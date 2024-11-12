Düzce Depremine 25 Yıl: 7 İl Tatbikatta - Son Dakika
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Düzce Depremine 25 Yıl: 7 İl Tatbikatta

Düzce Depremine 25 Yıl: 7 İl Tatbikatta

Düzce depreminin yıl dönümünde, 7 ilde kapsamlı deprem tatbikatı yapıldı.

12.11.2024 17:46
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DÜZCE DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜNDE 7 İLDE TAM KAPSAMLI DEPREM TATBİKATI

AFAD Başkanlığı tarafından, Düzce depreminin yıl dönümünde 7 ilde tam kapsamlı bölgesel deprem tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği, Bolu merkezli meydana gelen 7.2 büyüklüğünde depremden etkilenen Düzce'de ekipler, kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkılan binalarda canlı arama ve kurtarma çalışmaları ile enkaz kaldırma çalışmaları yaptı.

Düzce'de 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin 25'inci yıl dönümünde AFAD Başkanlığı ve AFAD İl Müdürlükleri ile gönüllü arama, kurtarma ekiplerinin kapasitesini ölçmek için tatbikat düzenlendi. Tatbikat senaryosu gereği Bolu'da 7.2 büyüklüğünde deprem oldu. Bu depremden Bolu'nun yanı sıra Düzce, Sakarya, Çankırı, Karabük, Ankara ve Zonguldak da etkilendi. Depremden en fazla etkilenen ikinci il ise Düzce oldu. Deprem alarmının verilmesi ile Edirne, Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Balıkesir ve Uşak'ta hazır olan arama ve kurtarma ekipleri, Düzce'ye destek için yola çıktı. Aynı zamanda 10 ayrı noktada kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yıkılması gereken binalar kontrollü yıkılarak, deprem tatbikatında kullanıldı. Enkaz altında canlı arama ve kurtarma çalışması yapıldı. Aynı anda enkaz kaldırma çalışması yürütüldü.

Tatbikat hakkında bilgi veren Düzce Valisi Selçuk Aslan, yaptığı açıklamada, "12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümündeyiz. 845 canımızı kaybetmiştik. Çeyrek asır geçen büyük Düzce depreminin akabinde bu yıl anlamlı bir program nasıl yaparız diye düşündük. AFAD Başkanlığımızla kurduğumuz koordinasyonda, AFAD Başkanlığımızın ulusal, bölgesel ve yerel bazda yıllık tatbikat planları vardır. Bu çerçevede bugün Bolu merkezli 7.2 büyüklüğünde bir deprem senaryosu gereği tatbikat yapılıyor. Tatbikat gereği depremden Bolu'dan sonra en fazla etkilenen ikinci vilayet Düzce olmuştur. Bu tatbikatla kurumsal kapasitemizi, bir afete olası müdahale tepkime sürecimizi ölçmeye çalışıyoruz. 7 vilayetten destek aldık. Edirne, Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Balıkesir ve Uşak vilayetlerinden senaryo gereği Düzce'ye destek için yola çıktılar. Büyük bölümü geldi, diğerleri yoldalar. Uzun zamandır Düzce'de bulunan STK'ları eğitime dahil ettik. 10 farklı tehlikeli yapı ya da kentsel dönüşüm kapsamında yapıları kontrollü yıktık. Bu enkazlarda arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. 356 arama ve kurtarma görevlisi STK'lar dahil, 140 araç deprem senaryosu kapsamında görevlendirildi" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Düzce Depremine 25 Yıl: 7 İl Tatbikatta - Son Dakika

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