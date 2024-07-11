Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Dünya bu soykırım karşısında nasıl sessiz kalıyor anlamak mümkün değil - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Dünya bu soykırım karşısında nasıl sessiz kalıyor anlamak mümkün değil

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Dünya bu soykırım karşısında nasıl sessiz kalıyor anlamak mümkün değil

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep'te yaptığı açıklamada, dünyanın Gazze'de yaşanan katliama sessiz kaldığını belirterek, bu soykırımı anlatmaya devam edeceklerini söyledi. Erbaş, ayrıca ailenin önemine vurgu yaparak, aileyi bozacak hareketlere destek verilmemesi gerektiğini ifade etti.

11.07.2024 14:04  Güncelleme: 14:18
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DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Dünya bu soykırım karşısında nasıl sessiz kalıyor anlamak mümkün değil. Ama biz anlatmaya devam edeceğiz. Bu katliamı, bu soykırımı normalleştirmeyeceğiz. Kötülüğe ses çıkarmayanlar kötülüğe ortak olurlar" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Erbaş, burada kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ali Erbaş, daha sonra Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılış programına, Erbaş'ın yanı sıra, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

'AİLEYİ YIKACAK HAREKETLERE DESTEK VERMEYELİM'

Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'nin açılışında konuşan Ali Erbaş, ailenin en önemli eğitim yuvası olduğunu söyleyerek, aileyi bozacak, yıkacak ve ortadan kaldıracak birtakım hal ve hareketlere kimsenin destek vermemesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de ailenin temeline dinamit koyacak anlayışlar olduğunu belirten Erbaş, "Aileyi bozacak, aileyi adeta yıkacak ve ortadan kaldıracak birtakım hal ve hareketlere keşke kimse destek vermese. Ama bakıyorsunuz bazen tam tersini yapanlar var. Allah onlara da hidayet nasip eylesin. Ailenin temeline adeta dinamit koyacak bazı anlayışlar var, ülkemizde. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak aileyi daha dinamik ve daha sağlam nasıl yapabiliriz, diye çalışıyoruz. Çocuklarımıza peygamberi, ahlakı nasıl ulaştırabiliriz diye, gençlerimize nasıl sahip çıkabiliriz, diye uğraşıyoruz. 4-6 yaş Kuran kurslarımızın sayısı artıyor. Şu ana kadar ülkemiz genelinde 1,5 milyona yakın mezun verdik. Sadece bu yıl 250 bin çocuğumuza 4-6 yaş Kuran kurslarında sevgi ve saygıyı öğretmeye çalıştık. Vatan, millet, bayrak ve aileyi çocuklarımıza öğretmeye çalıştık" diye konuştu.

'FİTNEYE KARŞI AÇILIŞ SAYISINI ÇOĞALTACAĞIZ'

Ali Erbaş, Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olması gerektiğini vurgulayarak, eğitim ve bilgi üreten yerlerin çoğaltılacağını söyledi. Erbaş, "Biz millet olarak, daha sağlam ve daha güçlü olalım, diye ailemize sahip çıkmak zorundayız. Askerimize, güvenlik güçlerimize sahip çıkmak zorundayız. Ne kadar fitne çıkarmaya çalışanlar olursa olsun. Görüyoruz, fitne peşinde koşanlar çok. Tefrika peşinde koşanlar çok. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlar çok. Ama biz aile merkezleri, Kur'an kursları ve okullarımız ile hep beraber bütün millet olarak tefrikaya karşı daha güzel işler yapacağız, fitneye karşı bu açılışların sayısını çoğaltacağız. Eğitim, bilgi ve hikmet öğreten yerlerin sayısını çoğaltacağız" ifadelerini kullandı.

'DÜNYA SOYKIRIM KARŞISINDA SESSİZ'

Ali Erbaş, tüm dünyanın Gazze'de yaşanan katliama sessiz kaldığını ancak bunun anlaşılana kadar katliamı anlatmaya devam edeceklerini belirterek, "20 bine yakın çocuğumuz Gazze'de Siyonist işgalcilerin bombardımanı altında can vermesi de bizi kahrediyor. Kalbimiz sızlıyor ama dünya kör, sağır ve dilsiz bu konuda. Nasıl bu soykırım karşısında sessiz kalıyor anlamak mümkün değil. Ama biz anlatmaya devam edeceğiz. Duyana, görene kadar insanlığa bu katliamı anlatmaya devam edeceğiz. Bu katliamı bu soykırımı normalleştirmeyeceğiz. Kötülüğe ses çıkarmayanlar kötülüğe ortak olurlar" dedi.

Konuşmaların ardından Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Dünya bu soykırım karşısında nasıl sessiz kalıyor anlamak mümkün değil
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Dünya bu soykırım karşısında nasıl sessiz kalıyor anlamak mümkün değil
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Dünya bu soykırım karşısında nasıl sessiz kalıyor anlamak mümkün değil - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Dünya bu soykırım karşısında nasıl sessiz kalıyor anlamak mümkün değil - Son Dakika
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