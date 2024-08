Doping Hafıza yapay zekayı öğrenme sürecine dahil ettiği 2024 ürünlerini tanıttı

Güncel

GEÇTİĞİMİZ yıl uluslararası iş ortakları ile Ar-Ge üssünde yaptığı geliştirmelerle tamamen yapay zeka destekli platforma dönüşen Doping Hafıza, yeni nesil öğrenme araçları ve uygulamalarıyla öğrenme dünyasını yeniden tasarlıyor. Platform, öğrencilerin sınav süreçlerinde ve okul rutinlerinde öğrenme deneyimini zenginleştirmek amacıyla hayata geçirdiği yeni ürünlerini düzenlediği bir lansmanla duyurdu. 2024 projelerinin, 'Doping Hafıza Hayallerinde Seninle' mottosuyla oluşturulduğunun altı çizilen lansmanda, 21'inci yüzyıla ayak uydurmak hedefiyle yapay zeka ile oluşturulan 'DopiAI Öğrenme Arkadaşı' davetlilere tanıtıldı. Doping Hafıza CEO'su Mert Kalkavan, "Hayatta tek doğru şık olmadığı gibi eğitimde de tek bir doğrunun olmadığına inanıyoruz. Burada önemli olan gençlerimizin hayaller kurmasına vesile olmak ve bu hayalleri gerçekleştirmesinde onlara destek olabilmek" dedi.

Doping hafızanın yeni ürün lansmanı İstanbul'da, Doping Hafıza CEO'su Mert Kalkavan, Dijital Ürün Yöneticisi Emre Kılavuz, İçerik Koordinatörü Gözde Modan, İnovasyon Direktörü Tuğrul Bayındırlı ve aralarında Aslıhan Doğan Turan, Demet Şener ve Nur Tuğba Namlı'nın da olduğu çok sayıda davetlinin katıldığı bir etkinlikle gerçekleşti. YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), LGS (Lise giriş sınavı), KPSS, ALES, DGS ve diğer sınavlara hazırlanan öğrencilerin tercih ettiği platform, bünyesinde oyunlaştırılmış öğrenme, video anlatımlar ve özetler, interaktif sorular, kişiselleştirilmiş ders çalışma programı, uzman koçluk ve geniş içerik kütüphanesi gibi içerik ve hizmetleri barındırıyor. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak 1,2 ve 3'üncü sınıflar için oluşturulan ve tanıtılan 'Merak et, Keşfet, Oyna ve Öğren' kategorileri ile oluşturulan yeni modüllerin tanıtıldığı lansmanda yapay zeka ile oluşturulan 'DopiAI Öğrenme Arkadaşı' davetlilerle buluştu.

'ÖNEMLİ OLAN GENÇLERİMİZİN HAYALLER KURMASINA VESİLE OLMAK'

Doping Hafıza CEO'su Emre Kalkavan tanıtılan yeni ürünleri oluştururken hangi amaçlarla yola çıktıklarından bahsetti. Kalkavan, "Hayatta tek doğru şık olmadığı gibi eğitimde de tek bir doğrunun olmadığına inanıyoruz. Burada önemli olan gençlerimizin hayaller kurmasına vesile olmak ve bu hayalleri gerçekleştirmesinde onlara destek olabilmek. O yüzden bu seneki sloganımız 'Doping Hafıza Hayallerinde Seninle" diye konuştu.

ÜÇ SAÇ AYAĞI VAR

Dijital öğrenme platformunu bu yıl ara sınıflar ve ilkokullarda da hayata geçirdiklerini aktaran Kalkavan, yeni ürünlerinde 21'inci yüzyıl becerilerini ne denli önemsediklerini aktardı. Kalkavan şöyle konuştu:

