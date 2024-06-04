Denizli'de taş ocağından kopan kaya parçası evin duvarına çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Denizli'de taş ocağından kopan kaya parçası evin duvarına çarptı

Denizli'nin Honaz ilçesinde taş ocağında yapılan dinamit patlatmaları sırasında kopan kaya parçaları nedeniyle mahalle sakinleri can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirtti. Bir evin duvarına çarpan 3 tonluk kaya parçası, çeşitli eşyalara zarar verdi. Mahalle muhtarı ve ev sahibi, taş ocağının kapatılmasını talep etti.

04.06.2024 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde taş ocağında kırma yapılırken yaklaşık 3 tonluk kaya parçası yuvarlanıp, bir evin duvarına çarptı. Mahalleli, ocakta dinamitle yapılan kontrollü patlatma sırasında dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle can güvenliklerinin tehdit altında olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Aşağıdağdere Mahallesi'ne yaklaşık 400 metre mesafedeki Kelkaya Dağı'nda, Çetin Kum Ocağı AŞ.'ye ait taş ocağında dinamit patlatılarak çalışma yapılıyor. Patlatmalar sırasında dağdan kopan kaya parçaları büyük bir toz bulutu oluşturarak yuvarlanıyor. Daha önce yapılan patlatmalarda kaya parçaları nedeniyle bazı evler ve bahçeler zarar gördü. Yine futbol sahası olarak kullanılan alan da kaya parçalarıyla doldu.

Dün saat 19.00 sıralarında da taş ocağında yapılan çalışma sırasında 1 metre 50 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 3 ton ağırlığındaki kaya parçası, yaklaşık 400 metre yuvarlanarak Yüksel Dalkılıç'ın evinin müştemilat bölümünün çatısından düşüp, duvara çarptı. Kaya, çapa makinesi, sırt pompası gibi eşyalara zarar verdi. Aşağıdağdere Muhtarı Murat Efe, jandarmayı arayarak ihbar bulundu. Olayın ardından yetkililer kayanın düştüğü eve gelip inceleme yaparak tutanak tuttu.

'KÖYÜMÜZE YILLARDIR TAŞ YAĞIYOR'

Muhtar Murat Efe, patlamalardan ve yuvarlanıp, evlere isabet eden kayalardan dolayı mahallelinin huzurunun kalmadığını belirterek, "Can ve mal güvenliğimiz yok. Daha önce yapılan patlatmalar nedeniyle evlerin avlusuna bile taşlar geldi. Jandarmayı çağırdık, tutanaklar tutuldu. Çocuklar dışarıya çıkmaya korkuyor, duvarlar çatlıyor, camlar kırılıyor. Gördüğünüz gibi eve kaya girdi. İyi ki ailesi yokmuş, kaçıncı oldu. Sürekli taş yağıyor. Ocağın kapatılmasını istiyoruz. Taş bir vatandaşın üzerine gelse acı haberle karşılaşabilirdik. Can kaybı olmadığına seviniyoruz. Yıllardır anlatıyoruz. Burada yaşayan halkın can ve mal güveliği tehlikede. Yıl 2024 olmuş, biz bunlarla uğraşıyoruz. Köyümüze yıllardır taş yağıyor. Birileri ölünce mi 'Dur' diyecekler? Artık bir önlem alınsın" dedi.

'TAŞ OCAĞININ KAPATILMASINI İSTİYORUZ'

Kaya isabet eden evi büyük zarar gören Yüksel Dalkılıç ise olay sırasında evde kimsenin olmadığını belirterek, "İyi ki evde yokmuşuz. Bu kadar sorumsuzca yapılan patlatmalar nedeniyle bir insan burada ölebilir. Evime gelen kaya parçası en az 3 ton ağırlığında bu yukarıdan geldiği için ağırlık daha da artar. Böyle düzensiz, sorumsuzca bir çalışma nasıl yapılabilir anlamıyorum. Burayı denetleyen kimse yok mu? İnsan hayatı bu kadar değersiz mi? Taş ocağının kapatılmasını istiyoruz. Şirket yetkilileri 'Gerekeni yaparız' diyor, biri ölünce nasıl bir gereken yapacaklar acaba merak ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Denizli, Honaz, Çevre, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de taş ocağından kopan kaya parçası evin duvarına çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
15:29 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum
15:21 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
15:18 Sunucu Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:07 İYİ Parti’den istifa eden Aykut Kaya, CHP’ye katıldı Rozetini Özgür Özel bizzat taktı İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı
14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 16:44:07. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de taş ocağından kopan kaya parçası evin duvarına çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement