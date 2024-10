Eiland: Gazze'deki savaş gerçekliği değiştirmeyecek

Güncel

Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generaller planının fikir babası kabul edilen İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland, " Gazze'deki savaş 6 ay ya da bir yıl daha devam etse de bunun oradaki gerçekliği değiştirmeyeceğini" öne sürdü.

Saldırıların sürmesinden yana olan tavrıyla bilinen Eiland, dün Yedioth Ahronot gazetesindeki makalesinde "generaller planından" bahsetmediği gibi saldırıların sona ermesini gerekli kılan 4 neden saydı.

Eiland makalesinde, "Takas anlaşmasının şartlarının iyileştirilmesi özellikle de İsrailli her canlı esire karşılık salıverilecek Filistinli esirlerin sayısı konusunda iyileştirmeye gidilmesi mümkün olsa da saçmalıklarda özellikle de Mısır ile Gazze arasındaki Philadelphi Koridoru'nda ısrar etmeye gerek olmadığını" dile getirdi.

"Savaşın bitmesi için gerekli 4 neden"

Esirlerin kurtarılması için son bir şansa olan ihtiyacın yanı sıra "savaşın sonlandırılmasının doğru bir adım olmasının 4 nedenin daha olduğunu" savunan Eiland, bunları şöyle sıraladı:

"Birincisi, 13 ay önce tüm İsrail halkı öldürülen her asker için günlerce ağlıyordu. Görünen o ki bunu kaybettik. Askerlerin ölmesi nedeniyle kalplerimiz katılaştı. En yetenekli evlatlarımız, ağır yaralanmalar nedeniyle uzuvlarını veya gözlerini kaybediyor, dünyaları yok oluyor.

İkincisi, düzenli askeri hizmettekilerin yanı sıra ailevi ve ekonomik bakımdan güç koşullar içindeki yedek askerlerin üzerindeki çılgın yük. Savaşçıların üzerindeki yük her halükarda yüksek olacaktır ama mümkün olduğunca azaltılması gerekiyor.

Üçüncüsü, savaşın ekonomik boyutu. Savaşın devam ettiği her gün bize yaklaşık yarım milyar şekele (132 milyon dolar) mal oluyor. Şu an asıl ağırlığın Lübnan'da olduğu doğru, ancak bugün israf ettiğimiz her şekele yarın çok ihtiyacımız olacak.

Dördüncüsü, bütün dünya Gazze'deki savaşın sona ermesi için haykırıyor. Dünya hiç değilse Lübnan'da, hatta doğrudan İran'a karşı neden savaştığımızı anlayabiliyor ancak kimse Gazze'de neyi başarmak istediğimizi anlamıyor.

Gazze'de altı ay veya bir yıl daha savaşmaya devam edersek, bu oradaki gerçekliği değiştirmeyecek. Yalnızca iki şey olacak: tüm esirler ölecek ve daha fazla asker öldürülecek.

Gazze Şeridi'ndeki gerçeklik değişmeyecek çünkü oraya büyük miktarlarda malzeme girdiği ve Hamas bunları halka dağıttığı sürece etkili bir emir-komuta zincirine sahip olmasalar bile her zaman savaşmaya devam edecek yüzlerce militana sahip olacak."

Gazze'nin imarı ve isyan beklentisi

Hamas'la yapılacak anlaşmada sadece esirlerin geri dönüşünün talep edilmesi gerektiğini, ABD, Mısır ve Katar gibi diğer aktörlerin işin içine girdiği durumlarda başka bir şey üzerinde ısrar edilmesi gerektiğini savunan Eiland, şöyle devam etti:

"Gazze tamamen yok edilmiş durumda. Orada büyük bir yeniden inşa projesi olmadığı sürece Hamas gücünü yeniden toplayamayacak ve askeri altyapıdan geriye kalanları sistematik olarak yok eden bir mekanizma olmadan da bunun olmasına izin vermeyeceğiz.

Gazze halkı arasında Hamas'a isyan noktasına varacak derecede bir hayal kırıklığı yaşanabilir ama savaş devam ettiği ve İsrail ordu güçleri Gazze Şeridi'nde bulunduğu sürece bu gerçekleşmeyecek. Halk, Gazze Şeridi'nin yeniden inşasının Hamas yüzünden engellendiğini anladığında devrim meydana gelebilir."

Tehdit ortadan kalktı

Tehdidi ortadan kaldırmayı amaçlayan "bir savaşın gerekli olduğunu" ve söz konusu yüksek maliyetleri de haklı çıkardığını ileri süren Eliand, gerçek tehdidin ortadan kaldırıldığını iddia ederek, "Rehinelerin dönüşü ertelenemez ve eğer doğru hareket edersek Hamas yeniden eski gücüne kavuşamaz. Bu nedenle Gazze'deki savaşı bitirmek için çabalamalıyız. Ne yazık ki İsrail hükümeti bu mantık çerçevesinde hareket etmiyor ve iki alternatif (Gazze'deki savaşı nihai zafere kadar sürdürmek ya da tüm esirlerin geri dönüşü için Gazze'deki savaşı bitirmeye hazırlanmak) arasında seçim yapmak için bile toplanmıyor." değerlendirmesinde bulundu.