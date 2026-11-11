Destici, Kürdistan Ulusal İttifakı\'nı büyük problem olarak gördüklerini söyledi

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 7 Kasım'da Diyarbakır'da düzenlenen konferansın ardından "Kürdistan Ulusal İttifakı" adı altında kurulan yapılanmaya ilişkin, "Bizler, bu gelişmeyi yalnızca siyasi bir toplantı veya yeni bir oluşumun ilanı olarak değerlendirmiyoruz. Söz konusu yapılanmanın sonuç bildirgesinde yer alan ifadeleri, hedeflerini ve ortaya koyduğu siyasi yaklaşımı büyük bir problem olarak görüyoruz. Evet, Türkiye terörsüz kalsın ama hiç kimse de devlete meydan okuyamaz, devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletin birliğine hançer saplayamaz" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Destici, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilere rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek, "İzmir Başsavcılığı gerekli soruşturmaları başlattı. Burada bir hata, ihmal veya kusur varsa mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Başta işletme sahibi olmak üzere ilgili yöneticilerin ve kurum müdürlerinin herhangi bir ihmali varsa hak ettikleri cezayı almaları gerekiyor. Bu patlama, bu facia ve 18 kardeşimizin hayatını kaybetmesi, ilgili kurumlara ve sorumluluk sahibi kişilere büyük bir ders olmalıdır. Bundan sonra benzer patlamalarda işçilerimizin hayatını kaybetmemesi için gerekli bütün tedbirlerin en ince ayrıntısına kadar alınması gerekir" diye konuştu.

Tunceli'de trafik kazasında hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ahmet Sefa Beyarslan'a da rahmet dileyen Destici, "Başta ailesi olmak üzere özel harekatçılarımızın ve tüm emniyet teşkilatımızın da başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Destici, Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin başarısı hepimizin başarısıdır. 102 ülkenin lideri var. Bütün dünyanın gözü COP31'de, bu organizasyonda Türkiye, belki de bugüne kadar yapılanların en büyüğünü, en görkemlisini ve en kapsamlısını gerçekleştiriyor. Özellikle su kayıp kaçaklarının önlenmesi, su ve enerji verimliliği konusunda şu anda Sivas Belediyesi, yaptığı hizmetlerle öncü konumda. Diğer belediyelerimize ve kurumlarımıza örnek konumda. Bununla ilgili de inşallah orada Sivas Belediye Başkanımız bir sunum gerçekleştirecek. Ben tekrar COP31'in hem ülkemize hem dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Tabii, iklim değişikliğinin getirdiği birtakım zorunluluklar var. Bunlarla ilgili düzenlemelerin yapılmasını elbette destekliyoruz. Ancak bütün bunlar yapılırken ülkemizin milli çıkarlarının ve milletimizin menfaatlerinin de önde tutulmasını, küreselleşmeye kurban edilmemesini temenni ettiğimizi de buradan ifade etmek istiyorum."

"KİM BU VURGUNA KARIŞMIŞSA EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALIDIR"

"Fon krizi"ne ilişkin de konuşan Destici, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar çok net. Kim bulaşmışsa kim olursa olsun mutlaka gereğinin yapılması noktasında çok açık ve sarih ifadeler kullandı. Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek Bey'in bu konudaki çok net ifadeleri, açıklamaları ve olayın çok açık bir şekilde değerlendirilmesi, neyle karşı karşıya olduğumuzu ifade etmesi ve Adalet Bakanlığımızın riyasetinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen bu soruşturmanın işleyişine baktığımızda; bakan da olsa, eski veya yeni milletvekili de olsa, hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, kimin yakını, danışmanı veya akrabası olursa olsun herkese dokunulduğunu görüyoruz. Herkese çağrımız ve tavsiyemiz şudur: Elbette ki kim bu vurguna karışmışsa, kim haksız bir kazanç elde etmişse, milletin cevherine zarar vermişse, Türkiye'nin itibarına ve ekonomisine zarar vermişse, kanunlar neyi emrediyorsa o doğrultuda en ağır şekilde cezalandırılmalıdır."