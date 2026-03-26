Dünya matematik şampiyonu Lina, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'da koltuğuna oturmayı istemiş

26.03.2026 10:00
TRABZON'da katıldığı Amerikan Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye birincisi, STEM Olimpiyatları'nın matematik kategorisinde de dünya birincisi olan 4'üncü sınıf öğrencisi Lina Saka (10), davet üzerine ailesiyle gittiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel konuğu oldu. Külliyeden davet aldığını öğrendiğinde çok mutlu hissettiğini söyleyen Saka, "Cumhurbaşkanımıza, '23 Nisan'da koltuğunuza oturabilir miyim?' diye sordum. Kendisi bana, 'Tabii ki oturabilirsin sen dünya birincisisin' dedi. 23 Nisan'da Ankara'ya gidip koltuğa oturmayı planlıyorum" dedi.

Yomra ilçesinde yaşayan Mehmet Salih ve Ayça Saka çiftinin kızları Lina, matematiğe olan merakıyla dikkat çekiyor. Lina Saka, geçen yıl kasım ayında ABD'deki Güney Illinois Üniversitesi (SIU) ve Singapur Uluslararası Matematik Yarışmaları Merkezi (SIMCC) tarafından ortaklaşa düzenlenen Amerikan Matematik Olimpiyatı'na katıldı. 40 ülkeden binlerce öğrencinin yer aldığı organizasyonda tam puan alarak kendi seviyesinde Türkiye birincisi ve dünya 310'uncusu olan Saka, Singapur'a gitmeye hak kazandı. Saka, bu yıl ayrıca Future Intelligence Students Olympiad (FISO) katılıp gümüş madalya kazanarak, Dubai'de düzenlenecek organizasyona davet edildi. Son olarak 153 ülkenin katıldığı STEM Olimpiyatları'na giren Lina Saka, uluslararası yarışmanın matematik kategorisinde tüm soruları doğru yanıtlayıp 100 tam puan alarak altın madalyanın sahibi oldu. Saka, tüm sınıf kategorileri arasında dünya birincisi olan tek Türk öğrenci ünvanını elde etti ve temmuzda İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan final yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

Uluslararası başarılarıyla dikkat çeken Lina Saka ve ailesi, davet üzerine Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programa katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışma fırsatı bulan Saka, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturma isteğini dile getirdi. İsteği, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu yanıt buldu. Külliyedeki programın kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirten Lina Saka, gördüğü ilgi ve destekten dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

'23 NİSAN'DA ANKARA'YA GİDİP KOLTUĞA OTURMAYI PLANLIYORUM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen diyaloğu DHA'ya anlatan Saka, "Külliyeden davet aldığımı öğrendiğimde çok mutlu hissetmiş ve şaşırmıştım. Orası çok güzeldi. Külliye kocaman ve çocuklar için büyük bir bilim alanı var. Tabii ki biraz geç gittiğimiz için çoğunluğuna katılamadım. Çok büyük bir kitaplığı vardı ve ablalar, ağabeyler orada ders çalışıyorlardı. Kütüphanesi de çok güzeldi bence. Daha sonra program başladı. Özel çağırılmış olmak ve oradaki tek çocuk olmak beni çok mutlu hissettirdi ve ayrıca çok gururluydum. Cumhurbaşkanımız beni yanına çağırdı ve kim olduğumu sordu. Ben de, 'Ben Lina, dünya birincisiyim' dedim. O da bana, 'Sen dünya birincisi olan kızımızsın demek' dedi. Annem yanımıza geldi ve Cumhurbaşkanımızla konuştu. Sonra bana harçlık verdi. Cumhurbaşkanımıza, '23 Nisan'da koltuğunuza oturabilir miyim?' diye sordum. O da 'Tabii ki oturabilirsin, sen dünya birincisisin' dedi. 23 Nisan'da Ankara'ya gidip koltuğa oturmayı planlıyorum. Yorumlarda bana destek olan ağabeylerime ve ablalarıma çok teşekkür ediyorum. Hedefim değişmedi; savcı olmak ve Nobel ödülünü kazanmak istiyorum" diye konuştu.

'DESTEK GÖRDÜĞÜMÜZDE MUTLU OLDUK'

Lina'nın annesi Ayça Saka, destek veren herkese teşekkürlerini ileterek, "Sizinle birlikte Lina'nın başarısını duyurduk ve çok güzel destekler aldık. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç bizimle çok ilgilendi ve çok destek oldu. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Vakıflardan çok güzel destekler geldi. Açıkçası, önceliğimiz Lina'nın eğitimini planlamak ve doğru yönetebilmekti. Bu şekilde destekler gördüğümüzde de mutlu olduk. En azından hala ülkemizde eğitime destek verildiğini görmek, destekçilerin olduğunu bilmek de bizi çok mutlu etti. Bundan dolayı umutluyuz. Lina da bu destekleri gördükçe umutlandı ve mutlu oldu" ifadelerini kullandı.

'SİNGAPUR'DAKİ FİNALLERE GİDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki davetin Lina için unutulmaz bir anı olduğunu dile getiren anne Saka, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız tarafından Külliye'ye davet edildik. Bizim için onurdu; Lina için de harika bir anı oldu. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile konuşma fırsatımız oldu. Kendileri tebrik ve takdirlerini ileterek, başarılarının devamını dilediklerini söylediler. Çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız 23 Nisan'da koltuğunu Lina'ya devredeceğinden bahsetti. İnşallah yeni bir anı da Lina'yı bekliyor. Başarının karşılığını alabilmek güzeldi. Lina'nın önünde başka olimpiyat sınavları var, onlara hazırlanacak. Buradan aldığı desteklerle Singapur'daki finallere gideceğiz. Tek temennimiz; güzel bir başarıyla ülkemizin bayrağını orada dalgalandırmak. Anne olarak sonsuz bir onur ve gurur duyuyorum. Anne olarak bir çocuğun büyüdüğüne şahit olmak mucizevi bir durumken, böylesi gurur verici bir tablo ve devletimizin arkamızda olduğunu bilmek çok mutlu edici."

'ONUR VE GURUR VERİCİYDİ'

Baba Mehmet Saka da "Çok güzel karşılandı. Onur ve gurur verici bir davetti. Devletimizin büyüklüğünü ve gücünü gördük. Eğitime gönül verenlerin destekleri oldu. Arayan oldu, çok fazla duyuldu ve Lina'nın başarısı yayıldı. İnşallah daha da güzelleri olur" dedi.

Kaynak: DHA

Mobbing iddiası pahalıya patladı İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti İran’ın sadece iki şartı var Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var
APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku Hemen adliyeye koştu APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku! Hemen adliyeye koştu
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak
Savaş Filipinleri fena vurdu Benzin bitti, halk tabana kuvvet Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
Neler oluyor Tel Aviv’den servis edilen yeni görüntü ses getirdi Neler oluyor? Tel Aviv'den servis edilen yeni görüntü ses getirdi
Türk fenomenin acı sonu Mezarını bile paylaştılar Türk fenomenin acı sonu! Mezarını bile paylaştılar
Brezilya’nın Dünya Kupası formasının tasarımına bakın Brezilya'nın Dünya Kupası formasının tasarımına bakın
Trump’a “Savaşı kazandık“ dedirten gerçek 2 dakikalık videolar izletiyorlarmış Trump'a "Savaşı kazandık" dedirten gerçek! 2 dakikalık videolar izletiyorlarmış
Galatasaray’dan Virgil van Dijk bombası Dursun Özbek bitirecek Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası! Dursun Özbek bitirecek
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı Fenerbahçe tarih yazdı FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı! Fenerbahçe tarih yazdı
Süreçte ikinci aşamaya geçildi 14 ünlü isim Adli Tıpta Süreçte ikinci aşamaya geçildi! 14 ünlü isim Adli Tıpta

10:52
Bakan Uraloğlu’ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
10:50
Herkes ekran başına İşte Türkiye- Romanya maçının muhtemel 11’leri
Herkes ekran başına! İşte Türkiye- Romanya maçının muhtemel 11'leri
10:47
Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem
10:39
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu’nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu'nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
10:14
Galatasaray taraftarının tarihi bildirisine Mert Hakan’dan yanıt
Galatasaray taraftarının tarihi bildirisine Mert Hakan'dan yanıt
10:12
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyede Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan...
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyede! Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan...
10:11
Trump’tan büyük sürpriz: İranlı iki kritik ismi ölüm listesinden çıkardı
Trump'tan büyük sürpriz: İranlı iki kritik ismi ölüm listesinden çıkardı
09:55
Tahliye edilen Metehan Baltacı’dan ilk görüntü
Tahliye edilen Metehan Baltacı'dan ilk görüntü
09:48
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi çalışmadan maaş aldı
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi çalışmadan maaş aldı
09:12
Kundakçı cinayetinde aileden vahim iddialar: Aleyna bilerek getirdi
Kundakçı cinayetinde aileden vahim iddialar: Aleyna bilerek getirdi
09:07
Beyaz Saray’dan art arda gizemli videolar Biri silindi, ortalık fena karıştı
Beyaz Saray'dan art arda gizemli videolar! Biri silindi, ortalık fena karıştı
09:01
Ne yaptın sen Icardi İpler tamamen koptu
Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu
07:51
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti
07:35
Türkiye’den Körfez ülkelerine uyarı: Sakın İran savaşına dahil olmayın
Türkiye'den Körfez ülkelerine uyarı: Sakın İran savaşına dahil olmayın
