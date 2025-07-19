Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor

Haberin Videosunu İzleyin
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda\'ya konuşlanıyor
19.07.2025 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda\'ya konuşlanıyor
Haber Videosu

Suriye güvenlik güçleri, Dürziler ve Bedevi Araplar arasında şiddetlenen ve çok sayıda kişinin öldüğü çatışmaları sonlandırmak üzere Süveyda'ya yerleşmeye başladı. Öte yandan; Suriye Cumhurbaşkanlığı ateşkes ilan etti, taraflara ateşkese uyma çağrısında bulundu.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde, Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar, kentin batı ve kuzey hatlarında sürüyor.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, hükümete bağlı güçlerin Dürziler ve Bedeviler arasında çatışmaların yoğunlaştığı Süveyda'ya konuşlanmaya başladığını duyurdu. Nureddin Baba, "İç güvenlik güçleri, sivilleri korumak ve kaosu sona erdirmek amacıyla Süveyda eyaletinde konuşlandırılmaya başlandı" dedi. Suriye Cumhurbaşkanlığı da açıklamanın ardından, Suriye'de kapsamlı ateşkesin ilan edildiğini duyurdu.

SURİYE "DERHAL VE KAPSAMLI" ATEŞKES İLAN ETTİ

Suriye "Derhal ve kapsamlı" ateşkes ilan etti ve taraflara ateşkese uyma çağrısında bulundu. Suriye cumhurbaşkanlığı ateşkesin herhangi bir şekilde ihlal edilmemesi konusunda uyardı. Suriye Cumhurbaşkanlığı ateşkese uyulmamasının "egemenliğe açık bir ihlal" olacağını belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, dün yaptığı açıklamada Süveyda'da güvenliği sağlamak için bölgeye hükümete bağlı güçlerin gönderileceğini duyurmuştu. Daha önce de İsrailli bir yetkili, Tel Aviv'in "süren istikrarsızlık nedeniyle" Şam güçlerinin Süveyda'ya sınırlı girişine izin verileceğini iddia etmişti.

ÖZEL BİRLİK GÖNDERİLECEĞİ DUYURULMUŞTU

Suriye Cumhurbaşkanlığı, ülkenin güneyinde yaşanan ve can kayıplarına yol açan şiddet olaylarının büyük bir endişe ve üzüntüyle takip edildiğini ifade ettiği açıklamasında, "Bu durum, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dahil sivillerin hayatını doğrudan tehdit etmektedir" demişti. Açıklamada, Suriye'nin bu olaylara yaklaşımının intikam odaklı olmadığı, toplumsal barış ve yasalar çerçevesinde hareket edileceği belirtilmişti.

Tüm taraflara sağduyu çağrısında bulunulan açıklamada, "Suriye, bir kez daha, tüm kesimleriyle vatandaşlarının devleti olduğunu göstermektedir. Bu devlet, yalnızca belirli bir mezhebe veya gruba ait değildir. Ulusal sorumluluk, herkesin tek bir çatı altında, vatan ve yasa çatısı altında birleşmesini gerektirir" ifadelerine yer verilmişti. Vatandaşların güvenliği ve toplumsal huzurun sağlanması için yoğun çaba harcandığı, çatışmaların durdurulması ve ihlallerin önlenmesi için ciddi adımlar atıldığı kaydedilmişti.

Bölgeye gönderilecek askeri birliğin, istikrarın sağlanması ve en kısa sürede huzurun yeniden tesis edilmesi için siyasi ve güvenlik adımlarıyla koordineli bir şekilde hareket edeceği belirtilen açıklamada, tüm vatandaşlara gerilimi artırmaktan kaçınma ve toplumsal birliği korumak için dayanışma içinde çalışma çağrısı yapılmıştı.

TOM BARRACK: NETANYAHU VE ŞARA ANLAŞMAYA VARDI

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara arasında Türkiye ve Ürdün'ün de desteklediği bir ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Henüz İsrail ve Suriye'den Barrack'ın duyurduğu ateşkes anlaşmasıyla ilgili olarak bir açıklama yapılmadı.

SÜVEYDA'DA 321 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Süveyda'da yaşanan çatışmalarda en az 321 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), dün ülkenin güneyinde yer alan Süveyda vilayetinde yaşanan çatışmalarda en az 321 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

SNHR'nin, Suriye'deki sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen açıklamasına göre, 13-18 Temmuz tarihleri arasında Süveyda'daki çatışmalarda 6'sı çocuk, 9'u kadın olmak üzere en az 321 kişi yaşamını yitirdi, 436'dan fazla kişi yaralandı.

Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların, Süveyda ilinin batı ve kuzey bölgelerinde devam ettiği aktarıldı.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL SALDIRILARI

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, bazı Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında 17 Temmuz'da çatışmalar yeniden alevlenirken, güvenlik güçleri müdahil olmadı.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Çatışmalar nedeniyle gıda, elektrik ve su temin edilemeyen bölgede insani kriz yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Süveyda, Güncel, Güncel, Suriye, Gündem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tahsin Mehdevi:
    emevist tekfirist zihniyetliler olduğu için hiç bir zaman siyonist-emperyalist şer odaklarına karşı savaşmazlar. İsrail abd fitneyi sokuyor bu akılsızlar birbirine düşüyor. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Kırılan ağaç dalı aynı aileden 11 kişiyi hastanelik etti Kırılan ağaç dalı aynı aileden 11 kişiyi hastanelik etti
MİT raporu ortaya çıktı Zeki Doruk’un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış MİT raporu ortaya çıktı! Zeki Doruk'un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış
İnan Kıraç’ın aileyi karıştıran evliliği hakkında mahkemeden karar çıktı İnan Kıraç'ın aileyi karıştıran evliliği hakkında mahkemeden karar çıktı
Mehmet Uçum: Erdoğan’ın aday olması için anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yok Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yok
Budist rahiplerle ilişkiye girip şantaj yapan kadın tutuklandı Budist rahiplerle ilişkiye girip şantaj yapan kadın tutuklandı
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu 600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız
Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir
Ünlü kadın şarkıcı, kadın TV yıldızından kullanılmış terli elbisesini istedi Ünlü kadın şarkıcı, kadın TV yıldızından kullanılmış terli elbisesini istedi
Mastercard ve Visa’ya soruşturma başlatıldı Mastercard ve Visa'ya soruşturma başlatıldı

09:40
Sektörün en iyilerindendi 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğine geldi
Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğine geldi
08:48
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
08:35
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
13:09
Trafikte ’kaynak’ yapanlar yandı Polis tek tek tespit edip, 4 milyon lira ceza kesti
Trafikte 'kaynak' yapanlar yandı! Polis tek tek tespit edip, 4 milyon lira ceza kesti
13:09
4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü
4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü
13:03
Galatasaray’da mutlu son Osimhen transferinde tek bir madde kaldı
Galatasaray'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı
13:02
Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi
Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi
12:52
Yasak aşk dehşeti Eski sevgilisinin ailesi işkence edip uzuvlarını kopardı
Yasak aşk dehşeti! Eski sevgilisinin ailesi işkence edip uzuvlarını kopardı
12:31
Hobi bahçesinde yaban arılarının yuvasını bozan vatandaşın acı sonu
Hobi bahçesinde yaban arılarının yuvasını bozan vatandaşın acı sonu
12:30
Çocukluk arkadaşları boş arazide ölü bulundu
Çocukluk arkadaşları boş arazide ölü bulundu
12:27
DEM Parti’nin ismi değişebilir İşte masadaki en güçlü öneri
DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
12:21
İzinsiz kullanım teyit edildi Nuri Bilge Ceylan’a telif şoku
İzinsiz kullanım teyit edildi! Nuri Bilge Ceylan'a telif şoku
11:59
Mastercard ve Visa’ya soruşturma başlatıldı
Mastercard ve Visa'ya soruşturma başlatıldı
11:48
Ünlü kadın şarkıcı, kadın TV yıldızından kullanılmış terli elbisesini istedi
Ünlü kadın şarkıcı, kadın TV yıldızından kullanılmış terli elbisesini istedi
11:38
Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir
Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 10:45:10. #7.13#
SON DAKİKA: Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.