DEM Parti\'nin kayyumların yönettiği belediyelerde olağandışı borçlanmanın nedenlerinin araştırılması önerisi reddedildi

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(TBMM) - DEM Parti'nin kayyumların yönettiği belediyelerde olağandışı borçlanmanın nedenlerinin araştırılması için verdiği grup önerisi TBMM Genel Kurulu'nda, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, "Kayyumdan kalma 600 milyondan fazla borcu tahsil etmek için geçmişte kılını kıpırdatmayan hükümet, bu dönem hem DEDAŞ hem de vergi borcu üzerinden belediyelerimizi işlevsiz kılmaya çalışıyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti, kayyumların yönettiği belediyelerde olağandışı borçlanmanın nedenlerinin araştırılması için için grup önerisi verdi. Öneri, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önergenin gerekçesini açıklayan DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, şunları söyledi:

" Mardin'de DEDAŞ, Artuklu'da ve Kızıltepe'de hanelere suyu veren pompaların elektriğini keserek halkı cezalandırmaya çalışıyor. Batman'da merkezi hükümet, İller Bankası vasıtasıyla kayyum döneminden kalma 90 milyondan fazla vergi borcunu doğrudan kesti. Kayyumdan kalma 600 milyondan fazla borcu tahsil etmek için geçmişte kılını kıpırdatmayan hükümet, bu dönem hem DEDAŞ üzerinden hem de vergi borcu üzerinden belediyelerimizi işlevsiz kılmaya çalışıyor. Amaç Kürt halkının seçtiği belediyeleri işlevsiz kılmak, halkın üzerine bu borcu yıkmak. Bu borçları ödemeyerek aslında belediyelerin doğrudan hizmet yapmasını engellemeye çalıştınız, şimdi de yine bu borçlarla halkı bir şekilde yok saymaya devam ediyorsunuz.

Mardin'de 3 milyar 52 milyon borç bırakmış kayyum, Van'da 8 milyar 500 milyon, Amed'de 3 milyar 345 milyon, Batman'da 3 milyar, Van'ın merkez ilçesi İpekyolu'nda 1 milyar, Suruç'ta 166 milyon, Silvan'da 90 milyon borç bırakmış. Kayyumların bıraktıkları SGK borçları: Mardin'de 10 milyon 23 bin, Siirt'te 47 milyon, Batman'da 17 milyon, Hakkari'de 1 milyon 265 bin, Kızıltepe'de 6 milyon, Silvan'da 3 milyon, Suruç'ta 4 milyon ve benim memleketim Van'da 538 milyon. Ayıptır, günahtır ya! 538 milyon sigorta borcu bırakıyorsunuz ve şu dönemde çıkıyorsunuz, diyorsunuz ki: 'Bunu seçilmiş belediye başkanları ödesin.' Üstelik, yapılandırma diye bir usul de uygulamıyorsunuz."

"Kayyum kelimesi bu ülkenin dilinden tamamen çıkartılmalıdır"

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da kayyum uygulamasının hukuk gaspı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kayyum rejimi net olarak milli iradenin gasbıdır, bu insanlara tanınmış olan seçme ve seçilme hürriyetinin elden alınmasıdır. Düşünün ki bir aday kanuni formalitelere uygun şekilde seçimlere giriyor, kazanıyor, mazbatayı alıyor, göreve oturuyor, bir ay sonra bir şekilde görevden alınıyor. Burada bir ay içerisinde acaba ne değişti? Herhangi bir suç işlenmişse zaten gereği yapılacak. Onun için, özetle yapılması gereken şey hukuka saygılı olmak. Elbette, iktidarın da muhalefetin de suç işleme özgürlüğü yok; suç işleyene hukuk gereğini yapar ama hukuku gasbederek birileri kendi iradelerini hukukun yerine koymaya çalışırsa işte, bugünkü yaşadığımız problemler yaşanır.

Bugün insanları kendinize düşman etmek için çaba sarf etmeyin. Bir dönemin sonuna geliyoruz artık, çeyrek asırlık bir dönem bitiyor. Bilesiniz ki koyduğunuz kurallar sizden sonra da işleyecek, o ayarını bozduğunuz kantarda tartılacaksınız, buna göre hareket edin. Yarın korkarım ki bugün bu yaptıklarınızın tümünden pişman olacaksınız ve 'Bizim hiçbir bağlantımız yoktu' demek için sıraya gireceksiniz. Onun için hukuka saygılı olun. Kayyum kelimesi bu ülkenin dilinden tamamen çıkartılmalıdır."

"CHP'li belediyeler eski dönemi borçlarıyla adeta boğuşuyor"

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ise şöyle konuştu:

"Belediyelere bakıyoruz, korkunç yüklerle devredildi; örnek, Bursa Belediyesi. SGK borcunun sıfır olduğu söylendi oysa 2017'de AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş bir söyleşisinde şunu diyor: 'Büyükşehir Belediyesinin borçları anca yeni borçlanma olmazsa 2032 yılında biter.' Korkunç bir rakam ve bu belediye şimdi CHP'li belediye oldu ve bu borçlarla adeta boğuşuyor. Hiç merak etmeyin, CHP'li bütün belediyeler bunların hepsinin üstesinden gelir, borçlarını da öderler, yatırım da yaparlar, emekçilerini de mağdur etmezler. Türkiye'de en büyük gayrimenkul zengini kuruluş SGK'dır. İşte o mahsup yapıldı ya, AKP'li belediyeler kendi borçlarını cami arsalarıyla, trafo arsalarıyla takasladılar ya, işte o nedenle şu anda büyük bir gayrimenkul zenginidir SGK kurumu.

Belediyelerin borçlarını yirmi dört saatte Bakan açıkladı. Sayın Bakan, aynı duyarlılıkla KİT'lerin de SGK borçlarını açıklar mısınız lütfen? Umarım, kısa zaman içerisinde Bakan KİT'lerin de SGK borçlarını açıklar ve kamuoyunu bilgilendirir; açıklamazsa biz de vallahi ne gerekirse yapacağız, o borçların ne olduğunu görmek istiyoruz. Acaba o KİT'lerin de SGK borçları kaynağından Sayın Cumhurbaşkanı talimatıyla kesilecek mi, bunu da göreceğiz. Belediyelere yapılmak istenen, sadece elini kolunu bağlayıp hizmeti aksatmaktır. Unutulmasın ki CHP'li ve diğer belediye başkanları sadece kendisine oy veren vatandaşlara hizmet etmiyor, orada yaşayan bütün vatandaşlara hizmet ediyor, ayrımsız."