Depremde Uydu Destekli Çözüm Üzerinde Çalışılıyor

6 Nisan 1920

1- Depremdeki haberleşmede uydu destekli çözüm için çalışılıyor

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay:

"6A önemli bir kapasiteyle ihtiyacımızı ve açığımızı gideriyor ama talep oldukça yoğun. 7A için de hazırlıklara başladık. Firmalarla görüşüyoruz. Onun da yerli ve milli ağırlıklı olmasını istiyoruz"

"Enerji tarafına çözüm getirebilecek durumumuz yok ama daha farklı enerji kaynaklarından ve alternatiflerden beslenen istasyonlar kurulabilir ve onların şebeke bağlantıları uydu üzerinden yapılırsa bunun depreme dayanıklılığı oldukça fazla olabilir. Bunun için bir proje üzerinde çalışılıyor"

(Tolga Yanık/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye'de hava kargonun yüzde 84'ü İstanbul merkezli seferlerle nakledildi

İstanbul ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanlarından bu yılın ilk çeyreğinde yapılan geliş-gidiş seferleriyle 870 bin 336 bagaj, kargo ve posta yükü taşındı

Aynı dönemde, Türkiye'deki tüm havalimanlarından düzenlenen iç ve dış hat seferleriyle toplam 1 milyon 38 bin 913 ton hava kargo yükü nakledildi

(Kenan Irtak/İstanbul)

3- Asya Pasifik Seyahat Birliğinden Türkiye turizmine övgü

Asya Pasifik Seyahat Birliği CEO'su Noor Ahmad Hamid:

"Türkiye tarih ve kültür açısından çok zengin. Sadece geldiğimde gördüklerimle değil, aynı zamanda duyduğum hikayelerle de bunu hissettim. Bir Asyalı olarak Türkiye'yi Asya'nın bir parçası olarak görürdüm ama Türkiye adeta dünya gibi"

"Türkiye'nin (turizmde) asıl büyüme potansiyeli Japonya, Çin, Kore ve Hong Kong gibi Kuzey Asya ülkeleri ile Güneydoğu Asya'da bulunuyor"

(Bahar Yakar/İstanbul) (Fotoğraflı)

4- BM Özel Raportörü'ne göre, İsrail'in Filistin'de içme suyunu kesmesi "sessiz ama ölümcül bir bomba"

BM Özel Raportörü Pedro Arrojo-Agudo:

"Halkın içme suyunu kesmek, üzerlerine korkunç sessiz bir bomba atmakla eş değerdir. Sessiz ama ölümcül"

"Su, İsrail'in Filistin topraklarındaki savaş ve işgal stratejisinin kilit bir unsurudur"

(Yasin Yorgancı-Rabia Ali/Ankara)

5- Petrol fiyatlarındaki düşüşün cari dengeyi olumlu etkilemesi bekleniyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: "Ülkemiz ve dünya ekonomisinin genel gidişatına baktığımızda tüketim malı ithalatında yavaşlama olabilir, bu da cari dengeyi pozitif etkileyecek"

Spectrum Denetim, Danışmalık, Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay İnci: "Trump'ın gümrük tarifeleri sebebiyle 60 dolar seviyelerine inen Brent petrolün varil fiyatı düşüşünü sürdürürse cari açığın yaklaşık 20 milyar dolar seviyesine gerilemesini öngörüyoruz"

(Serhat Tutak/Ankara)

6- Farklı projeksiyonlarla çizilen dünya haritaları toplumların algısını yönlendirebiliyor

Yaygın haritaların ABD, Avrupa ve Rusya'yı olduğundan daha geniş gösterirken Afrika gibi bölgeleri küçük göstermesi, siyasi amaçlar taşındığına işaret ediyor

Birmingham Üniversitesinden Profesör Donald Houston: "Küre şeklinde harita hariç Dünya'nın gerçek görünüşünü yansıtan bir harita yok"

(Aynur Şeyma Asan/Ankara) (Görüntülü)

7- Kilisedeki taciz skandallarını arşivleyen STK, papalık için ismi geçen iki kardinale karşı

Bishop Accountability Yönetim Kurulu Üyesi Anne Barrett Doyle:

"Kardinal Parolin ve Kardinal Tagle hakkında, tamamen farklı iki sebepten dolayı çekincelerim var"

"Yeni papanın istismar konusunda açık sözlü olması, bilinen istismarcıların isimlerini ve dosyalarını kamuoyuna açıklamasını istiyoruz"

(Barış Seçkin/Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Zayıflayan ekonomi Fed'in faiz indirimlerini desteklerken, stagflasyon endişeleri indirim olasılıklarını tehlikeye atıyor

