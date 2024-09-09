Erbaş\'tan İslam\'ın Rolü vurgusu

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DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İster bireysel, ister bölgesel, ister küresel olsun, yaşanan bütün sorunları ancak İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözebiliriz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde Diyanet Akademisi 2024-2025 Dini Yüksek İhtisas Eğitimi Açılış Programı'na katıldı. Programda, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Selim Argun, Burhan İşliyen, Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan ve çok sayıda davetli yer aldı.

Erbaş, Diyanet Akademisi'nin hizmet içi eğitimlerle birlikte fonksiyonel hale geldiğini ve Türkiye ve İslam alemi için önemli bir merkeze oturduğunu söyledi. Bugün tüm okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılının 'Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi' temasıyla hazırlanan açılış dersiyle başladığını kaydeden Erbaş, "Çanakkale'den Gazze'ye ifadesinde çok büyük bir mesaj var. Bu mesaj bizim Gazzeli kardeşlerimize sahip çıkmamız gerektiğini anlatıyor. Orada masum yavruların, bebeklerin, çocukların, kadınların; canilerin, zalimlerin bombardımanı altında nasıl can verdiğine bir dikkat çekmek var. ve bütün Müslümanların Gazze'ye, Filistin'e sahip çıkması gerektiği mesajı var, bu mesajla gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

'MÜSLÜMANLARIN CİDDİ SORUNLARI VAR'

Erbaş, dünyanın tarihin en zor dönemlerinden birini yaşadığına işaret ederek, "İnsanlığın savaşlar, yoksulluk, tabiatın dengesinin bozulması gibi devasa sorunlarının yanı sıra ümmet olarak Müslümanların da ayrıca ciddi sıkıntıları bulunmaktadır. Dünya insanının büyük bir kısmı kendini huzur ve güven içinde görmemekte ve maalesef geleceğe umutla bakamamaktadır. İster bireysel, ister bölgesel, ister küresel olsun, yaşanan bütün sorunları ancak İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözebiliriz. Bunu topluma ve dünyaya taşıyacak olan ise bizleriz" dedi.

Konuşmasının sonunda kursiyerlere tavsiyelerde bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"En sağlam dayanağımız Kur'an ve sünneti referans almamızdır. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. En büyük imkanımız, imanımız, samimiyetimiz ve gayretimizdir, bu çizgiden hiçbir zaman sapmayalım. En çok ihtiyaç duyacağımız şey; yüce bir ideal, adanmışlık ruhu ve bitmeyen bir heyecandır, bunlardan hiçbir zaman taviz vermeyelim. Yüce dinimiz İslam'a ve insanlığa hizmet etmek en büyük idealimiz, bu uğurda adanmışlık ruhuyla çalışmak en büyük bahtiyarlığımız ve çalışmalarımızın meyvelerini görmek en büyük heyecan kaynağımızdır. Bu itibarla idealinizi büyük, heyecanınızı canlı tutun, kendinizi önemseyin."