"Doping Hafıza olarak halihazırda 4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar hizmet vermekteydik. Bu sene de 1-2 ve 3'üncü sınıflara dair ürünümüzü bugün lanse ediyoruz. Burada yeni ürünler geliştirirken bizim için önemli olan bir şey oradaki yaş grubunun ihtiyacını doğru anlayabilmek. Akademik başarı tabii ki önemli ama onun ötesinde bu dönem aynı zamanda bazı 21'inci Yüzyıl becerilerini de edinmeye başlamanız gereken bir alan. Bu anlamda kodlama geliştirme gibi 21'inci Yüzyıl becerilerini aşılıyoruz. Bunun da ötesinde birebir koçluk gibi bir hizmetle belli periyotlarla velilerimiz, öğrencilerimiz uzman koçlarla görüşebiliyor. Branş uzmanlarından ödev veya ders desteği de alabiliyor.

"Geleceğe güvenle bakan bireyler yetiştirmek için eleştirel düşünme, kodsuz uygulama geliştirme gibi 21'inci yüzyıl becerileri de belki bir ders kadar önemli veya sosyal öğrenci toplulukları, birebir koçluk, rehberlik almak, sosyal-duygusal anlamda kendini geliştirebilmek de sınavlarda yazılılardaki başarılarınız kadar önemli. Bu ilkokul-ortaokul ürünlerimizde de bunları daha iyi başarmaya çalışıyoruz. Biz buna 'Doping Hafıza Bütünsel Öğrenme Modeli' diyoruz ve bunun 'Akademik Başarı', 'Sosyal-Duygusal Gelişim' ve 21. Yüzyıl Becerileri olmak üzere üç saç ayağı var. Bu akışa ek olarak farklı bir akışa sahip olan bir dersimiz var, o da İngilizce. İngilizce dersimizde Oxford içeriklerine ve etkinliklerine bolca yer veriyoruz. Kullandığımız ana kaynak, Oxford kitapları.

"Doping Hafıza'nın ilkokul eğitim paketleri, 1'inci sınıftan 3'üncü sınıfa kadar olan öğrenciler için kapsamlı ve zengin içerikler sunuyor. Her sınıf seviyesinde tüm okul derslerini kapsayan binlerce etkileşimli içerik, Kral Şakir okuma kitapları, Oxford İngilizce içerikleri, MIT Scratch kodlama dersi, bire bir özel dersler ve rehberlik uzmanlarıyla düzenli bire bir veli toplantıları gibi çeşitli eğitim materyalleri bulunuyor. Ayrıca, yapay zeka koçu Dopi ve velilere özel takip uygulaması ile kullanıcıların ve velilerin eğitim süreci boyunca etkin bir şekilde desteklenmesi hedefleniyor. Bu paketler, kullanıcıların sağlam temeller atmasını ve eğlenerek öğrenmesini sağlamak üzere tasarlandı."

YAPAY ZEKA DERS KOÇU DOPİAI

Kalkavan yeni tanıtılan ürünlerindeki yapay zeka ders koçundan da bahsetti:

"Ürünlerimizde kullanıcılarımızı 7gün 24 saat takip eden, onlarla iletişimde kalan ve onlarla empati kuran 'Dopi' adında bir yapay zeka ders koçumuz var. Dopi sizin sistemdeki ilerlemenizi takip edip size gerektiği zaman farklı metodolojilerle aynı konuları pekiştirecek şekilde anlatabiliyor. Bir nevi gerçek bir özel öğretmen deneyimini düşünün oradaki farklı unsurları mimiklemeye çalışıyor."

'AMACIMIZ TAMAMEN DUYGULARIYLA BİR İNSANI REPLİKA ETMEK DEĞİL'

Kalkavan yapay zeka kullanma sebeplerini de anlattı. Amaçlarının insanı taklit etmek olmadığını söyleyen Kalkavan, "Bizim amacımız bununla tamamen duygularıyla bir insanı replika etmek değil. Özel öğretmen birebir ders için en verimli eğitim yöntemlerinden biridir ama bunu yapacak kaynak ve ekonomik imkan her yerde, herkeste bulunmayabiliyor. Eğer yapay zeka bize bu anlamda bir kaldıraç sağlayacaksa özellikle bizim gibi ülkeler için çok anlamlı bir fayda" ifadelerini kullandı.

