Erbaş'tan İslam'ın Rolü vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erbaş'tan İslam'ın Rolü vurgusu

Erbaş\'tan İslam\'ın Rolü vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde Diyanet Akademisi 2024-2025 Dini Yüksek İhtisas Eğitimi Açılış Programı'na katıldı. Erbaş, konuşmasında İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakıyla yaşanan sorunların çözülebileceğini belirtti.

09.09.2024 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İster bireysel, ister bölgesel, ister küresel olsun, yaşanan bütün sorunları ancak İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözebiliriz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde Diyanet Akademisi 2024-2025 Dini Yüksek İhtisas Eğitimi Açılış Programı'na katıldı. Programda, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Selim Argun, Burhan İşliyen, Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan ve çok sayıda davetli yer aldı.

Erbaş, Diyanet Akademisi'nin hizmet içi eğitimlerle birlikte fonksiyonel hale geldiğini ve Türkiye ve İslam alemi için önemli bir merkeze oturduğunu söyledi. Bugün tüm okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılının 'Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi' temasıyla hazırlanan açılış dersiyle başladığını kaydeden Erbaş, "Çanakkale'den Gazze'ye ifadesinde çok büyük bir mesaj var. Bu mesaj bizim Gazzeli kardeşlerimize sahip çıkmamız gerektiğini anlatıyor. Orada masum yavruların, bebeklerin, çocukların, kadınların; canilerin, zalimlerin bombardımanı altında nasıl can verdiğine bir dikkat çekmek var. ve bütün Müslümanların Gazze'ye, Filistin'e sahip çıkması gerektiği mesajı var, bu mesajla gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

'MÜSLÜMANLARIN CİDDİ SORUNLARI VAR'

Erbaş, dünyanın tarihin en zor dönemlerinden birini yaşadığına işaret ederek, "İnsanlığın savaşlar, yoksulluk, tabiatın dengesinin bozulması gibi devasa sorunlarının yanı sıra ümmet olarak Müslümanların da ayrıca ciddi sıkıntıları bulunmaktadır. Dünya insanının büyük bir kısmı kendini huzur ve güven içinde görmemekte ve maalesef geleceğe umutla bakamamaktadır. İster bireysel, ister bölgesel, ister küresel olsun, yaşanan bütün sorunları ancak İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözebiliriz. Bunu topluma ve dünyaya taşıyacak olan ise bizleriz" dedi.

Konuşmasının sonunda kursiyerlere tavsiyelerde bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"En sağlam dayanağımız Kur'an ve sünneti referans almamızdır. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. En büyük imkanımız, imanımız, samimiyetimiz ve gayretimizdir, bu çizgiden hiçbir zaman sapmayalım. En çok ihtiyaç duyacağımız şey; yüce bir ideal, adanmışlık ruhu ve bitmeyen bir heyecandır, bunlardan hiçbir zaman taviz vermeyelim. Yüce dinimiz İslam'a ve insanlığa hizmet etmek en büyük idealimiz, bu uğurda adanmışlık ruhuyla çalışmak en büyük bahtiyarlığımız ve çalışmalarımızın meyvelerini görmek en büyük heyecan kaynağımızdır. Bu itibarla idealinizi büyük, heyecanınızı canlı tutun, kendinizi önemseyin."

Kaynak: DHA

Ali Erbaş, Politika, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbaş'tan İslam'ın Rolü vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 16:35:08. #1.11#
SON DAKİKA: Erbaş'tan İslam'ın Rolü vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement