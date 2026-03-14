Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğu Akdeniz'de Askeri Gerginlik Artıyor

14.03.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası, AB ülkeleri GKRY'ye askeri sevkiyatlarını artırdı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'ın misillemelerinin ardından, başta İngiltere olmak üzere Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) askeri sevkiyatları sürerken, bölgedeki hava ve deniz kuvveti varlıklarında artış kaydedildiği bildirildi.

AA muhabirinin açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre, İngiltere, Yunanistan, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda, Doğu Akdeniz ile GKRY'ye uçak gemisi, savaş uçağı, fırkateyn, helikopter ve insansız hava aracı (İHA) engelleyici sistemleri gönderdi.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'ın misillemelerinin ardından, özellikle Güney Kıbrıs'taki İngiliz egemen üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) 2 Mart'ta İHA çarpması sonrası Avrupalı liderleri tek tek arayarak askeri yardım talep etti.

Rum lider Hristodulidis'in taleplerinin ardından, başta İngiltere olmak üzere AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz'deki kuvvet varlıklarında artış kaydedildi.

Basında çıkan haberlerde, Belçika'nın da Lübnan'daki Hizbullah tarafından GKRY'ye saldırı olması durumunda Rumlara gerekli askeri desteği vermeye hazırlandığı iddia edildi.

İlk sevkiyatı İngiltere yaptı

GKRY'de egemen askeri üsleri bulunan İngiltere, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları henüz başlamadan şubatın başında Akrotiri Üssü'ne burada bulunan Eurofighter Typhoon avcı uçaklarına ilaveten 6 adet F35 savaş uçağı gönderdi.

İngiltere tarafından gönderilen ve İHA'lara karşı kullanılan çok amaçlı Martlet füzeleriyle donatılan 2 AgustaWestland AW159 Wildcat helikopteri, nakliye uçakları ile getirilerek İngiliz egemen üssü Akrotiri'ye konuşlandırıldı.

İngiltere geçen hafta bu helikopterlere ek olarak 1 adet Merlin Mk2 tipi helikopteri daha Güney Kıbrıs'taki egemen üssüne gönderdi.

İngiliz Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de hava savunma alanında dünyanın en gelişmiş gemilerinden sayılan HMS Dragon gemisi, Kıbrıs'a doğru yola çıktı.

İngiliz basını, geminin Manş Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları dolayısıyla Güney Kıbrıs'taki İngiliz Üssü'ne gecikmeli ulaşacağını öne sürdü.

Yunanistan GKRY'ye savaş uçağı ve gemi gönderdi

Yunanistan, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in çağrısı üzerine tarihi müttefiki Rumlara 4 F16 savaş uçağı gönderdi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Yunan savaş uçakları GKRY'nin Baf kentinde bulunan Andreas Papandreu Hava Üssü'nde konuşlandırılarak eğitim uçuşlarına başladı.

Haberlerde, Yunanistan'ın GKRY'ye gönderdiği Kimon ve Psara adlı iki firkateynin, Limasol açıklarında devriye faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

GKRY'ye ziyarette bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da ülkesinin GKRY'nin her türlü yardım talebine tüm imkanlarıyla karşılık vereceğini açıkladı.

Fransa hem Doğu Akdeniz'e hem de GKRY'ye gemi konuşlandırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Charles de Gaulle uçak gemisi ve ona eşlik eden gemilerin Doğu Akdeniz'e gönderileceğini açıkladı.

Beraberindeki koruma görev grubu gemileri ile Akdeniz'e ulaşan Charles de Gaulle uçak gemisi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından geçen hafta başında ziyaret edildi.

Rum medyası, Macron'un 9 Mart'ta Charles de Gaulle uçak gemisini GKRY ile aynı gün ziyaret ettiğine dikkati çekti.

Öte yandan, GKRY'de İngilizce yayımlanan CyprusMail gazetesi, Fransız firkateyni Languedoc'un Kıbrıs açıklarına ulaştığını yazdı.

Almanya'dan Rumlara firkateyn desteği

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından yaşanan süreçle birlikte GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in taleplerine cevap veren ülkelerden birisi de Almanya oldu.

Alman Deniz Kuvvetlerine bağlı FGS Nordrhein-Westfalen firkateyni geçen hafta Limasol açıklarına gelerek, GKRY'ye konuşlandırılan ve sayıları giderek artan Avrupa ülkelerinin askeri gemi gücüne katıldı.

İtalya ve Hollanda gemileri GKRY'ye ulaştı

İtalyan donanmasına ait Federico Martinengo firkateyni 160'tan fazla personeli ile GKRY yakınlarına ulaşırken, Hollanda hava savunma firkateyni HNLMS Evertsen, Rum kara sularında faaliyetlerine başladı.

Rum basını, Hollanda firkateynin ana deniz topunun geçici olarak devre dışı kalmasına rağmen alternatif bir silah sistemi ile bölgede faaliyetlerini icra ettiğini ileri sürdü.

Basında çıkan haberlerde, HNLMS Evertsen'de 180 kadar denizcinin görev yaptığı belirtilerek, firkateynin hava savunma kabiliyetinin üst düzey olduğuna işaret edildi.

İspanyol gemisi, Fransız uçak gemisine eşlik edecek

GKRY'den yayın yapan Philenews'in İspanya Savunma Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Cristobal Colon firkateyni Doğu Akdeniz'de Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle ve bazı Yunan savaş gemilerine eşlik edecek.

Haberde, Cristobal Colon'un gemilerin hava savunma ve korumasını sağlamanın yanı sıra "askeri olmayan personelin tahliyesine" yardımcı olmayı da içeren bir misyonu yerine getirebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
ABD resmen duyurdu: Irak’ta düşen uçakta 4 asker öldü ABD resmen duyurdu: Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
Yargıtay’a 8 yeni üye seçildi Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Hiranur’u gören son tanık: Yüzü gülüyordu Hiranur'u gören son tanık: Yüzü gülüyordu
Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı
Göksel’i gören tanıyamadı Son görüntülerine yorum yağıyor Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Murat Övüç için yeni karar Murat Övüç için yeni karar
’’Krallığa ulaşacağız’’ diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa’yı mı yıkmak istiyor ''Krallığa ulaşacağız'' diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa'yı mı yıkmak istiyor?
Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı
Tarihi operasyon başlıyor Galatasaray’a 200 milyon euro Tarihi operasyon başlıyor! Galatasaray'a 200 milyon euro

11:13
Sorulan soru “Allah Nihat Hoca’ya sabır versin“ dedirtti
Sorulan soru "Allah Nihat Hoca'ya sabır versin" dedirtti
10:45
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta İran’ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
10:16
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet’i böyle anlatmıştı Son sözü ders niteliğinde
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
09:54
Bir coğrafya daha karıştı 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
09:52
Netanyahu öldü mü İddiaları güçlendiren görüntü
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
09:38
Savaş sürerken Türkiye’den yeni “Kamikaze İHA K2“ hamlesi Bayraktar “sürpriz“ deyip duyurdu
Savaş sürerken Türkiye'den yeni "Kamikaze İHA K2" hamlesi! Bayraktar "sürpriz" deyip duyurdu
08:51
Park halindeki otomobilde ölü bulundu
Park halindeki otomobilde ölü bulundu
08:44
İlber Ortaylı’nın ailesinden anlamlı istek Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
08:33
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
08:09
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
07:45
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama
İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
07:06
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
00:24
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 11:40:09. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.