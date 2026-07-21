Dilovası'nda 7 işçinin öldüğü yangın davasında adalet çağrısı

(KOCAELİ) - Dilovası'nda 7 işçinin yaşamını yitirdiği fabrika yangınına ilişkin davanın duruşması öncesinde açıklama yapan, faciada hayatını kaybeden Esma Gikan'ın eşi Aytekin Gikan, "Burada yedi insanı cayır cayır yaktılar. Gördüler, dokunmadılar. Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımıza sesleniyorum adalet yerini bulsun artık. Yeter artık" dedi.

8 Kasım 2025'te Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kaçak faaliyet gösteren Ravive Kozmetik isimli parfüm imalathanesi ve deposunda meydana gelen yangında, 3'ü çocuk 7 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esetoğlu (16), Esma Gikan (65), Hanım Gülek (65) ve Tuncay Yıldız (48) hayatını kaybettti.

Yangına ilişkin süren davanın üçüncü duruşması öncesi Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi önünde basın açıklaması yapıldı. Aileler, avukatlar ve meslek örgütlerinden "adalet" talebi yükseldi.

Duruşmayı EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ile CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan da takip etti.

Dosya avukatı Saruhan Efe Kadayıfçı, yaptığı açıklamada, tahliyelere tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Mevcut durumda geçen duruşmada iki tahliye yaşandı. Şu anki gelişmelerde kamu görevlileri dosyasının iddianamesi çıktı. Bir operasyon yapılmıştı Dilovası Belediyesi'ne yönelik. Fakat yeterli değil. Dilovası Belediyesi'nden 8 kişiyle sınırlı. Bunun devamının gelmesini talep ediyoruz. Bu sebeple de buradayız. En başından beri Kandıra Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ne buraya kadar gelmemek istiyorduk. Bunun için adalet nöbetleri yaptık ailelerle beraber. Fakat mahkemece, başsavcılıkça bu taleplerimiz dikkate alınmadı. Yine bugün buraya gelmek durumundayız. 3. duruşma bu şartlar altında gerçekleşecek. Temennimiz hem bütün tahliye edilen sanıklar bakımından hem de diğer sanıklar tarafından yargılamanın sağlıklı bir şekilde devam ediyor olması, kamu görevlileri dosyasına dair gelişmelerin sağlıklı ve hukuka uygun biçimde devam edecek olması."

"HAKKIMIZ YERDE KALMASIN"

Faciada can veren 15 yaşındaki Nisa Taşdemir'in babası Vedat Taşdemir, kanser ile mücadele ederken davaları takip ettiğini söyledi. 9 aydır adalet beklediklerini ifade eden Taşdemir, dava için geldiklerinde sanık akrabaları tarafından etraflarının sarıldığını ve tehdit altında olduklarını öne sürdü. Taşdemir, mahkemenin Gebze'de görülmesi gerektiğini vurgulayarak, sanıkların serbest bırakılmaması ve yangında can verenlerin haklarının yerde kalmamasını istedi. Mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Taşdemir, Nizamettin Balcı ve İlhan Yıldırım'ın yargılanmasını istedi. Taşdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan adalet beklediklerini dile getirerek, faciada sorumluluğu olanların dışarıda gezdiklerini, fakat kendilerinin suçlu duruma düşürüldüğünü söyledi.

Nisa Taşdemir'in annesi Altun Taşdemir de gözyaşları içinde yetkililere seslenerek adalet istedi. 9 aydır büyük acı yaşadıklarını belirten Taşdemir, hayatını kaybeden 7 kişinin haklarının yerde kalmamasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Anne Taşdemir, aileler olarak tek isteklerinin adalet olduğunu vurgulayarak, "Biz dilenmiyoruz, hakkımızı istiyoruz" dedi.

"YEDİ İNSANIN HAYATI BU KADAR UCUZ MU?"

Faciada can veren Esma Gikan'ın eşi Aytekin Gikan, üç çocuğunu evde bırakıp duruşmaya gelmek zorunda kaldığını belirterek, davanın Kandıra'da görülmesine tepki gösterdi.

Sanıklar ve kamu görevlileri için yeni tahliye kararları verilmemesini isteyen Gikan, Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanı'na seslenerek adalet talep etti. Gikan, tüm sorumluların hak ettikleri cezayı almasını, Cengiz Taşdemir, Nizamettin Balcı ve bina sahibi Güven Demirbaş'ın yeniden yargılanarak tutuklanmalarını istedi. Gikan, şunları söyledi:

"7 insanın hayatı bu kadar ucuz mu? Burada 7 insanı cayır cayır yaktılar. Gördüler, dokunmadılar. Herkes göz yumdu. Neden? Para hırsı yüzünden gözleri dönmüş. Bu insanlar bile bile 7 canımızı yaktı. Bizim suçumuz ne? Adalet mücadelesi veriyoruz. Adalet yerini bulsun artık, yeter artık. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Eğer adalet varsa bugün bu duruşmada hiçbir sanık tahliyesi olmasını istemiyoruz. Şu anda dışarıda gezen Nizamettin Balcı, Cengiz Taşdemir, Güven Demirbaş, İş Güvenliği Müdürü Ünal Aslan; bunların tekrar yargılanmasını istiyoruz."

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Sekreteri Ali Çeltek, Ravive Kozmetik'te yaşanan işçi ölümlerinin ihmaller zincirinin sonucu olduğunu belirtti. Çeltek, resmi kayıtlarda yalnızca paketleme ve dolum yapıldığı görünmesine rağmen, iş yerinde yanıcı ve tehlikeli kimyasallarla üretim gerçekleştirildiğini ifade etti. Fabrikada acil çıkış, yangın merdiveni, yangın uyarı sistemi, sensör ve söndürme ekipmanı gibi temel güvenlik önlemlerinin bulunmadığını vurgulayan Çeltek, daha önce kayıt dışı ve önlemsiz çalışma iddialarıyla şikayet edilen iş yerinin denetlenmediğini, hakkında yıkım kararı bulunan binada faaliyetini sürdürdüğünü ve buna rağmen belediye tarafından ruhsat verildiğini söyledi. Bilirkişi raporlarının da fabrikanın kaçak ve ruhsatsız işletildiğini ortaya koyduğunu belirten Çeltek, olayın denetimsizlik, ihmal ve cezasızlık ortamının bir sonucu olduğunu savundu. Davanın Kandıra'ya taşınmasını da eleştiren Çeltek, bu kararın kamuoyunun süreci takip etmesini zorlaştırdığını ileri sürdü.

Çeltek, davada bazı sanıkların tahliye edilmesini eleştirerek, yetkililer hakkında yargılamanın gecikmeden ve kamuoyunun takip edebileceği şekilde sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Ali Çeltek, kamu görevlileriyle ilgili soruşturmanın aylardır ilerlememesi üzerine ailelerin adalet nöbeti başlattığını, sonrasında bazı belediye çalışanlarının gözaltına alınıp tutuklandığını ancak kısa süre içinde serbest bırakıldığını belirterek, denetim görevini yerine getirmeyen, yıkım kararını uygulamayan ve ruhsat süreçlerinde sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin de yargılanması gerektiğini vurguladı.

Kocaeli Baro Başkanı Kadir Caner Karakadılar da Ravive Kozmetik dosyasının Türkiye'deki iş cinayetlerinin ağır bir örneği olduğunu belirtti. Karakadılar, yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu iş yerinde temel yangın önlemlerinin alınmadığını, yıkım kararı bulunan binaya yeniden ruhsat verildiğini, yeterli denetim yapılmadığını ve çalışanların büyük bölümünün güvencesiz koşullarda çalıştırıldığını ifade etti. Dosyanın yalnızca sorumluların cezalandırılması açısından değil, benzer olayların önlenmesi açısından da önem taşıdığını vurgulayan Karakadılar, kamu görevlileriyle ilgili soruşturmanın tamamlanarak dosyaya dahil edildiğini söyledi.

"DAVA GEBZE ADLİYESİ'NDE GÖRÜLMELİ"

Baro Başkanı Karakadılar, şunları kaydetti:

"Kaza Dilovası'nda oldu. Yetki anlamında Gebze Adliyesi'nin yetki sınırları çerçevesinde bu davanın görülmesi gerekirken bu kadar insan Kandıra yerleşkesine geliyor. Burada hastalıklarla uğraşan insanlar var. Evlat acısı yaşayan, kardeş acısı yaşayan insanlar kilometrelerce uzaklıktan geliyor. Bundan sonraki celselerde bizim talebimiz şudur ki davanın yetkili olduğu yerde görülmesi. Gebze Adliyesi, Türkiye Cumhuriyeti buna elverişli koşulları sağlamakla muktedirdir. Bundan sonraki talebimiz de davanın Gebze'de görülmesini talep ediyoruz."

"SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ"

Avukat Mürsel Ünder, Ravive Kozmetik davasında kamu görevlileriyle ilgili soruşturmanın sınırlı tutulduğunu ve bazı tahliye kararlarının hukuki gerekçelerden uzak olduğunu savundu.

Ünder, tutuklanan 7 kişiden bazılarının, tutuklama gerekçeleri devam etmesine rağmen serbest bırakılmasının soruşturmadaki keyfiliği gösterdiğini ileri sürdü. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ünal Aslan ile yapı sahibi Güven Demirtaş'ın tahliyelerini de eleştiren Ünder, kararların kabul edilemez olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Suçluyu kayırma suçundan cezalandırılması talep edilen kişiler tutuklama tedbiriyle yargılanmaya devam ederken, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanan Güven Demirtaş ve Ünal Aslan hakkında tahliye kararı verilmiş olması da son derece sıkıntılı ve yanlış bir karar. Binanın yeni malikleri olan Yıldırım ailesiyle ilgili de aynı suçlama olmasına rağmen onların duruşmaya bile gelmelerine gerek olmadığına karar verildi. Biz bu hukuksuzlukları kabul etmeyeceğiz. Avukatlar, aileler ve kamuoyuyla beraber sonuna kadar takip edeceğiz."