Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Plus oturumuna katılmak üzere Rusya'ya gidiyor - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Plus oturumuna katılmak üzere Rusya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın dönem başkanlığını yaptığı BRICS'in 11 Haziran'daki BRICS Plus oturumuna katılmak üzere Rusya'ya gidecek. Fidan'ın gündeminde Gazze'deki son gelişmeler, Ukrayna, Suriye, Libya, Güney Kafkasya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler yer alacak. Ayrıca, ekonomik ve ticari iş birliği de ele alınacak.

09.06.2024 15:10
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın dönem başkanlığını yaptığı BRICS'in 11 Haziran'daki BRICS Plus oturumuna katılmak üzere Rusya'ya gidecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başta olmak üzere birçok ikili görüşme yapması beklenen Fidan'ın gündeminde; Gazze'deki son gelişmeler, Ukrayna, Suriye, Libya, Güney Kafkasya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler olacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya'nın dönem başkanlığını yaptığı BRICS'in 11 Haziran'da Nijniy Novgorod'da yapılacak BRICS Plus oturumuna katılmak üzere Rusya'yı ziyaret edecek. Rus mevkidaşı Lavrov'un yanı sıra birçok Rus yetkili ile görüşmesi beklenen Fidan'ın gündeminde Gazze'deki son gelişmeler, Ukrayna, Suriye, Libya, Güney Kafkasya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler olacak.

Fidan'ın Türkiye'nin bölgede devam eden savaşın bir an önce barışçıl yollarla son bulması yönündeki beklentisi ve Türkiye'nin bu doğrultuda destek vermeye hazır olduğu mesajını yinelemesi bekleniyor.

Görüşmelerde ekonomik ve ticari iş birliği de ele alınacak. 100 milyar dolar olarak belirlenen ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ortak çabaların sürdüğünü belirten üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Karşılıklı yatırımların arttırılması yönünde iki tarafın ortak iradesi sürdürülüyor. Turizm, iki halk arasında en önemli etkileşim kanallarından biri. Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısı 2023'te yüzde 20 artarak 6 milyon 313 bin 675'e ulaştı" bilgisini paylaştı. Fidan ayrıca Rusya'da iş yapan Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek.

15 ülke davet edildi

Uluslararası güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve küresel yönetişim konuların gündemde olacağı BRICS+ oturumuna, BRICS üyesi ülkelere ek olarak Türkiye, Bahreyn, Bangladeş, Belarus, Cezayir, Endonezya, Kazakistan, Küba, Laos, Moritanya, Nijerya, Tayland, Sri Lanka, Venezuela ve Vietnam davet edildi. Bakan Fidan'ın toplantı kapsamında ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. BRICS Zirvesi kapsamında 25 Temmuz 2018 tarihinde Johannesburg'da yapılan BRICS Plus oturumuna katılmıştı. 16. BRICS Zirvesi'nin 22-24 Ekim 2024 tarihlerinde Tataristan'ın başkenti Kazan'da yapılması planlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Plus oturumuna katılmak üzere Rusya'ya gidiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Plus oturumuna katılmak üzere Rusya'ya gidiyor - Son Dakika
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