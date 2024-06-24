Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı - Son Dakika
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Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı

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Diyarbakır'da hamburger ve kahve zinciri şubelerine, "Cenk, cihat, şehadet" sloganlarıyla girerek protesto yapan ve restoranın güvenlik kamerası görüntülerinde bekçilerin de yer aldığı olayla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi. "Bekçilerin olaya seyirci kalıp eylemcilerin içeriye girmelerine müsaade ettikleri" şeklindeki iddiaları yalanlayan Valilik, "Bu görüntüler, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir." açıklamasını yaptı.

24.06.2024 18:41
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Diyarbakır Valiliği, "bekçilerin kentteki işletmeye giren kişilere müsaade ettiği" iddiasına ilişkin, "Bu görüntüler, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir." açıklamasında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, 22 Haziran Cumartesi günü kentteki iş yerine yönelik eylemle ilgili bazı sosyal medya hesaplarında "bekçilerin olaya seyirci kalıp eylemcilerin içeriye girmelerine müsaade ettikleri" şeklinde paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Diyarbakır Valiliği, bekçilerin işletmeye giren kişilere müsaade ettiği iddialarını yalanladı

"EYLEMCİLER BEKÇİLER TARAFINDAN DIŞARIYA ÇIKARTILMIŞTIR"

Açıklamada, "Oysa ki bu görüntüler, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir." ifadesine yer verildi. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Diyarbakır'daki iki işletmeye giren 16 kişinin işlemlerinin, İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.

Diyarbakır Valiliği, bekçilerin işletmeye giren kişilere müsaade ettiği iddialarını yalanladı

NE OLDU?

Diyarbakır Sur'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren bir grup, bir hamburger ve kahve zinciri mağazalarına girerek protesto düzenledi. Grup üyeleri, "Cenk, cihat, şehadet" sloganları atarak renkli boyayla dolu balonları içeriye fırlattı. Mağazada bulunan müşteriler ise panikle kaçıştı.

Diyarbakır Valiliği, bekçilerin işletmeye giren kişilere müsaade ettiği iddialarını yalanladı

Türkiye'nin gündemine oturan ve kısa sürede sosyal medyada görüntüleri yayılan olay sonrası, İçişleri Bakanlığı 16 kişinin gözaltına alındığını ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceklerini açıkladı.

Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır\'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran 'şeriat' sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Aziz Samsa: öyle şovmenlik yapacağımıza gidin filistinde savaşı nki bilelimki gerçek ten bunlar filistindeki kardeş lerini için mücadele ediyor 5 1 Yanıtla
  • caps lock: Madımak otelini yakanlarla bunlar aynı kişiler. 2 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı - Son Dakika
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