Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olan "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" renkli etkinliklerle sürüyor.

Festival süresince İçkale, Dağkapı Meydanı, Hasan Paşa Hanı, Yenikapı Caddesi, Gazi Caddesi, bazı burçlar, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi, Kurşunlu Camisi Meydanı, Ulu Cami, Hazreti Süleyman Camisi, Paşa Hamamı, Surp Giragos Kilisesi, Keldani Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, Şeyh Mutahhar (Dört Ayaklı Minare) Camisi, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi, Ziya Gökalp Müzesi, Mesudiye Medresesi, Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi, Kervansaray, On Gözlü Köprü ve Nevruz Parkı gibi birçok alanda sergiler, müzik dinletileri ve konserler sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin açılışına katılan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde AA muhabirine, göreve geldiği 14 ay boyunca çok yoğun süreçler yaşadığını söyledi.

Sürekli sahada olduklarını ve 42 ile gittiklerini ifade eden Karadağlı, her yıl 125 yeni oyun sergilediklerini belirtti.

"Kültür Yolu Festivali dünyada örneği olan bir festival değil"

Karadağlı, yeni projeleri de olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Repertuarımızı çok doğru seçtiğimize inanıyorum. Devlet Tiyatroları tarihinde ilk defa 2 milyon bandını geçtik ve 2 milyon 250 bine doğru çıktık. Geçen sene ise 1 milyon 300 bindi. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu 1987'den beri faal bir vaziyette görevini sürdürüyor. Diyarbakır seyircisi o kadar bilinçli ve özel bir seyirci ki, yıllardır Shakespeare, Moliere, Çehov ve bunun yanında yerli oyunlar seyrederek beğeni düzeyi çok arttı. Bunun yanında bu sene 20'ncisi düzenlenen Orhan Asena Yerli Oyunlar Festivali 2 gün önce başladı. Bu sene aynı zamanda Kültür Yolu Festivali ile birleşerek müthiş bir etkiye ulaşmış oldu. Kültür Yolu Festivalinin bölge halkı için önemi çok fazla. Çünkü bu festivalle birlikte sanatın, kültürün, tarihin de bir bakıma reklamını yapıyoruz. Dünyaya reklamını yapıyoruz. Çünkü Kültür Yolu Festivali dünyada örneği olan bir festival değil."

Dertlerinin herkesi kucaklamak olduğunu dile getiren Karadağlı, çok sayıda talep aldıklarını, bu talepleri karşılamakta zorlandıklarını belirtti.

Karadağlı, "Yeni oyunlar üretmek zorundayım ve oyuncularımı kullanmak zorundayım. Devlet tiyatrosu oyuncularının kurum dışında iş yapmalarını elbette ki destekliyorum. Ama öncelikli görevleri devlet tiyatrolarında oynamak. Asli görevlerini aksatmama kaydıyla herkese izin veriyorum." ifadelerini kullandı.

"Kültür Yolu Festivalleri halka temas eden bir festival"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise Kültür Yolu Festivalinin gerçekleştiği her ilde Filistin sinemasına ayrı bir alan açtıklarını belirtti.

Festivallerde, Filistinli yönetmenleri ağırladıklarını ifade eden Güven, "Filistin'i dert edinenleri ağırladık. Filistin'i ve orada yaşanan trajediyi konuştuk. Bugün de çok güzel bir film olan 'Farha'yı seyredeceğiz. Filmin sonunda da yönetmenimizi ağırlıyoruz Diyarbakır'da. Diyarbakırlı sinemaseverler yönetmene doğrudan soru sorma şansını da bulacaklar. Çok güzel ve etkileyici bir film, kaçırmasınlar." dedi.

İlçelerde gezen sinema tırının bulunduğunu, tırın şu ana kadar 61 ilde 358 ilçede toplam 895 bin seyirciye ulaştığını anlatan Güven, yakın bir gelecekte 1 milyon sayısını göreceklerini ifade etti.

Sinemanın halka temas eden bir sanat dalı olduğunu dile getiren Güven, şunları kaydetti:

"Kültür Yolu Festivalleri halka temas eden bir festival. O yüzden çok güzel bir enstrüman sinema. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sayıyı daha da artıracağız. Dünyada eşi benzeri olmayan bir festivalle karşı karşıyayız. Milyonlarca insana ulaşıyor. Bunun bir parçası olmak çok güzel. Diyarbakır'a çok uzun süredir gelmemiştim. Bu gelişimde gerçekten çok etkilendim. Burası çok güzel bir şehir. Çok güzel bir cazibe merkezi."

"Yeni büyük eserler geliyor"

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ise tarihin en önemli dönemlerinden birisini seyircilerin teveccühüyle yaşadıklarını belirtti.

Çıkardıkları yaklaşık 1006 temsil ile 610 bin seyirciye ulaştıklarını anlatan Sağtürk, yüzde 39 temsilde, yüzde 63 de seyirci sayısında artış sağladıklarını ifade etti.

Sağtürk, şunları söyledi:

"Festivallerimizde de müthiş bir oran yakalanmış oldu. Bu heyecanla yeni projeler ve yeni sezonun oluşmasına çalıştık. 2025-2026 sezonu için hemen hemen programımızı tamamladık. Yeni büyük eserler geliyor. Yerli ve milli eserler çok değerli olacak. Onlara son derece önem vereceğiz. Uluslararası arenada opera ve bale konusunda gerçekten çok özel platformlar yakaladık. Haritamızı açtık. Bu haritada az gidilen illeri tespit ettik. Bu illerde, '1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'ni organize etmeye çalışacağız. Bir festival devreye girecek. Aralık ayına kadar bu festivalimizi organize ettikten sonra opera ve bale her yerde imzasıyla 6 il müdürlüğümüzle 3'er il tespit ederek Türkiye'de bale, opera ve çok sesli müziği seyircilerimizin bulunduğu bölgelere taşımaya özen göstereceğiz. Bunu yaparken aynı zamanda yetenek tespiti organize etmeye çalışacağız. Konservatuarlara gelecek talepte bir artış yaratabilir miyiz onlara bakacağız, paneller düzenleyeceğiz."

Diyarbakır'ın opera, bale ve çok sesli müziğe uzak olmadığını ifade eden Sağtürk, özellikle Diyarbakır Kültür Yolu Festivali ile bunu gözlemlediklerini kaydetti.

Sağtürk, şöyle dedi:

"Daha da artırmamız lazım. Bize düşen görev bu. Tüm Kültür Yolu Festivallerinde varız. Dünyada bir örneğinin olmadığını düşünüyorum bu festivalin. Çok değerli ve önemli olduğu inancındayım. Seyirciyi sanatçıyla buluşturan devlet kanalındaki bu güçlü mekanizmanın giderek gelişiyor olması bize mutluluk veriyor. Bunun için paydaş olarak bulunmaktan son derece gururluyum."

Festivalde, " Anadolu Ajansı'nın Gözünden Kültür Varlıkları Sergisi" açıldı

Festival kapsamında, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesinde Anadolu Ajansı'nın Gözünden Kültür Varlıkları Sergisi" de açıldı.

Sergide, Diyarbakır'ın kültür varlıklarını 4 mevsim fotoğraflayan muhabir Bestami Bodruk'un 30 fotoğrafı yer alıyor.

Türkiye Jokey Kulübü'nden "at sevgisi" temalı sergi

Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) geleneksel olarak düzenlediği "At", "At Sevgisi" ve "At Yarışı" konulu 12. Resim Yarışmasında seçici kurul tarafından belirlenen 39 eserin yer aldığı "Resim Yarışması Sergisi" de Diyarbakır Arkeoloji Müzesinde festival boyunca ziyarete açık olacak.

TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce serginin, Diyarbakır'ın ardından Bursa ve Ankara olmak üzere diğer hipodromlarda da sanatseverlerin beğenisine sunulacağını söyledi.

Gülerce, "Festival oldukça hareketli, yoğun ilgi var. Sergimizin de at sevgisi temalı olması bizim için önemliydi. Toplumumuzda at sevgisini, canlıya dair sevgiyi aşılamak, artırmak ve yeni nesillere aktarmak önemli. 2022'de de sergimize yoğun bir ziyaret olmuştu. Bu yıl da yine yoğun olacağı görülüyor." dedi.