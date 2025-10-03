Kürsüye elinde tavuk dürümle çıkıp "Dürümflasyon" hesabı yaptı - Son Dakika
Kürsüye elinde tavuk dürümle çıkıp "Dürümflasyon" hesabı yaptı

Kürsüye elinde tavuk dürümle çıkıp "Dürümflasyon" hesabı yaptı
03.10.2025 13:05
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, TÜİK'in eylül ayı enflasyon rakamlarını "Dürümflasyon" adını verdiği yeni bir kavramla eleştirdi. Elinde dürümle kürsüye çıkan Yılmaz, "2002'de bir öğrenci KYK bursuyla tam 86 adet tavuk dürüm alabiliyordu. 23 yıl sonra aynı öğrenci KYK bursuyla sadece 20 adet tavuk dürüm alabiliyor. Gençlerimizin dürümlerini kim yiyor?" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında TÜİK'in eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. "Dürümflasyon" adını verdiği yeni bir kavramla enflasyonu tavuk dürüm ve öğrenci bursları üzerinden ele alan Yılmaz, kürsüye elinde tavuk dürümle çıktı. Yılmaz, "Enflasyonu en iyi anlatacak kavram ne hiperflasyon ne stagflasyonne dezenflasyon, olsa olsa dürümflasyondur" dedi.

"HEPİMİZ ENFLASYON UZMANI OLDUK"

Türkiye'de son yıllarda en çok tartışılan konulardan birisinin enflasyon olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Öyle ki enflasyon verileri ve üzerindeki tartışmalar, memlekette herkesi ekonomist yaptı. Enflaslasyon, hiperflasyon, stagflasyon, dezenflasyon, reflasyon, deflasyon… Bu dönemde o kadar çok kavram hayatımıza girdi ki, hepimiz mecburen birer enflasyon uzmanı olduk" diye konuştu.

TAVUK DÜRÜMLE KÜRSÜYE ÇIKTI

"Ancak bu kavramlara bir yenisini eklemek istiyoruz: O da dürümflasyon" ifadesini kullanan Yılmaz, "Bu yüzden bugünkü basın toplantımıza, elimde gördüğünüz tavuk dürümle geldik. Peki neden? Çünkü gerçek enflasyonu en iyi anlatacak kavram ne hiperflasyon ne stagflasyon ne dezenflasyon, olsa olsa dürümflasyondur. Öyle neoklasik açıklamalara, heteredoks yaklaşımlara, epistomolojik kopuşlara gerek yok" değerlendirmesini yaptı.

Kürsüye elinde tavuk dürümle çıkıp 'Dürümflasyon' hesabı yaptı

"BU İKTİDAR DÖNEMİNDE 66 ADET TAVUK DÜRÜM EKSİLMİŞ"

Kendi dürümflasyon hesaplarının çok basit bir matematiğe dayandığını aktaran Yılmaz, "Dürümflasyon verisi; bir öğrencinin devletten aldığı bursun tavuk dürüm sayısına bölünmesiyle elde ediliyor. Bu konuda arkadaşlarımızla bir çalışma yaptık. Yaptığımız bu çalışmada gerçekten çok çarpıcı dürümflasyon rakamlarına ulaştık. Bugün ülkemizde bir öğrenci, 3 bin lira KYK bursu alıyor. Ortalama bir tavuk dürüm ise yerine, bölgesine ve gramajına göre değişiklik gösterse de 100 lira ile 200 lira arasında değişiklik gösteriyor. O yüzden ortalama 150 lira üzerinden hesapladık. Buna göre AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye'de bir öğrenci, aldığı KYK bursuyla tam 86 adet tavuk dürüm alabiliyordu. Peki 23 yıl sonra bugün durum ne? Bugün aynı öğrenci, aldığı KYK bursuyla sadece ve sadece 20 adet tavuk dürüm alabiliyor. Bu iktidar döneminde tam 66 adet tavuk dürüm eksilmiş" dedi.

"İKİ YILDA KAYIP DÜRÜM SAYISI TAM 11 ADET"

Şimşek döneminde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Haziran 2023'te göreve gelmesinin ardından başlayan dönem için de 'dürümflasyon' hesabı yapan Mustafa Yılmaz, "Peki, ekonomimizin kurtarıcısı, son enflasyon bükücü Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek döneminde dürümflasyon ne olmuş? Biliyorsunuz Sayın Şimşek, Haziran 2023 tarihinde büyük beklenti ve vaatlerle ekonominin başına getirilmişti. Tek önceliği vardı, enflasyon canavarını kontrol altında almak. İki yılda, yani sayın Şimşek döneminde dürümde durum ne olmuş ona bakalım. Sayın Şimşek'in göreve geldiği Haziran 2023'te bir üniversite öğrencisi, aldığı KYK bursuyla 31 adet tavuk dürüm alabiliyordu. Bugün ise aynı öğrenci aldığı KYK bursuyla sadece 20 tavuk dürüm alabiliyor. İki yıldaki kayıp dürüm sayısı, tam 11 adet" şeklinde konuştu.

Kürsüye elinde tavuk dürümle çıkıp 'Dürümflasyon' hesabı yaptı

"GENÇLERİMİZİN DÜRÜMLERİNİ KİM YİYOR?"

Yılmaz, "Gençlerimizin, öğrencilerimizin dürümlerini kim yiyor? Son 23 yılda 66 dürümümüz, son 2 yılda ise 11 dürümümüz nereye gitti? Eğer gerçekten enflasyon düşüyorsa bizim dürümlerimiz neden artmıyor? Eğer gerçekten ekonomi büyüyorsa bizim porsiyonlarımız neden küçülüyor?" diye konuştu.

GAZETECİLERE TAVUK DÜRÜM İKRAM ETTİ

Basın toplantısının sonunda gazetecilere tavuk dürüm ikram eden Mustafa Yılmaz, "Saadet Partimizin ikramıdır, afiyetle olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Basın Toplantısı, Mustafa Yılmaz, Politika, Ekonomi, Güncel, Gündem, Finans, Tarım, Eylül

Son Dakika Güncel Kürsüye elinde tavuk dürümle çıkıp 'Dürümflasyon' hesabı yaptı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kürsüye elinde tavuk dürümle çıkıp "Dürümflasyon" hesabı yaptı - Son Dakika
