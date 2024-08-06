Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Kapadokya'da başladı - Son Dakika
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Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Kapadokya'da başladı

İstanbul'dan önceki gün başlayan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılanlar, araçlarıyla geldikleri Nevşehir'in Göreme beldesindeki bir gecelik molanın ardından hareket etti. Ralliciler, Kapadokya'nın doğal güzelliklerini keşfetti ve turistlerle fotoğraf çektirdi. Ralli, Türkiye'nin tanıtımı ve barış mesajı vermek amacıyla düzenleniyor.

06.08.2024 08:30
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İstanbul'dan önceki gün başlayan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılanlar, araçlarıyla geldikleri Nevşehir'in Göreme beldesindeki bir gecelik molanın ardından hareket etti.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nde katılımcılar Kapadokya'ya geldi.

Sabahın ilk ışıklarıyla Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarının peribacalarıyla bütünleştiği manzarayı izleyen ralliciler, vadiler arasında gezinti yaptı.

Kimi noktalarda katılımcılar bölgenin doğal güzelliğini fotoğraflarken, kimi yerde de turistler rallideki araçların önünde objektife poz verdi.

Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, gazetecilere, çeşitli ülkelerden bireysel olarak yola çıkan katılımcıların İstanbul'da buluştuğunu, iki gündür yolda olan katılımcıların son durağının Moğolistan'ın Orhun kenti olacağını belirtti.

Keyifli bir rotada güzel bir yolculuk yaptıklarını aktaran Serin, şöyle konuştu:

"Burası start verdikten sonraki üçüncü durağımız. Bu yıl 5 ülkeden katılımcılar var. Yaklaşık 15 bin kilometrelik bir yolu katedeceğiz. Şuana kadar işin biraz daha gezi taraflarındayız, İran'dan sona bizi büyük etaplar bekliyor. Buradaki tarihi yerleri gördükten sonra çöl ayrı bir macera olacak. Kapadokya turistik bir yer ama. Doğu ve güneydoğu illeri gibi turistlerin pek gitmediği yerlere gidiyoruz. Türkiye'nin tanıtımı ve yabancılara Avrupa'da kamuoyunda yansıtıldığı gibi olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Doğu ve batı medeniyeti bugüne kadar hiç barışık olmamış. Ama ikisinin de birbirinden eksiği yok. Biz bir köprü oluyoruz, Türkiye bu köprünün temel taşlarından birisi. Gelen dostlarımız inanıyoruz ki Türkiye ve Türk cumhuriyetlerinin gönül elçisi olacaklar."

Ralliye İtalya'dan katılan David de Matteo ise Türkiye etabından büyük keyif aldığını dile getirdi.

Kapadokya'da muhteşem bir manzaraya uyandığını anlatan Matteo, "Rallide az uyuyoruz. Ama buna kesinlikle değiyor. Etrafımızda çok güzel bir manzara var. Bugün iki saat uyuyabildim. Önümüzdeki yaklaşık 15 gün daha sürecek keyifli bir yol var. Kesinlikle bu ralliye herkesin katılması gerek." şeklinde konuştu.

Antalya'dan katılan Gülay Karakimseliler de heyecanlı olduğunu, Kapadokya'da balonların oluşturduğu manzarayla karşılaşmanın heyecanını artırdığını ifade etti.

Geçen yıl öğretmenlikten emekli olduğunu kaydeden Karakimseliler, "Bundan sonraki yolumuz çok uzun. İran ve Türk cumhuriyetlerini çok merak ediyordum. Emekli olduktan sonra bunu yapacağım demiştim. Gerçekleştireceğim." dedi.

Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Avusturya ve Moldova'dan 28 sporcunun 12 araçla katıldığı rallinin bir sonraki durağı Adıyaman olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Kapadokya'da başladı - Son Dakika

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