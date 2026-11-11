Destici, Kürdistan Ulusal İttifakı\'nı büyük problem olarak gördüklerini söyledi

Destici, Kürdistan Ulusal İttifakı'nı büyük problem olarak gördüklerini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyarbakır'da kurulan "Kürdistan Ulusal İttifakı" yapılanmasını büyük bir problem olarak gördüklerini söyledi. Destici, sonuç bildirgesindeki ifadelerin anayasal düzen ve toplumsal bütünlük açısından dikkatle ele alınması gerektiğini belirtti.
(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 7 Kasım'da Diyarbakır'da düzenlenen konferansın ardından "Kürdistan Ulusal İttifakı" adı altında kurulan yapılanmaya ilişkin, "Bizler, bu gelişmeyi yalnızca siyasi bir toplantı veya yeni bir oluşumun ilanı olarak değerlendirmiyoruz. Söz konusu yapılanmanın sonuç bildirgesinde yer alan ifadeleri, hedeflerini ve ortaya koyduğu siyasi yaklaşımı büyük bir problem olarak görüyoruz. Evet, Türkiye terörsüz kalsın ama hiç kimse de devlete meydan okuyamaz, devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletin birliğine hançer saplayamaz" dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Destici, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilere rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek, "İzmir Başsavcılığı gerekli soruşturmaları başlattı. Burada bir hata, ihmal veya kusur varsa mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Başta işletme sahibi olmak üzere ilgili yöneticilerin ve kurum müdürlerinin herhangi bir ihmali varsa hak ettikleri cezayı almaları gerekiyor. Bu patlama, bu facia ve 18 kardeşimizin hayatını kaybetmesi, ilgili kurumlara ve sorumluluk sahibi kişilere büyük bir ders olmalıdır. Bundan sonra benzer patlamalarda işçilerimizin hayatını kaybetmemesi için gerekli bütün tedbirlerin en ince ayrıntısına kadar alınması gerekir" diye konuştu.
Tunceli'de trafik kazasında hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ahmet Sefa Beyarslan'a da rahmet dileyen Destici, "Başta ailesi olmak üzere özel harekatçılarımızın ve tüm emniyet teşkilatımızın da başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Destici, Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye'nin başarısı hepimizin başarısıdır. 102 ülkenin lideri var. Bütün dünyanın gözü COP31'de, bu organizasyonda Türkiye, belki de bugüne kadar yapılanların en büyüğünü, en görkemlisini ve en kapsamlısını gerçekleştiriyor. Özellikle su kayıp kaçaklarının önlenmesi, su ve enerji verimliliği konusunda şu anda Sivas Belediyesi, yaptığı hizmetlerle öncü konumda. Diğer belediyelerimize ve kurumlarımıza örnek konumda. Bununla ilgili de inşallah orada Sivas Belediye Başkanımız bir sunum gerçekleştirecek. Ben tekrar COP31'in hem ülkemize hem dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Tabii, iklim değişikliğinin getirdiği birtakım zorunluluklar var. Bunlarla ilgili düzenlemelerin yapılmasını elbette destekliyoruz. Ancak bütün bunlar yapılırken ülkemizin milli çıkarlarının ve milletimizin menfaatlerinin de önde tutulmasını, küreselleşmeye kurban edilmemesini temenni ettiğimizi de buradan ifade etmek istiyorum."
"KİM BU VURGUNA KARIŞMIŞSA EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALIDIR"
"Fon krizi"ne ilişkin de konuşan Destici, şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar çok net. Kim bulaşmışsa kim olursa olsun mutlaka gereğinin yapılması noktasında çok açık ve sarih ifadeler kullandı. Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek Bey'in bu konudaki çok net ifadeleri, açıklamaları ve olayın çok açık bir şekilde değerlendirilmesi, neyle karşı karşıya olduğumuzu ifade etmesi ve Adalet Bakanlığımızın riyasetinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen bu soruşturmanın işleyişine baktığımızda; bakan da olsa, eski veya yeni milletvekili de olsa, hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, kimin yakını, danışmanı veya akrabası olursa olsun herkese dokunulduğunu görüyoruz. Herkese çağrımız ve tavsiyemiz şudur: Elbette ki kim bu vurguna karışmışsa, kim haksız bir kazanç elde etmişse, milletin cevherine zarar vermişse, Türkiye'nin itibarına ve ekonomisine zarar vermişse, kanunlar neyi emrediyorsa o doğrultuda en ağır şekilde cezalandırılmalıdır."
