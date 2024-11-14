Eğitim Maliyetlerindeki Artış velileri Zorluyor

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EREN CESUR

(TBMM) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında eğitim maliyetlerindeki artışa dikkati çekerek, "Velilerimize yüklenen maliyetlerle ilgili çok ciddi artışlar oldu. Öğrenci maliyeti altı yılda yüzde 738 oranında artmış. 2018 yılından bu yana 25 kalem kırtasiye malzemesine yüzde 1.088; giyim kuşama yüzde 1.163; beslenme yüzde 416 olmak üzere ortalama yüzde 738 artış olmuş. Bu ekonomik koşullarda bu velilerin öğrencilerini okula göndermesi, sağlıklı eğitim verdirmesi mümkün olmuyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

"Belediyelerimiz kamu tüzel kişisi olarak üstüne düşeni yaptı ama siz?..."

Komisyon görüşmelerinde konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek taleplerini yineleyerek şunları söyledi:

"Öncelikle, sabah, biz, okullarımızda öğrencilerimize bir öğün yemek verilebilmesiyle ilgili size sandviçi, sütü ve mandalinayı teklif etmiştik. Amacımız, burada bir polemik yaratmak değildi. Siz gittiniz belediyelerin konserlerinden bahsettiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, Ankara Büyükşehir Belediyemiz ve diğer büyükşehir belediyelerimiz ve il belediyelerimiz okullarımızda talep edilmesi durumunda yemek verilebileceğini söyledi; temizlik malzemeleri, temizlik elemanları gönderebileceğini söyledi. Bu konuda da bir kamu tüzel kişisi olarak belediyeler üstüne düşeni yaptı ama siz, Bakanlık olarak gerek olmadığını, sizin kendinizin Bakanlık bütçesiyle bunu halledebileceğinizi ifade ettiniz.

"Görevimiz, öğrencilerimizin rahat beslenmesini, ailelerinin rahat etmesini sağlamak"

Genel Başkan Yardımcımız Sayın Suat Özçağdaş da bahsetti. 14 milyon 574 bin öğrencimiz var. Bunlara bir öğün yemek verilebilmesi için de yaklaşık bütçe 190 milyar civarında. Sizin eğitim bütçenizden 2 trilyon 186 milyardan gidersek bütçenin yüzde 8,69'u; merkezi yönetim bütçesinden 1 trilyon 451 milyar üzerinden gidersek bütçenin yüzde 13,08'ine tekabül ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak görevimiz, öğrencilerimiz için Milli Eğitim Bakanlığına bu ödeneği koydurmak ve onların rahat beslenmesini, ailelerinin rahat etmesini sağlamaktı, gayemiz buydu.

"Kar amacı gütmeyen kuruluşlara 7 milyar lira ayrılmış, 'böyle bir ödeme, transfer yok' diyorsunuz"

Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler kalemine baktık, 7 milyar 26 milyon ayrılmış. 2023 yılında 3 milyar 258 milyon harcanmış, 2024 Haziran itibarıyla da 2 milyar 378 milyon harcanmış. Sayın Bakanım, bu kar amacı gütmeyen kuruluşlar kimler, bunlara yapılan transferlerin detayları nedir? Ben iki yıldır bunu soruyorum, soru önergesiyle de sordum, bir cevap alamadım. Siz 'Böyle bir ödeme, transfer yok' diyorsunuz ama ben burada çizdim, bakın, size tekrar gösteriyorum.

"Velilerimize yüklenen maliyetlerle ilgili çok ciddi artışlar oldu"

Velilerimize yüklenen maliyetlerle ilgili çok ciddi artışlar oldu. 2018 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre bir karşılaştırma yaptım, 2024 Eylül başı itibarıyla öğrenci maliyeti altı yılda yüzde 738 oranında artmış. Kırtasiye giderleri var, giyim kuşam var, ulaşım var, beslenme var. 25 kalem kırtasiye malzemesine 2018 yılında 139,15 TL ödenirken 2024 fiyatı 1.653,50 kuruş yani yüzde 1088; Giyim kuşamla ilgili baktığımız zaman, 267'den 3 bin 380'e çıkmış, yüzde 1.163; servis ulaşım 4 bin 275 TL'den 40 bin 671 TL'ye çıkmış. Beslenme 2 bin 010 TL'den 10 bin 380 TL'ye çıkmış, yüzde 416; ortalama yüzde 738 artış. Bu ekonomik koşullarda bu velilerin öğrencilerini okula göndermesi, sağlıklı eğitim verdirmesi mümkün olmuyor. Onun için de bu beslenmeyle ilgili ödeneğin, bugün burada bizim teklif edeceğimiz ödeneğin girmesi çok çok önemli."