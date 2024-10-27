Cumhuriyet\'in 101. Yılı Kutlanıyor: \'Hayatımız Cumhuriyet\' Sergisi Açıldı

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(ANKARA)- Cumhuriyet'in 101'inci yaşında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çağrısıyla 81 ilden vatandaşların "Cumhuriyet ve Sen" temalı gönderdikleri fotoğraflar "Hayatımız Cumhuriyet" konulu sergiye dönüştü. Sergi, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde 4 Kasım'a kadar gezilebilecek. Ayrıca gönderilen fotoğraflardan oluşturulan videoyu Yavaş, sosyal medya hesaplarından "Çok güzelsin Türkiye" notuyla paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesaplarından, " Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a… 81 ilimizden sizlerin bu coşkusunu, Cumhuriyet'imizin doğduğu, kuvvet bulduğu Türkiye'mizin kalbi Ankara'da sizlerle birlikte taçlandırmak istiyoruz" çağrısına karşılık gönderilen "Cumhuriyet ve Sen" temalı fotoğraflar, "Hayatımız Cumhuriyet" konulu sergiye dönüştürüldü.

Mustafa Kemal Atatürk, Türk bayrağı ve Cumhuriyet temalı çok sayıda fotoğraf, bir videoya da dönüştürüldü. Yavaş, videoyu sosyal medya hesaplarından, "Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a tüm Türkiye'den "Hayatımız Cumhuriyet" diyerek 101 yıllık Cumhuriyet coşkusunu 7'den 70'e bizlerle paylaşan herkese sonsuz teşekkürler. Çok güzelsin Türkiye" notuyla paylaştı.

Vatandaşların gönderdiği fotoğraflardan oluşan "Hayatımız Cumhuriyet" adlı sergi, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde 4 Kasım 2024'e kadar gezilebilecek.