Destici, partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü belirterek, soruşturma kapsamında 55 kişinin tutuklandığını söyledi. Geçmişte dosya hakkında iki kez verilen takipsizlik kararlarının gerekçelerinin de araştırılması gerektiğini vurgulayan Destici, soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılacağına ve olayda kastı veya kusuru bulunanların ortaya çıkarılarak gerekli cezaları alacağına inandığını dile getirdi.
"HİÇ KİMSE DEVLETİN VARLIĞINA, ÜLKENİN BÜTÜNLÜĞÜNE, MİLLETİN BİRLİĞİNE HANÇER SAPLAYAMAZ"
7 Kasım'da Diyarbakır'da düzenlenen konferansın ardından "Kürdistan Ulusal İttifakı" adı altında bir yapılanmanın kurulmasının kamuoyunda ciddi soru işaretlerine yol açtığını öne süren Destici, şunları söyledi:
"Bizler, Büyük Birlik Partisi olarak bu gelişmeyi yalnızca siyasi bir toplantı veya yeni bir oluşumun ilanı olarak değerlendirmiyoruz. Söz konusu yapılanmanın sonuç bildirgesinde yer alan ifadeleri, hedeflerini ve ortaya koyduğu siyasi yaklaşımı Türkiye'nin anayasal düzeni, üniter devlet yapısı ve toplumsal bütünlüğü açısından dikkatle ele alınması gereken bir mesele, büyük bir problem olarak görüyoruz. Anlaşılan o ki terörün himayesinde ve gölgesindeki bu ayrılıkçı ve bölücü çevreler, Milli Mücadele yıllarında Türk milletinin emperyalist güçlere karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin kavramlarını ve tarihi argümanlarını kendilerine uyarlama hadsizliğinde bulunmuşlardır. Tarihi mücadelemizin kavramlarını taklit etmekle ya da çalmakla tarih yazılmaz. Hele ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde size kimse bunu yazdırmaz. Bu konu kamuoyunda çok konuşulmuyor, sessiz geçiriliyor. 'Bir süreç var, aman bu süreç zarar görmesin.' Evet, görmesin, Türkiye terörsüz kalsın. Ama hiç kimse de devlete meydan okuyamaz, devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletin birliğine hançer saplayamaz.
"HUKUKA AYKIRILIK TESPİT EDİLMESİ HALİNDE GEREKLİ İŞLEMLERİN İVEDİLİKLE BAŞLATILMASINI BEKLİYORUZ"
Bu çerçevede devletimizin ilgili kurumlarının anayasal ve yasal sorumlulukları doğrultusunda atması gereken adımları şöyle sıralıyoruz: 1. Söz konusu yapılanmanın faaliyetlerinin ve kamuoyuna açıklanan hedeflerinin, Anayasa'nın 3. ve 6. maddeleri başta olmak üzere ilgili anayasal hükümler ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde adli ve idari makamlarca incelenmesini, hukuka aykırılık tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin ivedilikle başlatılmasını bekliyoruz. 2. Başta Diyarbakır olmak üzere belediyeler tarafından gerçekleştirilen tabela, yer isimleri ve kamusal alan düzenlemelerinin ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesini, hukuka aykırı uygulamalar karşısında ilgili mülki idare amirlerinin ve bakanlıkların gerekli idari müdahalelerde bulunmasını talep ediyoruz. 3. Toplumsal ayrışmayı derinleştirebilecek, kamu düzenini ve vatandaşlarımız arasındaki kardeşlik hukukunu zedeleyebilecek eylemlere karşı mülki idareler tarafından hukuka uygun, önleyici ve ölçülü tedbirlerin alınmasını ümit ediyor ve gerekli görüyoruz. 4. Terörsüz Türkiye hedefinin, milli birlik ve toplumsal huzur anlayışının korunması için devletin ilgili bütün kurumları arasında koordinasyonun güçlendirilmesini, bu süreçte hukuk devletinin temel ilkelerinden ve anayasal sorumluluklardan taviz verilmemesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Sürecin ayrılıkçı ve bölücü çevrelere umut ve cesaret verecek şekilde yürütülmesiyle alakalı tenkitlerimize kulak verilmeli, yürütülen usul ve üslup terk edilerek kamu kudreti ve kamu güvenliği noktasında azami derecede hassas ve dikkatli olunmalıdır."
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