Dünya liderlerinden Trump'a seçim zaferinin ardından tebrik mesajları

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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump'a, dünya çapında birçok devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş lideri tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ABD'deki başkanlık seçimi sonucuna ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

" Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Trump'ı tebrik ediyorum.

Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

NATO Genel Sekreteri

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ı tebrik ederek, Trump'ın liderliğinin bir kez daha İttifak'ı güçlü tutmanın anahtarı olacağını belirtip, NATO aracılığıyla barışı ilerletmek için Trump ile tekrar çalışmayı dört gözle beklediklerini kaydetti.

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trump'ı içtenlikle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, "AB ve ABD sadece müttefik değil, halklarımız arasında da 800 milyon vatandaşı birleştiren gerçek bir ortaklıkla birbirimize bağlıyız. O halde onlara hizmet etmeye devam eden güçlü bir transatlantik gündem üzerinde birlikte çalışalım." mesajını paylaştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de tebrik mesajında "AB ve ABD kalıcı bir ittifaka ve tarihi bir bağa sahip. Müttefikler ve dostlar olarak AB, yapıcı işbirliğini sürdürmeyi dört gözle bekliyor." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump'ı tebrik ederek, "Başkan Trump'ın küresel ilişkilerde 'güç yoluyla barış' yaklaşımına olan bağlılığını takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

Azerbaycan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Trump'ı tebrik ederek, "İkili ortaklığımızı siyasi, ekonomik ve ticari, güvenlik, enerji, yeşil ve dijital geçiş ve diğer alanlar da dahil olmak üzere tüm alanlarda daha da genişletmeye ve derinleştirmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ın "büyük bir zafer" kazandığını belirterek, kendisini tebrik etti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Başbakan İrakil Kobakhidze, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ı tebrik etti.

Başbakan Kobakhidze, X hesabından, Trump'ın ABD'deki başkanlık seçiminde "kesin zafer" elde ettiğini açıkladı.

Avrupalı liderler, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Trump'ı tebrik etti

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ı, Avrupa'daki hükümet ve devlet başkanları tebrik etti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şahsım ve İtalyan Hükümeti adına, ABD'nin gelecek dönem başkanı Trump'ı en içten şekilde tebrik ediyorum. İtalya ve ABD, sarsılmaz bir ittifak, ortak değerler ve tarihi bir dostlukla birbirine bağlanan 'kardeş' milletlerdir. Bu, artık daha da güçlendireceğimizden emin olduğum stratejik bir bağdır. İyi işler Başkan." ifadelerini kullandı.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD seçimlerinde zaferini ilan eden Trump için X hesabından paylaşımda bulundu. Macron, "Tebrikler Başkan Trump. 4 yıl boyunca yaptığımız gibi birlikte çalışmaya hazırız. Sizin inançlarınızla ve benimkilerle. Saygı ve azimle. Daha fazla barış ve refah için." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump'ı tebrik ederek, "Başkan seçilen Trump'ı tarihi seçim zaferinden ötürü tebrik ediyorum. Sizinle gelecek yıllarda birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." diyerek İngiltere ve ABD'nin en yakın müttefikler olduğunu, iki ülkenin özgürlük ve demokrasi gibi ortak değerleri korumak için birlikte hareket edeceklerini kaydetti.

Avusturya

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, X hesabından seçim başarısından ötürü Trump'ı tebrik ettiğini belirterek, şunları aktardı:

"ABD, Avusturya'nın önemli stratejik müttefiki. Küresel sınamalara karşı durabilmek için transatlantik ilişkilerimizi birlikte güçlendirmek ve ileriye taşıyacak olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Macaristan

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Trump'ın seçim zaferini, "ABD'nin siyasi tarihinin en büyük geri dönüşü" olarak tanımlarken, "Başkan Trump'ı, muazzam zaferinden dolayı tebrik ediyoruz. Dünya için çok ihtiyaç duyulan bir zafer." ifadesini kullandı.

Malta

Malta Başbakanı Robert Abela, X hesabından "Seçilmiş Başkan Trump'a, şahsımın ve Malta Hükümeti'nin en iyi dileklerini gönderiyorum. Dünya halklarının hak ettiği barışı, istikrarı ve refahı sağlamak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." paylaşımında bulundu.

Sırbistan

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabından Trump ile fotoğrafını paylaşarak, "Trump'ı seçim zaferi nedeniyle tebrik ederim. Önümüzdeki zorluklara karşı birlikte mücadele edeceğiz. Sırbistan istikrar, refah ve barışın korunmasında ABD ile işbirliğine hazır." ifadelerini kullandı.

Karadağ

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic yayımladığı Trump'a tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Karadağ ve ABD ortak hedef ve değerler doğrultusunda demokrasi, güvenlik ve istikrarı ilerletmek için odaklanmış iki dost ülke ve ortaktır. NATO müttefikleri olarak dostluğumuzu güçlendirmek ve işbirliğimizi derinleştirmek için sizin yönetiminizde (Trump) yakın bir şekilde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Kosova

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, paylaşımında Trump'a en içten tebriklerini ileterek, "ABD, Kosova'nın sadık ortağı ve vazgeçilmez müttefiki olmaya devam ediyor. Bağımız ve stratejik ittifakımızı daha da derinleştirmek için yeni yönetimle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Tanrı Amerika'yı korusun." ifadelerine yer verdi.

Slovenya

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, mesajında, Trump liderliğinin kilit rol oynayacağını ifade ederek, "Slovenya sizinle çalışmaya hazır. Birlikte daha demokratik, güvenli ve yeşil bir dünya inşa edebiliriz." görüşünü aktardı.

Arnavutluk

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

"Trump'ı olağanüstü zaferinden dolayı tebrik ederiz. İki ülke ilişkilerini güçlendirmek için ABD'nin 46'ncı Başkanı ile çalışmak bir onurdu. Barış, refah, ilerleme ve ilişkilerimizi daha da geliştirmek üzere 47'nci Başkan ile birlikte çalışma ayrıcalığını da sabırsızlıkla bekliyorum."

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisi ve vatandaşları adına seçimde elde ettiği zaferden dolayı Trump'ı tebrik etti.

Söz konusu zaferin, ABD halkının özgürlük ve demokrasi ilkelerine olan derin inancının bir teyidi olduğuna dikkati çeken Mickoski, güvenlik, ekonomik kalkınma ve demokratik reform alanlarında güçlü ortaklık ve işbirliğinin daha da derinleştirilmesini sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Bosna Hersek

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik Trump'ın zaferinin Bosna Hersek ile ilişkilere yeni bir vizyon kazandıracağına işaret ederek, "RS ve şahsım adına Trump'ın zaferi değer verdiğimiz değerlere dönüşü simgeliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hırvatistan

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, sosyal medya hesabından Trump'ı tebrik ederek, "Hırvatistan ve ABD ilişkilerini daha da geliştirmek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

İrlanda

İrlanda Başbakanı Simon Harris, X'ten yaptığı paylaşımda, Trump'ı tebrik ederek, "ABD halkı sözünü söyledi. İrlanda önümüzdeki yıllarda halklarımız ve uluslarımız arasındaki tarihi ve kopmaz bağları derinleştirmek ve güçlendirmek için çalışacak." ifadelerini kullandı.

Yunanistan

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, X hesabından yaptığı paylaşımda Trump'a hitaben, "Seçim zaferiniz için tebrikler. Yunanistan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesi, önemli bölgesel ve küresel meselelerde birlikte çalışmak için dört gözle bekliyor." ifadesini kullandı.

Hollanda

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Trump'ı tebrik etti.

Schoof, sosyal medya hesabından, ABD'nin Hollanda için her konuda önemli bir müttefik olduğunu belirterek, "Trump'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ediyorum. ABD ile Hollanda arasındaki ortak çıkarlar konusunda yakın işbirliğimizi sabırsızlıkla bekliyorum." paylaşımında bulundu.

Almanya

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ı tebrik etti.

Steinmeier ABD'de yapılan başkanlık seçimine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin 47. başkanı olarak seçilmenizden dolayı size tebriklerimi iletiyorum. Transatlantik ilişkiler ülkelerimizin ve kıtalarımızın istikrarı ve refahı için büyük öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Trump'ı tebrik ederek, "Almanya ve ABD, Atlantik'in iki tarafında refah ve özgürlüğü teşvik etmek için uzun zamandan beri başarılı bir şekilde birlikte çalışıyor. Bunu, vatandaşlarımızın yararı için yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ı tebrik ederek, "Dost ve müttefik iki ülke olan ABD ve İsveç'in ikili ilişkilerini sürdürmeyi ve birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesine yer verdi.

Pakistan

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump'ı tebrik ederek ABD'deki yeni yönetimle İslamabad- Washington ortaklığının geliştirilmesi için çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Hindistan

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Hindistan-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi, küresel barış, istikrar ve refahın teşvik edilmesi için tebrik ettiği Trump ile çalışma isteğini dile getirdi.

Avustralya

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump'ı seçim zaferi dolayısıyla kutluyorum. Avustralyalılar ve Amerikalılar büyük dost ve gerçek müttefikler. Birlikte çalışarak uluslarımız ve halklarımız arasındaki ortaklığın gelecekte de güçlü kalmasını sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Güney Kore

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, X'teki paylaşımında, "Güçlü liderliğiniz altında, Güney Kore-ABD ittifakının ve ABD'nin geleceği daha parlak olacaktır. Sizinle yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullanarak Trump'ı tebrik etti.

Norveç

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, X'teki paylaşımında, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Trump'ı tebrik ederek, "ABD, Norveç'in en önemli ortağı ve müttefiki. Yeni Trump yönetimi ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, X'teki paylaşımında, ABD'nin Yeni Zelanda'nın "en önemli ortaklarından biri" olduğunu ve Trump başkanlığındaki yeni yönetimle ikili ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmayı beklediğini kaydederek Trump'ı tebrik etti.

Maldivler

Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, X üzerinden, ABD ile işbirliğini güçlendirme, küresel barış ve refahı ilerletmek için Trump yönetimi ile beraber çalışmayı beklediğini kaydederek Trump'ı tebrik etti.

Finlandiya

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, X üzerinden, zaferini ilan eden Trump'ı tebrik ederek "Çağımızın önemli zorlukları konusunda sizinle (Trump) ve yönetiminizle yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyorum. Finlandiya ve ABD güvenlik, teknoloji ve iş dünyası da dahil olmak üzere pek çok alanda yakın müttefik." ifadelerini kullandı.?

Ermenistan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, X hesabından Trump'ı tebrik ederek "Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı olarak etkileyici zaferinizden dolayı sizi gönülden tebrik ediyorum. Seçilen Sayın Başkan, ortak değerlerimize, önceliklerimize ve çıkarlarımıza dayalı stratejik ikili ilişkileri geliştirmek için sizinle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." paylaşımını yaptı.

Japonya

Doğu Asya ülkesi Japonya'da Başbakan İşiba Şigeru, sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı mesajında, Trump'a "içten tebriklerini" sundu.

Japon lider, mesajında, "Japonya-ABD ittifakını daha da güçlendirmek ve özgür ve açık bir Hint-Pasifik'i teşvik etmek için sizinle yakın bir şekilde çalışmayı gerçekten dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABD başkanlık seçiminden zaferle çıkarak ABD'nin 47. Başkanı olarak seçildi.