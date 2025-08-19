Dünya Kahve Ticareti 370 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dünya Kahve Ticareti 370 Milyar Doları Aştı

19.08.2025 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son 10 yılda kahve tüketimi artarak ticaret hacmini 370,3 milyar dolara yükseltti.

Sıcak ve soğuk versiyonlarıyla artan kahve tüketimi, bu alandaki ticarete de hareketlilik getirirken, dünyada son 10 yılda "kahve keyfi" için harcanan para 370,3 milyar dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, kahve zincirlerinin artmasıyla birlikte sektör yükseliş trendine devam ediyor.

Bu kapsamda, dünya genelinde 2015-2024 döneminde 370,3 milyar dolarlık kahve ithalatı yapılırken, 69 milyar 227 milyon dolarla ABD ilk sırada geldi. Bu ülkeyi, 41 milyar 962 milyon dolarla Almanya ve 28 milyar 987 milyon dolarla Fransa izledi.

Dünyada son 10 yılda en fazla kahve ithalatı yapan diğer ülkeler ise İtalya, Kanada, Belçika, İspanya, Japonya, Hollanda ve İsviçre oldu. Bu 10 ülkenin, söz konusu dönemde yaptığı kahve ithalatı toplamda 238,5 milyar doları buldu. Böylece söz konusu ülkeler, dünya kahve ithalatının yüzde 64,4'ünü gerçekleştirmiş oldu.

Kahve ihracatı 360,3 milyar dolara ulaştı

Aynı dönemde yapılan kahve ihracatı ise 360,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Söz konusu ihracatta, 62 milyar 56 milyon dolarla Brezilya ilk sırada yer aldı.

Bu ülkeyi, 28 milyar 649 milyon dolarla İsviçre ve 28 milyar 601 milyon dolarla Kolombiya takip etti. Dünyada en fazla kahve ihracatı yapan diğer ülkeler ise Almanya, Vietnam, İtalya, Honduras, Fransa, Belçika ve Endonezya olarak sıralandı.

Türkiye 10 yılda 2,7 milyar dolarlık kahve ithalatı yaptı

Türkiye'nin kahve alışkanlığı ise 2010'lu yıllarda, insanların kahve merakının artması ve nitelikli ürüne ulaşma çabasının sonucu olarak ortaya çıkan "3. Nesil Kahveci" akımıyla değişmeye başladı. Kahvede en yüksek kaliteyi ve her demlemeyi görsel bir sanata dönüştürmeyi amaçlayan akım, Türkiye'de ithal kahve ve kahve konsantrelerine yönelik ilgiyi de artırdı.

Bu çerçevede Türkiye 2015-2024 döneminde, kahve ithalatına 2 milyar 698 milyon 473 bin dolar ödedi. İthal kahvenin, 2015'te 153 milyon 392 bin dolar olan faturası, aradan geçen 10 yılda yüzde 224,1 artarak 2024'te 497 milyon 91 bin dolara yükseldi.

Ülkenin kahve ihracatı ise 2015-2024 döneminde 354 milyon 568 bin dolarken, bu yılın haziran ayı itibarıyla 55 milyon 627 bin dolar oldu.

Türkiye'nin kahve ithalatında Brezilya ilk sırada

Son 10 yılda, Türkiye'ye kahve ithalatının en çok yapıldığı ülkelerin başında 1 milyar 778 milyon 504 bin dolarla Brezilya gelirken, bu ülkeyi 201 milyon 82 bin dolarla Hollanda, 100 milyon 475 bin dolarla İtalya izledi. Aynı dönemde Almanya'dan 80 milyon 978 bin dolarlık ve Kolombiya'dan 79 milyon 984 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Bu yılın haziran ayı itibarıyla Türkiye'nin kahve ithalatı, 472 milyon 512 bin dolar olarak gerçekleşti. Yılın 6 ayında ithalatta 319 milyon 151 bin dolarla ilk sırayı Brezilya aldı.

2015-2024 döneminde toplam kahve ithalat-ülke tutarları şöyle:

Ülkelerİthalat(dolar)
Brezilya1.778.503.980
Hollanda201.082.278
İtalya100.475.175
Almanya80.977.710
Kolombiya79.984.039
Türkiye'nin yıllara göre kahve ithalat rakamları ise şu şekilde:

Yılİthalat (dolar)
2015153.391.797
2016136.198.487
2017197.799.189
2018193.079.178
2019206.686.075
2020202.873.223
2021232.670.423
2022413.033.407
2023465.649.918
2024497.091.461
TOPLAM2.698.473.158
Dünya kahve ihracat rakamı ve ilk 10 ülkenin kahve ihracatı:

Ülkeler İhracat Tutarı (bin dolar)
Brezilya62.056.313
İsviçre28.648.665
Kolombiya28.600.734
Almanya28.206.766
Vietnam28.173.207
İtalya19.634.456
Honduras11.573.278
Fransa11.558.457
Belçika10.730.339
Endonezya10.491.265
Dünya Toplamı360.281.686
Dünyanın kahve ithalat rakamı ve ilk 10 ülkenin kahve ithalatı:

Ülkelerİthalat Tutarı (bin dolar)
ABD69.227.177
Almanya41.961.579
Fransa28.986.786
İtalya20.091.804
Kanada14.508.715
Belçika14.290.209
İspanya13.446.527
Japonya13.087.527
Hollanda11.753.482
İsviçre11.178.124
Dünya Toplamı370.304.000

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Kahve Ticareti 370 Milyar Doları Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Bodrum’dan sonra Çeşme Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı Bodrum'dan sonra Çeşme! Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ yaşamını yitirdi Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ yaşamını yitirdi
Memurlar sokağa indi Çalışma Bakanlığı’nın önüne ekmek bıraktılar Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar
Kuaförde dehşet anı: Saç kurutma makinesi kadının elinde patladı Kuaförde dehşet anı: Saç kurutma makinesi kadının elinde patladı
Takımdan ayrılacak mı Gabriel Sara hakkında son karar verildi Takımdan ayrılacak mı? Gabriel Sara hakkında son karar verildi

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
10:40
MEB, 81 ile genelde gönderdi Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
MEB, 81 ile genelde gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 11:34:21. #7.12#
SON DAKİKA: Dünya Kahve Ticareti 370 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.