BİRİNCİ SINIF ÜRÜNLERİ 1 AY İÇİNDE KULLANICILARLA BULUŞUYOR

Kalkavan kullanıcıların ürünlerle ne zaman buluşacağını da akardı:

"İkinci, üçüncü sınıf ürünlerimiz şu an halihazırda kullanıcılarımızla buluştu. Birinci sınıf ürünümüz de önümüzdeki bir ay içerisinde kullanıcılarla buluşuyor olacak. DopiAI ürünümüz de öncelikle yurt dışında İngilizce konuşulan pazarlarda, sonra İspanyolca, Portekizce konuşulan pazarlar ve Türkiye'de de yayına girecek.

'FIRSAT EŞİTLİĞİNİ YARATMAK AKADEMİK BAŞARI KADAR ÖNEMLİ'

Doping Hafıza'nın akademik başarının yanında fırsat eşitliği yaratmak için de hizmet ediyor olduğunu söyleyen Kalkavan, "Bu sene de diğer senelerde olduğu gibi çok başarılı öğrencilerimiz var. Bizim için bir o kadar önemli olan şeyse geçtiğimiz sene derecesi 400 bin, 500 binlerde olup bunu bu sene 5 bin, 10 binlere çekenler ve bunun da ötesinde yarattığımız fırsat eşitliği. Şu an bizim platformumuzda 81 ilden bine yakın ilçeden her sosyo-ekonomik gruptan kullanıcı öğrenci aynı imkanlardan faydalanıyor. Eğlenerek öğreniyor. Bunun içerisinde örnek vermek gerekirse bulunduğu köyde belli branşlarda öğretmen olmayan öğrencimiz de var, istediği her imkanı erişimi çok kolay olan belki Türkiye'nin bazı en varlıklı ailelerinin çocukları da var. Amacımız 14 yıldır en ideal, en bütünsel öğrenme deneyimini maddi ve coğrafi olarak daha erişilebilir kılmak. O yüzden akademik başarı önemli, ama onun yanında o fırsat eşitliğini yaratmak da en az onun kadar önemli" dedi.

Davetliler arasında olan Nur Tuğba Namlı da uygulamayı 1 yıldır kullandığını ve çok memnun olduklarını belirtti. Namlı, "3 çocuğum var. Artık Arden 8 yaşına geldi ve teknoloji ile çok iç içe. Dolayısıyla onun kullanmasını desteklediğim projelerden biri. Geçen sene tanıma fırsatı buldum. 1 senedir de hayatımızın önemli bir yerinde devam ediyoruz" diye konuştu.

Aslıhan Doğan Turan ise çocuklarda zaman zaman motivasyon kayıpları olabildiğini ve ailenin de interaktif bir şekilde dahil edildiği bu uygulamanın ona heyecan verdiğini aktardı. Turan, "Ders çalışmanın keyifli bir ortamda olması, çocukları ders çalışmaya motive edecek şeylerin olması ve cezbedici olması bence çok önemli bir şey. Doping Hafıza da gördüğüm kadarıyla bunu çok güzel bir şekilde yapmış. Aynı zamanda çocuğu mutlu ederken veliyi de mutlu edecek bir iletişim şekli kurmuşlar. Rehberlik ve eğitmenlerle toplantı gördüm veli toplantısı şeklinde. Bunları böyle bilgisayardan online yapabilmek çok muhteşem. Her yönüyle çok memnun kaldım" İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yeni ürünlerden ilkokul için tasarlanan dijital içerik tanıtımı yapıldı. Dijital Ürün Yöneticisi Emre Kılavuz, İçerik Koordinatörü Gözde Modan ve İnovasyon Direktörü Tuğrul Bayındırlı yeni ürünlerle ilgili sunumlar gerçekleştirdi. Lansman sonunda davetliler ve çocuklar deneyim alanlarında yeni ürünleri keşfetme ve deneyimleme fırsatı buldu.