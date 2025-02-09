Down Sendromlu Gençlerin El Sanatları İle Hayata Katılması - Son Dakika
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Down Sendromlu Gençlerin El Sanatları İle Hayata Katılması

Down Sendromlu Gençlerin El Sanatları İle Hayata Katılması

Samsun'da Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği, 18 yaş ve üstü down sendromlu gençlere el sanatları eğitimi vererek, sosyal hayatlarına katılmalarını sağlıyor. Dernek, gençlerin ürettiği el ürünlerini satarak kazanç elde etmesine olanak tanıyor.

09.02.2025 11:24  Güncelleme: 11:29
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SAMSUN'da 2017 yılında kurulan Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği (Down Çed) 18 yaş ve üstü gençlere eğitim kursları veriyor. Down Çed Başkanı Ulviye Demirci, "Çocuklarımıza el sanatları eğitimi aldırdık ve bu eğitimin sonucunda çocuklarımız burada çeşitli el ürünleri yapıyorlar. Biz pazar oluşturuyoruz, bunları satıyoruz ve ücretlerini de çocuklar alıyor" dedi.

Özel eğitim öğretmenleri gözetiminde verilen kurslarda sosyalleşen down sendromlu gençler, yaptıkları hediyelik eşya, bez bebek, takı ve epoksi, kağıt çalışmaları gibi ürünleri satarak kazanç sağlıyor. 1'i down sendromlu 4 çocuk annesi Down Çed Başkanı Ulviye Demirci, "3'üncü oğlum down sendromlu. Şu anda 27 yaşında. 2017'de kurulmuş olan derneğimiz down sendromlu çocuklara sahip ailelerden oluşturularak, çalışmalar yapmaktayız. Biz aslında hak temelli çalışmalar yapmak üzere kurulmuş bir dernek olmakla beraber sahada down sendromlu bireylerin yaşadıkları problemleri toparlıyoruz. Çözüm önerileriyle birlikte raporlaştırıp, ilgili kurum ve kuruluşlara bunu iletiyoruz ve takibini yapıyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Türkiye genelinde veya yurt dışında çözüme ulaşmış olanları takip ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlara da bunları bildiriyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZ ÇEŞİTLİ EL ÜRÜNLERİ YAPIYORLAR'

Down sendromlu çocukları hayatın içine katmak için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Demirci, "Eğitim hayatını tamamlamış down sendromlu çocukları 'Nasıl sosyalleştirebiliriz, nasıl hayatın içerisine katabiliriz' diye bir düşüncenin içerisine girerek İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ile birlikte yapmış olduğumuz bir projeyle çocuklarımıza el sanatları eğitimi aldırdık ve bu eğitimin sonucunda çocuklarımız burada çeşitli el ürünleri yapıyorlar. Biz pazar oluşturuyoruz, bunları satıyoruz ve ücretlerini de çocuklar alıyorlar. 2022 yılından bu yana bu şekilde devam etmekte. Onun haricinde tiyatro çalışmaları, halk oyunları çalışmaları gibi sosyal sorumluluk çalışmaları, toplumda farkındalık çalışmaları, aileleri eğitimin içerisine katmak için aile eğitim seminerleri, online eğitimler gibi çok yelpazesi geniş farkındalık eğitimleri yapıyoruz" dedi.

'EĞLENEREK ÇALIŞIYORUZ'

Öğrencilerle yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Down Çed El Sanatları Öğretmeni Nimet Var, "15 yıldır özel eğitimli öğrencilere dersler veriyorum. Çocukların becerilerine ve yeteneklerine göre ince motor çalışıyoruz. Kalın motor çalışıyoruz. Yaptığımız ürünlerimizi satışa sunuyoruz. Kazandığımız paralarla da çocuklarımıza ihtiyaçlarını veriyoruz. İstediklerini alıyoruz. Çocuklarımıza etkinlikler yapıyoruz. Alçılarımız var, biz alçılarımızı kendimiz döküyoruz. Samsun'a özgü hediyelik eşya tasarlıyoruz. Bez bebek yapıyoruz, epoksi yapıyoruz, epoksi döküyoruz, makrome çalışıyoruz, kağıt çalışmalarımız var, takılar yapıyoruz. Onları bazı zamanlarda satışa sunuyoruz, sergilerimiz oluyor. O şekilde değerlendiriyoruz. Çok istekliler, çok seviyorlar. Hele boyama yapmayı çok seviyorlar çocuklarımız. Hem eğleniyorlar hem eğlenerek yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Samsun, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Down Sendromlu Gençlerin El Sanatları İle Hayata Katılması - Son Dakika

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