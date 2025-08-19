Dünya Kahve Ticareti 370 Milyar Doları Aştı

Sıcak ve soğuk versiyonlarıyla artan kahve tüketimi, bu alandaki ticarete de hareketlilik getirirken, dünyada son 10 yılda "kahve keyfi" için harcanan para 370,3 milyar dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, kahve zincirlerinin artmasıyla birlikte sektör yükseliş trendine devam ediyor.

Bu kapsamda, dünya genelinde 2015-2024 döneminde 370,3 milyar dolarlık kahve ithalatı yapılırken, 69 milyar 227 milyon dolarla ABD ilk sırada geldi. Bu ülkeyi, 41 milyar 962 milyon dolarla Almanya ve 28 milyar 987 milyon dolarla Fransa izledi.

Dünyada son 10 yılda en fazla kahve ithalatı yapan diğer ülkeler ise İtalya, Kanada, Belçika, İspanya, Japonya, Hollanda ve İsviçre oldu. Bu 10 ülkenin, söz konusu dönemde yaptığı kahve ithalatı toplamda 238,5 milyar doları buldu. Böylece söz konusu ülkeler, dünya kahve ithalatının yüzde 64,4'ünü gerçekleştirmiş oldu.

Kahve ihracatı 360,3 milyar dolara ulaştı

Aynı dönemde yapılan kahve ihracatı ise 360,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Söz konusu ihracatta, 62 milyar 56 milyon dolarla Brezilya ilk sırada yer aldı.

Bu ülkeyi, 28 milyar 649 milyon dolarla İsviçre ve 28 milyar 601 milyon dolarla Kolombiya takip etti. Dünyada en fazla kahve ihracatı yapan diğer ülkeler ise Almanya, Vietnam, İtalya, Honduras, Fransa, Belçika ve Endonezya olarak sıralandı.

Türkiye 10 yılda 2,7 milyar dolarlık kahve ithalatı yaptı

Türkiye'nin kahve alışkanlığı ise 2010'lu yıllarda, insanların kahve merakının artması ve nitelikli ürüne ulaşma çabasının sonucu olarak ortaya çıkan "3. Nesil Kahveci" akımıyla değişmeye başladı. Kahvede en yüksek kaliteyi ve her demlemeyi görsel bir sanata dönüştürmeyi amaçlayan akım, Türkiye'de ithal kahve ve kahve konsantrelerine yönelik ilgiyi de artırdı.

Bu çerçevede Türkiye 2015-2024 döneminde, kahve ithalatına 2 milyar 698 milyon 473 bin dolar ödedi. İthal kahvenin, 2015'te 153 milyon 392 bin dolar olan faturası, aradan geçen 10 yılda yüzde 224,1 artarak 2024'te 497 milyon 91 bin dolara yükseldi.

Ülkenin kahve ihracatı ise 2015-2024 döneminde 354 milyon 568 bin dolarken, bu yılın haziran ayı itibarıyla 55 milyon 627 bin dolar oldu.

Türkiye'nin kahve ithalatında Brezilya ilk sırada

Son 10 yılda, Türkiye'ye kahve ithalatının en çok yapıldığı ülkelerin başında 1 milyar 778 milyon 504 bin dolarla Brezilya gelirken, bu ülkeyi 201 milyon 82 bin dolarla Hollanda, 100 milyon 475 bin dolarla İtalya izledi. Aynı dönemde Almanya'dan 80 milyon 978 bin dolarlık ve Kolombiya'dan 79 milyon 984 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Bu yılın haziran ayı itibarıyla Türkiye'nin kahve ithalatı, 472 milyon 512 bin dolar olarak gerçekleşti. Yılın 6 ayında ithalatta 319 milyon 151 bin dolarla ilk sırayı Brezilya aldı.

2015-2024 döneminde toplam kahve ithalat-ülke tutarları şöyle: