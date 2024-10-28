Doğu Marmara ve Batı Karadeniz\'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma törenleri yapıldı

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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illeri Zonguldak, Düzce, Sakarya, Karabük, Bartın, Kocaeli ve Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi.

Zonguldak Valiliği önündeki törende Atatürk Anıtı'na Valilik ve Zonguldak Belediyesinin çelenkleri bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, gaziler, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Düzce

Düzce'deki tören kapsamında Anıtpark Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Düzce Belediyesinin çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlanan törende, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Garnizon Komutanı İkmal Albay Abdülvahap Bozkurt, Düzce Belediye Başkan Vekili Ali Dilber, siyasi partilerin temsilcileri, protokol üyeleri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler yer aldı.

Sakarya

Sakarya'da kutlamalar kapsamında Valilik Kampüsü'ndeki Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin çelenkleri konuldu. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin Türk bayraklarıyla eşlik ettiği törene, Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Albay Ramazan Sedat Baş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bazı belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kolluk kuvvetleri, gaziler ve öğretmenler iştirak etti.

Tören sonunda protokol üyeleri öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karabük

Karabük'teki törende Vali Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve Karabük Garnizon Komutanı Albay Murat Gürcan, Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan törene, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Bartın

Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin ve Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal ile siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de yer aldı.

Kocaeli

Kocaeli'de İzmit Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Çapa, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, askeri erkan, siyasi partilerin temsilcileriyle vatandaşlar iştirak etti.

Gölcük ilçesinde Anıtpark'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, Gölcük Belediye Başkanın Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Başsavcısı Tayfun Akbaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Sarıdağ, İlçe Emniyet Müdürü Mücahit Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, siyasi parti temsilcileri, gaziler ile şehit aileleri katılım sağladı.

Darıca ilçesi Cevher Dudayev Parkı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Yüksel Kara ile Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık anıta çelenk sunumu gerçekleştirdi.

Bolu

Bolu Anıtpark'ta düzenlenen törende, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Garnizon Komutan Vekili Tank Komando Kıdemli Albay Cavit Nartop ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bu arada kentte ikamet eden ve dün Avusturyalı Manuela ile dünyaevine giren Levent Ayaz, kutlamalara getirdiği Avusturyalı misafirlerine Türk kültürü ve tarihini anlattı.

Kutlamaları ilgiyle takip eden Avusturyalılar, askeri tören geçişine Türkiye bayraklarını sallayarak ve alkışlarla eşlik etti.