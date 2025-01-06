Derik'ten 16 Öğrenci İtalya'da Zeytincilik Eğitimi Alıyor - Son Dakika
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Derik'ten 16 Öğrenci İtalya'da Zeytincilik Eğitimi Alıyor

Derik\'ten 16 Öğrenci İtalya\'da Zeytincilik Eğitimi Alıyor

Mardin'in Derik ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 16 öğrencisi, Erasmus Projesi kapsamında İtalya'nın Bologna şehrinde zeytincilik eğitimi alıyor. Öğrenciler ayrıca Venedik, Floransa ve San Marino'ya kültürel geziler düzenliyor.

06.01.2025 11:33  Güncelleme: 11:37
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MARDİN'in Derik ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı Bölümü'nden 16 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde Erasmus Projesi kapsamında İtalya'nın Bologna şehrinde zeytincilik eğitimi alıyor.

Kentin zeytiniyle ünlü Derik ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 16 öğrenci, 4 öğretmenleri ile birlikte Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenici Hareketlilik Faaliyetleri kapsamında, zeytincilikle ilgili bilgi ve deneyim edinmek için İtalya'nın Bologna şehrinde eğitim alıyor. Öğrenciler, aynı zamanda Venedik, Floransa şehirleriyle San Marino ülkesine kültürel geziler de yapıyor.

'BİLGİLERİMİZİ SENTEZLEYİP BİR ARAYA GETİRME HEVESİNDEYİZ'

Lisenin Tarım Alanı Bölümü öğretmenlerinden Fulya Demir, yeni teknikler öğrenmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "16 öğrenci ve 4 öğretmenle birlikte 'Derik Uluslararası Zeytincilik Projesi' kapsamında burada yetiştirilen zeytinlerle ilgili, yetiştirme teknikleri hakkında bilgi almaya geldik. Kendi ülkemizde yetiştirmiş olduğumuz zeytinler ve zeytin yetiştiriciliği hakkında burada bilgilerimizi sentezleyip, bununla ilgili daha güzel işleyişleri bir araya getirme hevesindeyiz. Bununla ilgili katkı sağlayan başta Kaymakamımız Yunus Emre Bayraklı ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Kahraman ile okul müdürümüz Cahit Söylemez'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Programa katılan 12'nci sınıf öğrencisi Leyla Sakin ise "İtalya'da arkadaşlarımızla birlikte hem eğitim görüyoruz hem de kültürel geziler yapıyoruz. Burada gördüğümüz güzel uygulamaları Türkiye'de de uygulayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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