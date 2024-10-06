Denizli'de 200 Milyon Euro Dolandırıcılık - Son Dakika
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Denizli'de 200 Milyon Euro Dolandırıcılık

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Dubai merkezli şirket vaadiyle yatırımcılardan 200 milyon euro dolandıran 2 kişi tutuklandı.

06.10.2024 12:56
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DENİZLİ'de Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını belirtip, başta Avrupa'da yaşayan gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiden yüksek kar payı vaadiyle 20 bin euro ile 300 bin euro arasında değişen para toplayıp, yaklaşık 200 milyon euroluk dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik polisin düzenlene operasyonda gözaltına alınan Ertuğrul Sezer (39) ile onunla birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilerden Volkan Çark (27) tutuklandı. Firari 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Mağdurların avukatı Anıl Aba, olayın ikinci bir Seçil Erzan vakası olduğunu, olayın MASAK tarafından da doğrulandığını, 900 kişiden yaklaşık 200 milyon euroya varan paranın dolandırıldığını söyledi.

Pamukkale ilçesi Çamlık Mahallesi'nde 2022 yılında Ertuğrul Sezer tarafından 'dijital finans' alanında hizmet verdiği belirtilen bir şirket kuruldu. Çevrede kendisini dünyaca ünlü iş insanı olarak tanıtıp, güven sağlayan Ertuğrul Sezer bir süre sonra Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin Denizli temsilciliğini yaptığını belirterek, yüksek kar vaadiyle yatırımcılara çağrıda bulundu. Ertuğrul Sezer, başta Türkiye, Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi ülkelerdeki gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiden 20 bin euro ile 300 bin euro arasında para topladı. İddiaya göre, yatırımcılara yatırdıkları paranın üzerinden aylık yüzde 15, yıllık ise ana paranın 5 katı kar payı yatırma vaadinde bulunuldu. Ayrıca her bir yatırımcı getirene de yüzde 10 ödeme sözü verildi. Bir süre sonra para yatıranlar, kar payları ve yatırdıkları paralarını alamayınca dolandırıldıklarını anlayıp, Ertuğrul Sezer ile onunla birlikte hareket ettikleri ileri sürülen Sibel T. (35), Hicabi P. (29), Volkan Çark (27) ve Tolga D. (26) hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulundu.

FİRARİ 3 ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilere yönelik 4 Ekim'de operasyon yaptı. Operasyon kapsamında Ertuğrul Sezer ile Volkan Çark gözaltına alındı. Yurt dışına kaçtıkları belirlenen diğer 3 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldı. Ertuğrul Sezer ile Volkan Çark, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'DOLANDIRILAN PARA, SEÇİL ERZAN VAKASINDAN KAT BE KAT FAZLA'

Fransa'da dolandırılan Türk ve yabancıların avukatı olan Anıl Aba, buradaki dolandırıcılığın Seçil Erzan davasındaki para miktarlarından katbekat fazla olduğuna dikkat çekti. Avukat Anıl Aba, kamuoyunda Seçil Erzan davası olarak bilinen dolandırıcılığın bir benzerinin Denizli'de yaşandığını belirtip, "Burada şirket kuran kişiler, şirketin Dubai merkezli olduğu iddia ediyor. Yatırımcılara yüksek kar vereceklerini vaat edip bir sistem kuruyorlar. Bu sisteme Türkiye ve Avrupa'da birçok ülkeden kişiyi dahil ediyorlar. Öğrendiğimiz kadarıyla yaklaşık 900 kişi sisteme dahil edilmiş. Ancak şimdilik Türkiye ve Avrupa'dan 48 kişi dolandırıldığına dair şikayetçi oldu. Çoğunluğu parası alamayacağına inanarak şikayetçi olmamış. Bu dolandırıcılık olayında, kamuoyunda Seçil Erzan davası olarak bilinen olayda geçen paralardan katbekat fazla miktarlardan bahsediliyor. Öğrendiğimiz kadarıyla 900 kişiden 200 milyon eurolara ulaşan bir para dolandırılmış. Dolandırılan bu kişilerin avukatı olarak suç duyurusunda bulunmuştuk. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı bir yıldır titizlikle soruşturmayı yürüttü. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de takip etti. Ayrıca MASAK raporunda da kara para aklandığı, şüphelilerin banka hesaplarına yatırılan ve çekilen para miktarlarının hayatın olağan akışını uymayacağı şeklinde olduğu belirtilmiş. Polisin yaptığı operasyonda 2 kişi tutuklandı. Diğerleri yurt dışına kaçmış, onlar içinde yakalama kararı çıkarıldı. Biz de onlar için kırmızı bülten çıkarılmasını bekliyoruz" dedi.

MASAK RAPORUNDA KARA PARA AKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Dolandırılan kişilerden bazılarının avukatı olan Gizem Öğür ise, MASAK raporunda tek seferde bile 50 milyon lirayı bulan para transferlerinin bulunduğu belirtilip, "Biz yaklaşık bir yıldır bu dosyayı takip ediyorduk. Sonunda MASAK raporu geldi. ve şüpheli kişilerden yakalanan 2 kişi tutuklandı. MASAK raporunda taraflar arasında yurt dışına çıkarılmak üzere 20 ile 50 milyon lira arasında para transfer akışları vardır. Bu paraların MASAK raporunda suçtan elde edilen gelir kapsamında olduğu belirtilmiştir. Dolandırıcılık suçuyla çıktığımız bu dosyada MASAK raporuyla ayrıca şüphelilerin kara para aklama suçunu da işledikleri ortaya çıkmıştır" diye konuştu.

Denizli\'de 200 Milyon Euro Dolandırıcılık
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Denizli'de 200 Milyon Euro Dolandırıcılık - Son Dakika

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