CHP 4. Genel Başkanı Deniz Baykal\'ın Vefatının Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi

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CHP 4. Genel Başkanı Deniz Baykal, vefatının yıl dönümünde Devlet Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. Anmaya katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün huzuruna 1'inci ölüm yıl dönümünde, partinin genel başkanı olarak varmış olmak benim açımdan hem büyük bir onur hem omuzlarımda çok büyük bir yük. Çünkü siyasette vefa tartışmaları yapılıyor. Bir partinin önceki genel başkanına vefa gösterecekseniz bunun bir yolu var. Bu ilk genel başkan da son genel başkan da olsa partisini iktidar yaparsanız vefanızı göstermiş olursunuz. Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini de Deniz Baykal'ın partisini de İnönü'nün, Ecevit'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisini de iktidar yaptığımızda önceki genel başkanlarımıza vefamızı göstermiş olacağız. Mezarı başında buna söz veriyoruz" dedi.

CHP'nin 4'üncü Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla bugün Ankarada'ki Devlet Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Anma törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, CHP genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri katıldı. Özel, Baykal'ın mezarına çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu, ardından dua okundu ve kabre karanfil bırakıldı.

ATAÇ BAYKAL: "BABAMI KAYBEDELİ 1 YIL OLDU, BUNUN YARATTIĞI BÜYÜK BİR BOŞLUK VAR"

Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal, şunları söyledi:

"Babamı, Deniz Baykal'ı kaybedeli 1 yıl oldu. Bunun yarattığı büyük bir boşluk var. Günümüzde o boşluğun doldurulmasına çok ihtiyaç var. CHP'de yeni bir genel başkanımız, yeni bir yönetimimiz var. Siyaset çok dinamik bir süreç, insanlar değişiyor, koşullar değişiyor. Değişen bilim-teknoloji insanları, koşulları değişmeye zorluyor. CHP'nin kuruluşundan beri 100 yıl geçti. İnşallah yeni yönetimimizle biz de bu değişen koşullara ayak uyduracağız. Önümüzdeki yıllarda göğsümüz kabarık olarak gelip babamın mezarı başında hatıralarla buluşacağız inşallah."

MUHARREM İNCE: "BİR DEVLET ADAMIYDI. BENİM USTAMDI. MEKANI CENNET OLSUN"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, şunları söyledi:

"Sayın Baykal, rahmetli Baykal beni tahtanın başından alıp milletin karşına çıkaran kişidir. Seçilir seçilmez kendisine muhalefet demiştim. Sonra sordum, genel başkanlıktan ayrılınca, '2007'de beni neden harcamadınız' dedim. 'Düşündüm ama çok yetenekli bir çocuktun. Sana kıyamadım' dedi. Çok özel sohbetlerimiz oldu genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra. Sadece şunu söyleyebilirim: Bir devlet adamıydı. 'Partinin oyu önemli değil, önemli olan memleket' dediğini çok kere duymuşumdur ağzından. Allah rahmet etsin. Benim ustamdı diyorum. Mekanı cennet olsun."

ÖZGÜR ÖZEL: "CHP'YE EMEK DEĞİL, BİR ÖMÜR VERMİŞ BİR GENEL BAŞKAN'IN HUZURUNDAYIZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise şöyle konuştu:

"Bugün, Genel Başkanımız Deniz Baykal'ın vefatının 1'inci yıl dönümünde mezarı başında hep birlikteyiz. Kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz. CHP'nin 35 yaşında milletvekili, 36 yaşında maliye bakanı, 40 yaşında enerji ve tabii kaynaklar bakanı olmuş; talan edilmekte olan madenleri bir kez daha kamulaştırarak bu ülkeye kazandırmış; sosyal demokrasiye, CHP'ye emek değil, bir ömür vermiş bir Genel Başkan'ın huzurundayız. Kıymetli ailesinin acısını ve onurunu paylaşıyoruz. Çünkü Türkiye'nin en büyük ailesinin uzun süre bir neferi ve genel başkanı olmuş Deniz Baykal'ın huzurundayız CHP ailesi olarak. Her birimiz kendisinden çok şey öğrendik.