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey: "İş gücü piyasasındaki zayıflığın FOMC'yi muhtemelen haziran ayında bir indirim daha yapmaya ikna edeceğini düşünüyoruz. Daha sonra, tarifelerin enflasyonist etkisinin ve daha sıkı sınır güvenliğinin, faiz indirim döngüsünde uzun süreli bir duraklamaya neden olmasını bekliyoruz"

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley: "ABD ekonomisi soğuyor ve bu durum yılın ikinci yarısında büyük faiz indirimlerinin önünü açabilir"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

9- Ligde taraftarını sevindiren Galatasaray borsada da yatırımcısını üzmedi

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri nisan ayını yüzde 2,5 yükselişle tamamlayan Galatasaray yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi oldu

Bu dönemde Beşiktaş hissesi yüzde 20,9, Fenerbahçe hissesi yüzde 13,2 ve Trabzonspor hissesi yüzde 12 değer kaybetti

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

10- Öğretmen çift 62 yıllık aşklarını huzurevinde sürdürüyor

Köy köy gezerek maddi yetersizlik nedeniyle okuyamayan çocukların eğitim alması için çaba gösteren 87 yaşındaki matematik öğretmeni Mehmet Ali Gücü ile 83 yaşındaki sınıf öğretmeni eşi Nurdoğan Gücü, yarım asırdan fazla sürdürdükleri evliliklerini, sevgi, saygı ve ilk günkü aşkla huzurevinde de devam ettiriyor

Nurdoğan Gücü: "Yaşlanınca daha çok birbirimize ihtiyacımız var. Biraz başımız ağırsa başımızı yaslayacak biri var. Evimizde yaşıyor olsak bu kadar çok arkadaş bulamayız. Zamanımız güzel geçiyor"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Uzmanlardan astım hastalığında "doğru bilinen yanlışlar" uyarısı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Özdemir: "Astım her yaşta başlayabilir ve yaşam boyu sürebilir. Astım bulaşıcı bir hastalık değildir ancak bazı enfeksiyonlar semptomları tetikleyebilir. Fiziksel aktivitenin astımı tetiklediği yönündeki yanlış inanış, birçok hastayı hareketsiz yaşama yönlendirmektedir"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinem İliaz: "Her önümüze çıkan veya kulaktan dolma bilgilere itibar etmemek ve belirtiler hafiflese bile ilaçları keyfi bırakmamak gerekir"

(Gökçe Karaköse/İstanbul) (Fotoğraflı)

12- Soğanlı Dağları'nda mayısta karla mücadele

Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri, Soğanlı Dağları'nın zirvesindeki köy ve yayla yollarında 15 Nisan'da başladıkları karla mücadele çalışmalarını bir haftada tamamlamayı hedefliyor

Aydıntepe İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Ümit Eraslan: "Yoğun bir şekilde çalışmamızı sürdüreceğiz ve bir haftalık sürede bu dağlarda kapalı yolumuz kalmayacaktır"

(Beşir Kelleci/Bayburt) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- "Portekizliler", Beşiktaş'ın yüzünü güldürüyor

Siyah-beyazlı futbol takımının bu sezon formasını giyen üç Portekizli Rafa Silva, Gedson Fernandes ve Joao Mario, toplamda 31 gol kaydederken, 18 asistlik de performans sergiledi

Beşiktaş'ta forma giyen ilk Portekizli oyuncu olan Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takımda gösterdiği performansla taraftarların unutamadığı bir isim olarak akıllarda kaldı

(Metin Arslancan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Galatasaray kadro istikrarıyla şampiyonluğa yürüyor

Süper Lig'de son 4 haftaya 8 puan önde giren sarı-kırmızılı takımda 11 futbolcu, sezonda aldıkları sürelerle dikkati çekti

Fernando Muslera, 31 lig maçının tamamına ilk 11'de çıkıp 2 bin 79 dakika sahada kalarak Galatasaray'ın en istikrarlısı oldu. Muslera'yı 30 maça ilk 11 çıkan Abdülkerim Bardakcı, 30 müsabakada ilk 11'de yer alan Lucas Torreira takip etti

Sarı-kırmızılı ekibin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Eren Elmalı, Mario Lemina ve Przemyslaw Frankowski, takımın değişmezleri arasında yerini aldı

(Emrah Oktay/İstanbul)

15- Murat Aksu, büyük kulüplerin paralimpikte öncü olmasından yana

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu:

"Bizim için Türk sporunun öncüsü olan 4 büyük kulübün, özellikle İstanbul'daki büyük kulüplerin, paralimpikte de öncü olmaları için harekete geçmelerini isteriz"

(Bozhan Memiş/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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