seçimlere gidiyoruz. Mart'ın sonunda Türkiye yerel seçimlerini yapacak. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Geçen yıl yerel seçimleri büyük bir demokratik olgunluk içinde çok yüksek bir katılımla gerçekleştirdik. Dosta düşmana da en güzel cevabı verdik. Teşkilatlar yapmışlardı. Türkiye'yi demokrasimizi karalamak için birçok söylentiler çıkarmışlardı. Ama gördünüz gerçekleşmedi. Huzur içinde, hukuk içinde güzel bir seçim yaşadık. Güzel bir demokratik yarış oldu. ve sonuçlandı. Aynısı inşallah Mart sonunda da yerel düzeyde gerçekleşecek.Tüm Türkiye için ve İstanbul için hazırız ve kararlıyız diyoruz. İnşallah İstanbul'a hak ettiği hizmetleri sağlayacak bir sonucun halkımız tarafından ortaya konacağına yürekten inanıyoruz. İstanbul'un kaybedecek vakti yok. Bir 5 yıl daha kaybedemez. İstanbul'un hizmete ihtiyacı var. Lafa değil, reklama değil. Hizmete ihtiyacı var" dedi.

"SANCAKTEPE'Yİ PARLAYAN YILDIZIN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Biz gece gündüz demeden AK Parti belediyeciliğini nasıl ki 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımızla bir yer kazandı, bir misyon kazandı; AK Parti belediyeciliği artık o efsane belediyeciliği burada da temsilcisi olmanın sorumluluğunu taşıyarak çalıştık. Gece demedik, gündüz demedik. Bizden önceki dönemde sağ olsun İsmail başkanımız burada. Altyapısıyla, üstyapısıyla, Sancaktepe'yi kent yapan başkanımızın çalışmalarının üstüne daha da fazla vatandaşımıza sirayet edecek şekilde her mahallemize kreş sözü verdik. Bütün çalışmalarımızı depremdi, pandemiydi iki yılımız bunlarla geçti ama hiçbir mazeretin arkasına sığınmadık. Söz verip yapamadıklarımızın hepsi maalesef ki büyükşehir belediyemizle ortak olarak yapmamız gerekendi. İnşallah şimdi tekrar bu beş yılı tamamladık. Tüm o vaatlerimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın liyakatiyle, duruşuyla, çalışkanlığıyla şimdi adayımız olan Murat Kurum başkanımız geldiğinde hepsinin sözünü vereceğiz. Sancaktepe'yi parlayan yıldızın da üstüne çıkaracağız inşallah" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a hediye takdim edildi.