"HİKAYEM TAM 15 YIL ÖNCE O TELEFONLA BAŞLADI"

Bundan tam 15 yıl önce, sadece 2 gün farkla Sayın Deniz Baykal, Manisa'da belediye başkan adayı olmam için belediye başkan adayımız sağlık sorunlarından dolayı yoğun bakımdaydı, seçimlere çok kısa bir süre kala telefonla beni aradı. Ben Ankara'da, Türk Eczacıları Birliği'nde görevliydim. Kendisine seçimin bu zamandan sonra kayıp olduğunu, benim bu görev için çok erken yaşta olduğumu ve hazır olmadığımı söylediğimde, 'Sen iyi bir CHP'lisin. Partililer, bazı günlerde partileri için görev yaparlar. O görev hiçbir zaman unutulmaz. Bu görevi yapman için aradım. Yoksa sana belediye başkanlığı teklif etmiyorum. Partinin bayrağını yere düşürmemeyi teklif ediyorum' demişti. Onun üzerine de görevi kabul ettim ve benim aktif siyasetteki bir adaylaşmayla beraber -elbette parti üyesiydik, aktif siyasetteydik- hikayem tam 15 yıl önce o telefonla başladı. O telefondan 1 ay sonra, 2009 yılının mart ayında, Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmanın sonunda beni sahneye alıp Manisalılar'a, 'Ona bakınca ben, 35 yıl önceki Deniz Baykal'ı görüyorum. Ona bakınca ben, 35 sene önce 35 yaşında bakan olan Deniz Baykal'ı görüyorum. Özgür de bugün 35 yaşında' dedi. Deniz Baykal'ın bakanlığının üzerinden 50 sene, bu sözü söylediğinin üzerinden 15 sene geçti.

"DENİZ BAYKAL HAYATIMDA ÇOK FARKLI İZLER BIRAKMIŞ BİRİSİDİR"

O adaylıktan sonra Manisa'da bir esnaf lokantasında yemek yedik. Kendisi yemeğini bitirip çayını içince, 'Sayın Genel Başkanım kalkalım mı' dediğimde dedi ki 'Bak yarın öbür gün sen de bu görevlere geleceksiniz. Akşam yemeğinden erken kalk. Seni ağırlayanlar rahat etsin. Ertesi günü de ona göre planlasınlar. Öğle yemeğinden en son kalk' dedi, eliyle gösterdi. Dışarıda daha yeni yemek verilen korumalar vardı. Şoförler vardı. 'Sana eşlik edenleri aç bırakmayasın' dedi. Geçtiğimiz günlerde bir öğle yemeğinden kalkmaya davrandığımda arkaya baktım, daha çorbasını içen koruma arkadaşlar vardı. Deniz Baykal sadece siyaseten söyledikleriyle değil; bir siyasetçi nasıl yetiştirilir, bir siyasetçiyle ilgili nasıl öngörülü olunur hepsi açısından hayatımda çok farklı izler bırakmış birisidir. Manisa'da ertesi gün Deniz Bey ayrıldıktan sonra yerel gazetelerde -hala saklarım- 'Deniz Baykal partinin belediye başkan adayını değil ama gelecekteki genel başkanı tanıttı' gibi iddialı ifadeler vardı. Manisa'da hep konuşuldu, hep konuşuldu.

"ATATÜRK'ÜN, BAYKAL'IN, İNÖNÜ'NÜN, ECEVİT'İN VE KILIÇDAROĞLU'NUN DA PARTİSİNİ İKTİDAR YAPTIĞIMIZDA VEFAMIZI GÖSTERMİŞ OLACAĞIZ. MEZARI BAŞINDA SÖZ VERİYORUZ"

Bugün huzuruna 1'inci ölüm yıl dönümünde, partinin genel başkanı olarak varmış olmak beni açımdan hem büyük bir onur hem omuzlarımda çok büyük bir yük. Çünkü siyasette vefa tartışmaları yapılıyor. Bir partinin önceki genel başkanına vefa gösterecekseniz bunun bir yolu var. Bu ilk genel başkan da son genel başkan da olsa partisini iktidar yaparsanız vefanızı göstermiş olursunuz. Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini de Deniz Baykal'ın partisini de İnönü'nün, Ecevit'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisini de iktidar yaptığımızda önceki genel başkanlarımıza vefamızı göstermiş olacağız. Mezarı başında buna söz veriyoruz. Bundan sonra CHP ailesinin hep birlik ve beraberlik içinde, iyi günlerde Türkiye'ye iyi günleri yaşatmasını ümit ediyorum. Partimizde çok önemli görevlerde bulunmuş, bana da emeği olan Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce'ye ve örgütüne de burada bizimle birlikte oldukları için bu büyük ailenin birer zaferi olarak çok teşekkür ediyorum."