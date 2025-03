Down Sendromu Günü'nde Konuştular: "Fırsat Verilirse Her Şeyi Yaparız"

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde spor kariyerini sürdüren down sendromlu Selin Durgut ve Alper Öztürk topluma örnek olmaya devam ediyor. Başarılarıyla ilham kaynağı olan iki sporcunun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin down sendromlu personeli 26 yaşındaki Güneş Aykol da "Fırsat verilirse biz her şeyi yapabiliriz" diyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün down sendromlu sporcuları Selin Durgut (23) ve Alper Öztürk (33) için kulüp yöneticileri tarafından özel bir tören düzenlendi. Kulüp Başkan Vekili Tuğçe Gülcüler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak tüm yetenekli çocuklara imkan tanımayı amaçladıklarını belirterek "Bugün çok özel bir gün. Sevgiye doyduk. Alper ve Selin ile olmak bana umut ve sevgi verdi. Saf sevgiyi hissedebildiğimiz fazla an yaşamıyoruz. Bu anları yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sporcuları olması da bizim için ayrı mutluluk ve gurur meselesi" ifadelerini kullandı.

"Hayalim İtalya"

Jimnastik ve buz pateninde önemli başarılara imza atan down sendromlu milli sporcu 23 yaşındaki Selin Durgut "Bale, zumba, pilates, tenis, masa tenisi, okçuluk, bütün branşlarda varım. Sporla kendimi çok iyi hissediyorum. Çok güzel yarışmalara katılıyorum. İtalya'da yarışmak benim hayalim. Olimpiyatlara gideceğim, birincilikler elde edeceğim. Buz pateninde de mutluyum ama jimnastik bambaşka, bayılıyorum. Yeter ki isteyelim, her şeyi başarabiliriz. Buradaki herkesi çok seviyorum. Büyük küçük bütün arkadaşlarımın Down Sendromu Günü'nü kutluyorum" dedi.

"Ben ona bal sendromu diyorum"

Baba Erdoğan Durgut da Selin'in çok pozitif ve aktif olduğunu belirterek "Ben ona bal sendromu diyorum. Enerji dolu, insancıl, bize hayatı tekrar sevdiren bir evlat. Biz ondan çok şey öğrendik. Saygıyı, çıkarsız sevgiyi öğrendik" dedi. Kızının buz pateninde ve jimnastikte büyük başarılar elde ettiğini belirten Erdoğan Durgut, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de katkıları için teşekkür etti. Durgut, "Çocuklarımızı evlere kapatmayalım. Çocuklarımızı spora yönlendirelim, sporla her başarıyı elde ediyorlar" dedi.

Kazandığı başarılarla adını duyurdu

2002 doğumlu Selin Durgut, Türkiye'de spor lisesini kazanan ilk down sendromlu kız olarak Manisa Spor Lisesi'ni birincilikle bitirdi. Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü'nden mezun oldu. Türkiye şampiyonalarında jimnastik ve buz pateni alanlarında kazandığı başarılarla adını duyurdu. Milli jimnastikçi Selin Durgut, TOYP Türkiye (Türkiye'nin On Başarılı Genci Onurlandırma Programı) tarafından İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde "Türkiye Senatosu Özel Ödülü" ile onurlandırıldı. Selin Durgut, 2024 yılının mart ayında 33 ülkeden 858 sporcunun katılımıyla Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda da 3 bronz madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı. Durgut, vurmalı çalgılar üstadı Burhan Öcal ile büyük bir konsere katıldı ve Hakan Akkaya'nın defilelerinde görev alarak sunuculuk deneyimi elde etti. Selin 2025 yılında Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi'nde çalışmaya başladı.

"Başarılarım annem için"

Başarılarını İzmir depreminde vefat eden annesi Fatma Öztürk'e armağan eden 33 yaşındaki down sendromlu milli sporcu Alper Öztürk ise "Hayatımı sporun kaplaması beni mutlu ediyor. Her başarımı annem için alıyorum. İstediğimiz zaman her başarıyı elde edebiliriz" diye konuştu.

Alper Öztürk, down sendromlu sporcuların "Olimpiyat Oyunları" olarak kabul edilen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda kulplu beygir, atlama masası, halka ve barfikste 4 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Genel tasnifte ise dünya şampiyonluk kupasını elde etti. Buz pateninde de Türkiye şampiyonlukları bulunuyor.

"Annem, babam çalıştığım için çok mutlular"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışkanlığıyla dikkat çeken down sendromlu 26 yaşındaki personeli Güneş Aykol da kariyer yolculuğu hakkında konuştu. İZTARIM AŞ'de insan kaynakları bölümünde büro personeli olarak görev yapan Aykol, "Fırsat verilirse biz her şeyi yapabiliriz. Çalışma hayatına katılmak istedim ve annem, babam çalıştığım için çok mutlular" dedi.

Liseden mezun olduktan sonra iş sahibi olmak istediğini ve 3 yıldır burada çalıştığını belirten Güneş Aykol "Burası bana iyi geliyor. Arkadaşlarımla daha güzel vakit geçiriyorum. Çalışmayı seviyorum. İşimi seviyorum. İnsanlarla iletişim kurmayı seviyorum" ifadelerini kullandı.

İnsan Kaynakları Şefi Hatice Kahraman ise "Güneş ile çalışmak güzel bir his, heyecan verici. Kendisini çok geliştirmiş. Onu çok seviyoruz, iyi ki bizimle" dedi. Muhasebe Uzmanı Havva Çelik de, "Güneş burada en iyi anlaştığım insanlardan biri açıkçası. Çalışmayı çok seviyor. Cana yakın, yardımsever" diye konuştu.