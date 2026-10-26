2 maç İstanbul’da trafiği kilitledi! Yoğunluk yüzde 72’ye ulaştı - Son Dakika
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2 maç İstanbul’da trafiği kilitledi! Yoğunluk yüzde 72’ye ulaştı

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2 maç İstanbul’da trafiği kilitledi! Yoğunluk yüzde 72’ye ulaştı
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2 maç İstanbul’da trafiği kilitledi! Yoğunluk yüzde 72’ye ulaştı
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İstanbul’da futbol heyecanı akşam trafiğine de yansıdı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasının oynanacağı saatlerde kent genelinde yoğunluk arttı. Trafik haritası kırmızıya dönerken, yoğunluk yüzde 72’ye kadar çıktı; D-100 Karayolu’nun bazı kesimlerinde araçlar güçlükle ilerledi.

İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 72’ye yükseldi. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile Beşiktaş- Başakşehir karşılaşması öncesinde kent genelindeki ana arterlerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafikteki yoğunluk havadan görüntülendi.

2 maç İstanbul’da trafiği kilitledi! Yoğunluk yüzde 72’ye ulaştı

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran trafik yoğunluğu, sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.15 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72’ye ulaştı.

Aynı akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve Beşiktaş-Başakşehir müsabakası öncesinde kentteki hareketlilik arttı. Özellikle ana arterlerde araç kuyrukları oluşurken, bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

2 maç İstanbul’da trafiği kilitledi! Yoğunluk yüzde 72’ye ulaştı

ANA ARTERLERDE ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

D-100 Karayolu’nun Yenibosna ve Uzunçayır mevkilerinde araçların yavaş ilerlediği görüldü. Akşam saatlerinde yoğunlaşan trafik nedeniyle sürücüler yollarda uzun süre beklemek zorunda kaldı.

İstanbul’daki trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi. Kentin farklı noktalarında oluşan araç kuyrukları, akşam trafiğinin boyutunu gözler önüne serdi.

2 maç İstanbul’da trafiği kilitledi! Yoğunluk yüzde 72’ye ulaştı
Kaynak: DHA
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Onur Yılmaz Onur Yılmaz:
    bunu yapan gerçekten İstanbul’a bela olmak istiyor. Beşiktaş 7 de gs 9 da trafik nasıl kilit olmaz imkansız birşey bunu çocuk görür vay istsnbulun haline şimdi buna da derler belediye yaptı :) 1 0 Yanıtla
  • Osman Koç Osman Koç:
    Hadi Cimbom bu rezilliği akşam unuttur bize 0 0 Yanıtla
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