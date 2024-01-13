Denizkurdu-1 2024 Tatbikatı Türkiye\'nin En Kapsamlı Deniz Tatbikatlarından Biriydi

Haber: MELİS YILDIRIM/ Kamera: EYLEM LADİN DEĞER

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Doğu Akdeniz'de fiili atışlı olarak yapılan ve Türkiye'nin en kapsamlı deniz tatbikatlarından Denizkurdu-1 2024 Tatbikatı'nın basın günü faaliyetleri, dün Marmaris açıklarında gerçekleştirildi. 24 ülkeden 28 ataşenin izlediği tatbikata 17 bin personel katıldı. Tatbikatın mayınları imha etme senaryosunda, Karadeniz'deki mayınları etkisiz hale getirmek üzere uygulanan ve NATO üyesi ülkeler arasında tek olan 'taktik pençe harekatı' yöntemi kullanıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Doğu Akdeniz'de fiili atışlı olarak yapılan Denizkurdu-1 2024 Tatbikatı, dün Marmaris/Aksaz açıklarında icra edilen basın günü faaliyetleri ile devam etti. 7 Ocak 2024 tarihinde başlayan ve 16 Ocak 2024'e kadar devam edecek tatbikatın basın gününde; mayın karşı tedbirleri harekatı, amfibi harekat, denizaltı savunma harbi ve su üstü harbi temel deniz harekat nevileri ve seyir/gemicilik uygulamalarını kapsayan faaliyetler yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 8 fırkateyn, 3 korvet, 16 hücumbot, 7 denizaltı, 6 mayın avlama gemisi, 47 yardımcı sınıf gemi, 13 karakol gemisi, 9 çıkarma gemisi, 10 uçak, 17 helikopter 22 insansız hava aracı, 5 SAT görev timi, 5 SAS görev timi, amfibi deniz piyade birlikleri ve amfibi hücum timleri tatbikatta yer aldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taarruz helikopterleri, genel maksat helikopterleri ve ağır yük helikopterinin yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları ve hedef çekme uçakları kullanıldı. Tatbikatta sahil güvenlik botları da yer aldı. Bir kamu kuruluşu da dahil yaklaşık 17 bin personel tatbikata katıldı.

ÜST KADEMEDEN TAKİP

Tatbikatı Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tümamiral Baybars Küçüktatay, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Amfivi Görev Grubu Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdoğan, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Savaş Eser, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz ve Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Kaan Türkkan takip etti. Aralarında Almanya, Fransa, Rusya ve Çin'in bulunduğu 24 ülkeden 28 askeri ateşe de tatbikatı gözlemci olarak izledi.

MAYIN TEHDİDİNE KARŞI TAKTİK PENÇE HAREKATI UYGULANDI

Tatbikatın birinci senaryosunda personel denizde kontrolsüz olarak sürüklenen mayınların imhası için milli olarak geliştirilen 'taktik pençe harekatını' uyguladı. TCG Akçay tarafından tespit edilen 1 adet mayının imhası için SAS timi bulunan helikopter, tespit edilen alana getirilmesinin ardından tim yüzerek mayın üzerine patlayıcı mühimmat ile fünye sistemini kurdu. SAS timinin, vinç ile helikoptere alınmasını takiben mayın imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri bu taktiği, Rusya-Ukrayna savaşının ardından tehdit haline gelen Karadeniz'de savrulan mayınların imhası için kullanıyor. Türkiye, NATO ülkeleri arasında bu yöntemi uygulayan tek ülke.

İkinci senaryo olan amfibi harekatı kapsamında hedef adaya giriş harekatı iki safha olarak yapıldı. İlk bölümde amfibi harekatta tehdit oluşturan hedefler taarruz helikopterleri, su altı taarruz botları ile etkisiz hale getirildi. Havadan sızma operasyonu kapsamında su altı taarruz timi hedef adayı paraşütle indi. Bu senaryonun ikinci safhasında, amfibi hücum timleri ve amfibi deniz piyadeleri havadan ve denizden çıkarma plajına intikal ettirilerek hedef su altı taarruz komandoları ile koordineli olarak ele geçirildi.

Üçüncü senaryo kapsamında ise DSH helikopteri deniz altındaki tehditlere yönelik denize sonar daldırarak su altındaki hedeflerin tespiti ve imhası için deniz karakol gemisinden sonoboy atımı yapıldı. Ardından atılan torpido ile hedef imha edildi.

Son senaryoda SH-70 Seahawk helikopteri tarafından bir adet temren güdümlü mermisi atışı yapıldı. Havadan satha güdümlü mermi atışları sonrasında hedef gemiye, hedefi aynı anda etki altına alacak şekilde su üstü atışları yapıldı.