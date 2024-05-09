Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son 3 haftada yoğun diplomasi yürüttü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son 3 haftada yoğun diplomasi yürüttü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son 3 haftada yoğun diplomasi yürüttü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son 3 haftada gerçekleştirdiği ikili görüşmelerle yoğun bir diplomasi yürüttü. Katar, Mısır, Suudi Arabistan, Endonezya, Gambiya ve Kuveyt gibi ülkelerin yetkilileriyle görüşen Fidan, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

09.05.2024 14:47  Güncelleme: 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son 3 haftada gerçekleştirdiği ikili görüşmelerle yoğun bir diplomasi yürüttü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 17 Nisan'da Katar'ın başkenti Doha ziyareti kapsamında Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Fidan'ın Katarlı mevkidaşıyla görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca Bakan Fidan, Doha ziyareti kapsamında Hamas yetkilileriyle de bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'nin Türkiye ziyareti

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 20 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret etti.

Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri'yle ikili görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Riyad ziyareti

Bakan Fidan, 28-29 Nisan'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu tarafından düzenlenen toplantıya katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı ziyaret etti.

Fidan, Riyad ziyareti kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedii ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Riyad'daki Gazze Temas Grubu toplantısı vesilesiyle Bakan Fidan ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al San, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'le de görüştü.

Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi'nin Türkiye ziyareti

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, 1 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret etti.

Bakan Fidan ve Endonezyalı mevkidaşı Marsudi, görüşmelerinin ardından Ankara'da bir ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Banjul ziyareti

Gambiya'nın başkenti Banjul'da 4-5 Mayıs'ta düzenlenen İİT 15. Zirvesi'ne katılan Fidan, ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.

Bakan Fidan ayrıca 7 Mayıs'ta Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya ile Ankara'da görüştü.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Endonezya, Gambiya, Kuveyt, Mısır, Katar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son 3 haftada yoğun diplomasi yürüttü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
14:17 Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
15:15 Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:03 Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor
14:32 Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak
14:12 Görenler tanıyamıyor Kolpaçino’nun Şahin’i Serkan Şengül bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu
13:08 Gümüşhane’de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu Gümüşhane'de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu
12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 15:37:40. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son 3 haftada yoğun diplomasi yürüttü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement