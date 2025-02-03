Ege Denizi'nde 400'den fazla deprem

Güncel

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem sayısının 400'ün üzerine çıktığını açıklayarak vatandaşların resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmelerini istedi.

Ege Denizi'nde 28 Ocak'ta başlayan depremler devam ediyor. Santorini Adası'na yakın bir bölgede meydana gelen depremlerle ilgili AFAD'dan yazılı açıklama geldi. Depremlerin yerin 5-25 kilometre derinliğinde oluştuğuna dikkat çekilen açıklamada, sismik hareketlerin AFAD ve uzmanlar tarafından koordineli bir şekilde değerlendirildiği bildirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ege Denizi'nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 400'ün üzerine çıkmıştır. Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw büyüklüğündedir. Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda artış göstermekte olup derinlikleri 5 - 25 km arasında değişmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 km mesafede gerçekleşmiştir.

2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer bir yoğun sismik aktivite yaşanmış, 14 ay boyunca süren bu aktivite herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştır. Ülkemizdeki bilim insanları ve araştırmacılar söz konusu sismik hareketliliği AFAD ile koordineli şekilde ve farklı açılardan (deprem, volkanik aktivite, tsunami vb.) değerlendirmektedir.

Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz."