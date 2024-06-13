Efes Selçuk Belediye Başkanı Personeliyle Buluştu - Son Dakika
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Efes Selçuk Belediye Başkanı Personeliyle Buluştu

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kurban Bayramı öncesinde belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Başkan Sengel, personelin bayramını kutlayarak, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

13.06.2024 11:00
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(İZMİR)- Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde belediye çalışanları ile bir araya geldi. Ahmet Taner Kışlalı Salonu'nda düzenlenen buluşmada, Başkan Sengel personelin bayramını kutlayarak, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Belediye Hizmet Binası'nda ve dış birimlerde görev yapan belediye çalışanlarına kurum hakkında da bilgi veren Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Ne yaptığını çok iyi bilen, ödeme öngörülerine sahip olan, mali disipline sahip olan bir belediyecilik anlayışımız var. Geçen hafta Ankara'da İller Bankası'ndaki görüşmelerimiz neticesinde, İller Bankası da mevcut olan rutin bir sistemde Efes Selçuk Belediyesi'nin ayakta kalmasının çok ciddi bir başarı olduğu söyledi. Bu takdiri üzerimize almakla sizlerin de bu sisteme sunmuş olduğunuz katkılar için teşekkür ediyorum. Çünkü her şeyden önce mali disiplinimizi sadece belediye başkanı ve idari kadromuzla değil sizlerin de özenli davranması sonucu olmuştur" diye konuştu.

"Ekibinze, işinize, aşınıza sahip çıkın"

Türkiye'deki ekonomik krizin yerel yönetimleri de etkilediğine dikkat çeken Başkan Sengel, "Mali olarak zorlu bir süreç bizi bekliyor. Bunu da hep beraber atlatacağız. Hep birlikte çaba sarf edeceğiz. Bu zorlu sürecin en temel sebebi, biliyorsunuz, Türkiye'deki ekonomik dengelerin sarsılması. Doğal olarak da belediyelerin gelirlerinde azalmalar söz konusu. Ancak önümüzdeki süreçte, her türlü olumluluğu beraber paylaşmak, her türlü olumsuzlukta da yan yana durmak zorundayız. Sizden sadece şunu istiyorum; her biriniz ekibine, işine, aşına, kurumuna sahip çıksın" ifadelerini kullandı.

590 çalışanımız var

Belediyede çalışanların sayısı hakkında da bilgi veren Sengel "Selçuk Belediyesi'nin bünyesinde KHK'LI, memur ve kadrolu işçi çalışan sayımız geçmiş 10 yılın en düşük seviyesinde. Bizim toplam çalışan sayımız 590 kişi. 5 yıl boyunca her biriniz bana emanetsiniz, ben size kendimi emanet ettiğim sürece. Tıpkı bir aile gibi güven dolu, huzur dolu bir şekilde her gün iş üreterek ama her şeyden önce sorumluluk bilinciyle birbirimize saygımızı hep koruyacağımız yarınlarda, nice bayramlarda buluşmak dileğiyle" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efes Selçuk Belediye Başkanı Personeliyle Buluştu - Son Dakika

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