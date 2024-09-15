Dervişoğlu, Yağlı Güreşleri İzledi

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni izledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve ASKİ Spor Kulübü tarafından Keçiören Bağlum Stadyumu'nda düzenlenen Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni takip etti. 60 başpehlivan ve 700 pehlivanın katılımıyla gerçekleşen etkinliği Dervişoğlu'nun yanı sıra, ABB Başkanı Mansur Yavaş, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve milli sporcular takip etti.

Etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, güreşleri takip etmek için burada olduğunu belirterek, "1931 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılmış. Bu zamana kadar ihmal edilmiş. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekleri yaşatmak adına atmış olduğu bu adımı son derece yerinde görüyorum. Dışarıdan bakıldığında da vatandaşlarımız şunu görsün; Ankara saltanatın ve sarayın değil, demokrasinin ve Cumhuriyetin kalesi. Dosta düşmana oradan ilan ediyorum" dedi.

Dervişoğlu, bir gazetecinin, partisindeki istifalarla ilgili sorusuna da "Geleneğin yaşatılması için insanlar bir araya gelmiş, büyükte emek sarf etmiş. Bu konuyla ilgili sorularınızı genel merkezde, Meclis'te bana yöneltebilirsiniz. Burada yapacağım açıklama ile bu güzelliği gölgelemek istemiyorum" yanıtını verdi.