Dostluk Festivali Başladı

Güncel

"6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali", Filistinli yönetmen Michel Khleifi'nin "Üç Mücevherin Hikayesi" filminin gösterimiyle başladı.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'ndaki gösterim öncesi kısa bir söyleşi yapan yönetmen Khleifi, Belçika'da tiyatro bölümünde okuduktan sonra sinemaya merak saldığını belirterek, "Filistin'e sevgimi ve bağlılığımı ifade etmek istedim hep. Bunu da en iyi sinemayla yapacağımı düşündüm. Yönetmenlik kariyerimi Filistin'i anlatmaya adamış olduğum için çok mutluyum." dedi.

Khleifi, Üç Mücevherin Hikayesi filmini 1995'te Gazze'de çektiğini aktararak, "Bu film için Gazze'ye gittiğimde ilk düşündüğüm şey, Gazze'deki çocukların da özgürce oynama ve gelecek hakkında plan yapma hakları olduğu idi. Film çekimleri sırasında imgesel bir atmosfer oluşturmaya çalıştım ve kendi kültürümüze ait masallar inşa etmeye gayret ettim." şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze ve Filistin'e ait her şeyi yok etmek istediğine vurgu yapan Khleifi, "Filmde de göreceksiniz, Gazze, ben çekimleri yaptığım zamanlarda çok güzel bir bölgeydi. Ama şu an o güzellikten geriye hiçbir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.

Festival başkanı Faysal Soysal da gösterimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de çekilen ilk uzun metrajlı filmle festivalin açılışını yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Michel Khleifi'nin festivalin özel konuğu olduğunu aktaran Soysal, "1981'de çektiği Fertile Memory filmi, Cannes'ta gösterilen Filistin konulu ilk film. Kendisinin anlattığı kadarıyla festival komitesi Belçika filmi olarak göstermek istemiş ama Michel bunu kabul etmemiş. İlk defa Belçika-Filistin ortak yapımı olarak literatüre girmiş o filmi." ifadelerini kullandı.

"İlk defa bu kadar Filistin filmini bir araya topluyoruz"

Gazze'de yaklaşık bir yıldır süren soykırıma dikkati çekmek için festivali Filistinli şair Mahmud Derviş anısına düzenlediklerini belirten Soysal, şunları söyledi:

"Gazze'de çocuk, kadın, hayvan demeden ve hiçbir canlıya müsaade edilmeden, tamamıyla yaşamla ilişkili ne varsa yok ediliyor. Taş taş üstüne bırakılmıyor. Dünyada böyle bir suça teşebbüs edecek bir yapı bugüne kadar çıkmadı. Medyası, sineması, politikası, hatta Müslüman ülkelerindeki sistemleriyle bütün ülkeleri ve idarecileri kontrolü altına almış. Dünya tamamıyla Gazze'deki insanları terk etmiş. Bir şeridin içerisinde hapsolmuş ve günden güne yok oluşlarını izlediğimiz bir arena haline getirmiş. Bizler sinemacılar, sanatçılar olarak bu yapılan zulme, bu suçlara asla kayıtsız kalamayız. Bu sebeple de böyle bir festivali yapmaya gayret ediyoruz. Belki de dünyada ilk defa bu kadar Filistin filmini ve Filistinli yönetmeni bir araya toplamaya çalıştık. Yönetmenler, hayatlarını belki de tehlikeye atarak gelmeye çalıştı. Çünkü eli kolu bağlı oturmak ve olanları izlemek, sanatçının asla kabul edemeyeceği bir şey. Biz siyasetçi, savaşçı da değiliz. Yapabildiğimiz tek şey dolaylı yoldan eserlerimizle bütün insanlarda empati yoluyla bir farkındalık oluşturmak ve vicdanlarını harekete geçirmek. Bu sebeple Ürdün'deki uçuşlar iptal olmasına, hayati riskleri olmasına rağmen Filistinli yönetmenler zorlukla buraya geldi. Bazıları gelemedi, iptal oldu. Yine İran'dan ve farklı ülkelerden, Orta Doğu'daki savaş sebebiyle sıkıntılar yaşayarak gelen yönetmenlerimiz oldu."

Filistin ve dostluk temalı 56 film, izleyiciyle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilen, İstanbul Sanat Paylaşım Derneği ve Balkon Sanat'ın organizasyonuna imza attığı festivale Filistinli yönetmenler Michel Khleifi, Darin J. Sallam, Ameen Nayfeh, Mohammed Almughanni, Ahmad Saleh, Youssef Hasan, Hayat Labban, Ward Kayyal, Rami Abbas, Luay Awwad, Thekra Zohir Makalde, Saeed Moltaji ve Tariq Rimawi katılacak.

Filistinli yönetmenler, Grand Pera Emek Sahnesi'nde bugün düzenlenecek panelde, Filistin sinemasını ve Gazze'de yaşananları konuşacak.

Cannes ödüllü yönetmen Khleifi, yarın aynı salonda festival başkanı Faysal Soysal'ın yönettiği ustalık okuluna konuk olacak.

Son bir yılda çekilen Gazze ve Filistin temalı yapımların da aralarında bulunduğu 56 film, AKM Yeşilçam Sineması, Grand Pera Emek Sahnesi, Rami Kütüphanesi ve Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

Festival kapsamındaki paneller, ustalık okulu eğitimleri, özel gösterimler ve yarışma seçkisi gösterimleri Taksim bölgesinde gerçekleştirilecek.

Toplam 100 bin lira ödül

Tarık Tufan'ın jüri başkanı olduğu festivalde yarışacak filmler Amin Nayfeh, Alma Terziç Saraçoğlu, Ali Aydın, Tuba Özden Deniz, Ahmad Saleh, Darin J. Sallam ve Emre Pekçakır tarafından değerlendirecek.

Kazanan yapımlara toplam 100 bin lira para ödülü ile 50 bin lira değerinde Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.

Bu yılki onur ödülleri Filistin'de yaşanan drama çizgileriyle dikkati çeken yazar ve çizer Hasan Aycın ile Filistinli yönetmen Michel Khleifi'ye verilecek.

Festival, 6 Ekim'de AKM Tiyatro Salonu'nda yapılacak gala ile sona erecek.